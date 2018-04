Hádejte, jak volá šéf Vodafonu - můžete vyhrát Nokii E65

Soutěže se může zúčastnit každý, nejen zákazníci Vodafonu. Formulář pod internetovou tarifní kalkulačkou na adrese www.vodafone.cz/kalkulacka mohou soutěžící využít v době od 19. února do 29. února 2008.

Telefon Nokia E65 vyhraje ten, kdo do formuláře pod tarifní kalkulačkou jako první zadá počet minut do českých sítí, které budou také na telefonním účtu Grahama Mahera za období od 10. února do 9. března 2008. Pro zapojení do soutěže je třeba přidat kontaktní mail.

Nápověda ve formě počtu minut, které Grahame Maher provolal v Česku za poslední tři měsíce, stejně jako podmínky soutěže, jsou uvedeny na stránce s tarifní kalkulačkou. Vítěz bude oznámen v březnu.