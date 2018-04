HAICOM GPS pro iPAQ 3600

Nová verze přijímače HI-201E je určena pro kapesní počítače Compaq iPAQ řady 3600. Protože jsme model HI-201E už představili dříve, podíváme se, čím se vlastně nová verze liší od svého předchůdce. Samotný GPS přijímač je totožný, jedná se tedy o 12ti kanálový přijímač v podobě malé a snadno přenosné krabičky, anténa je integrovaná v těle přístroje.

Malé rozměry a nízká spotřeba proudu jsou bezesporu výhodou, přesto svým příslušenstvím nenechává HI-201E pro iPAQ ohledně napájení nic náhodě, a tak je součástí příslušenství přijímače kromě všech potřebných kabelů také trafo v podobě cigaretového zapalovače, šikovnou pomůckou je i magnetický držák pro umístění přijímače na přístrojovou desku apod. Technické specifikace přijímače jsou uvedeny v tabulce, zbývá tedy už jen dodat cenu zařízení, která je s roční zárukou 3999,- Kč bez DPH.





HAICOM HI-201E - technické parametry:

12 ti kanálový paralelní přijímač L1/CA kód, založený na technologii EverMore HWTrack

Interface:

konektor Compaq iPAQ řady 3600 a cigaretový zapalovač pro napájení

Formát výstupních dat:

NMEA 183 v. 2.2 (věty GGA, RMC, GLL, VTG, GSA, GSV) rychlost přenosu dat je 4800 baud 8N1

Start:

-studený (GPS se nepoužívala déle než 2 týdny) do 75 s

-teplý (bez efemerid) do 40 s

-horký (s efemeridami) do 8 s

-po ztrátě satelitů 100 ms

Přesnost:

- horizontální lepší než 25 m v 95%

- vertikální lepší než 40 m v 95%

- rychlost lepší než 0.1 m/s v 95%

Přesnost DGPS:

- horizontální lepší než 2 m v 95%

- rychlost lepší než 0.05 m/s v 95%

Omezení:

- nadmořská výška menší než 18000m

- rychlost menší než 1600 km/h

- zrychlení menší než 4 G

Rozměry: 58 x 40 x 22 mm

Váha: 25g