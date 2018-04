Hádejte: Motorola V750 nebo Sharp GX10? Jeden i druhý!

Na stránkách čínského serveru PConline.com.cn jsme objevili jeden zajímavý, ale nám naprosto neznámý model Motoroly. Označený byl jako Motorola V750, což je v současné chvíli oficiálně nepoužitý a neznámý typ. V řadě V je vedle telefonů pro GSM i několik modelů pro CDMA. Nejblíže označení V750 je model V730 a následně V810. Že by to tedy byla nová CDMA Motorola? Možná, ale při bližším „ohledání“ zjistíte, že tento telefon je jednomu dobře známému véčku nápadně podobný. A toto véčko rozhodně CDMA telefon není. Je to totiž Sharp GX10 (u nás prodávaný jako GX13 u Eurotelu).

Vnitřek telefonu je skoro stejný jako u Sharpu, na předním krytu má jiný tvar okolí vnějšího displeje a mírně pozměněné je i okolí objektivu a zrcátka.

Usvědčující detaily: uprostřed směrového kříže má tlačítko znak pro vstup do menu jako všechny jiné telefony značky Motorola, originál od Sharpu tam má písmeno M. Krabice a štítek uvnitř telefonu naznačují, že tato Motorola opravdu existuje.

A originál od Sharpu, na snímcích model GX13 pro Eurotel.

Informace o technické výbavě této neznámé a tajemné Motoroly také odpovídají výbavě Sharpu GX10, výrobce se ale o tomto modelu zatím nikde nezmiňuje. Podle serveru PConline.com.cn by Motorola V750 měla stát zhruba v přepočtu 12 500 Kč, což je na dnešní dobu trochu moc, originál od Sharpu je již levnější. Nebylo by to poprvé ani naposledy, kdy si výrobci mezi sebou půjčují modely. Příkladem budiž třeba Alcatel 531, což je přeznačený Mitsubishi M320. I samotná Motorola často sahá po výrobcích jiných firem, dlouhou dobu například přebírala produkty společnosti Acer a i současný model E365 není jejím vlastním výtvorem. Na druhou stranu, Motorola bude mít za pár týdnů na trhu hned čtyři svá multimediální véčka (V300, V500, V600 a V290 pro Asii) s integrovaným fotoaparátem, takže je s podivem, že by na poslední chvíli přebírala model od Sharpu, a to ještě skoro rok starý. Možná potřebovala ihned nějaké multimediální véčko s integrovaným fotoaparátem a Sharp byl při jednání o dodávkách nejpružnější.

Menu je od Sharpu k nerozeznání. Jen ta slečna v základní nabídce modelu GX13 není...