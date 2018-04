Hacky v PalmOS5? - Kabely pro Clié - a další aktuality

Cestovní a modemový kabel pro Clié T a NR

Znáte to - před cestou musíte balit ke svému Clié kolébku, protože chcete na cestě synchronizovat data s notebookem. Nebo potřebujete synchronizovat ve své kanceláři. Kolébka ke Clié je docela velký kus příslušenství a cestovat s ním je trošku protivné. K tomu je třeba přičíst leckdy obtížně přístupné odpojení kabelu od PC a následně znovuzapojování, prostě otrava.

Nyní je ale na světě řešení - PN Technologies nabízí cestovní hot-sync kabel PDTC-H9. Je kompatibilní s Clié řady T a NR a stojí $34,99.

Modemový kabel pro handheldy Clié nabízí zase Brando. Je určen pro připojení klasického PC modemu k handheldům řady Clié T, NR a nových SL a SJ. Stojí $22.

Modemový kabel k Clié T/NT PDCT-M9-6 prodávají ostatně i u zmíněných PN Technologies, zde však stojí $59,99.

TealMaster 1.5 - hacky i v PalmOS 5

TealPoint na svých betastránkách zveřejnil betaverzi svého správce hacků TealMaster 1.5. To by samo o sobě nebylo jistě neobvyklé, nicméně velký rozruch budí informace, že TealMaster 1.5 umí emulovat chod některých hacků i v prostředí PalmOS 5.

Využívá přitom nový systém rozšíření od PalmSource, umožňující využívat některé ze schopností stávajících hacků i v PalmOS 5. Firma uvádí na stránce i současnou funkčnost některých svých hacků. Zatím je pochopitelně zkoušeno vše v emulátoru, ale zdá se, že ani v novém PalmOS bychom nemuseli o svoje oblíbené hacky přijít.

N iteSpot - v určitých situacích k nezaplacení...

Přestavte si, že jste v divadle/kině a potřebujete si něco poznamenat v PDA. Nebo píšete i jindy v noci a vaše PDA nemá podsvětlenou Graffiti plošku. Prostě všude, kde si potřebujete trošku "přisvítit", se vám může hodit pero NiteSpot.

Myšlenka pera se světlem není nová a několik takovýchto stylusů jsme vám již na Palmare přestavili. Ten dnešní stojí $11,99 a vypadá ke své funkčnosti ještě velmi elegantně. K dostání je na StylusPlus.

Kartičky jako ve vatičce...

Rostoucí počet i využití paměťových karet může v mnoha z nás vyvozovat věčnou Nerudovskou otázku "Kam s ním?". Jedním z elegantních řešení by mohla být peněženka XIGMA.

Peněženka na karty z kůže se vyrábí v několika variantách - pro 2 CF karty, pro 3 MS karty či 4 SD karty. Kromě paměťových karet se do nich vejde i několik klasických "platebních" karet. Cena je asi 4.000 YENů.

Rozhovor s Michaelem Macem

přináší včerejší Brighthand. M. Mace je jedním z víceprezidentů firmy Palm - na starosti má plánování a vývoj produktů (= handheldů Palm).

O příčinách úspěchu modelů Palm Vx a m100 (a neúspěchu VIIx), o významu a limitech baterií, SD kartách a o rozhodování firmy o nových schopnostech modelů nové řady v roce 2001 - to byly spíš zajímavé pohledy do minulosti. U výhledů do budoucna byl Mace velmi "diplomatický" a v podstatě nic moc nového neprozradil. Snad jen že budou dále sázet na jednoduchost, zpětnou kompatibilitu aplikací. Licenční výrobci koneckonců vytvoří dobrou nabídku pro zájemce o nejrůznější možnosti a schopnosti (třeba Sony směrem k multimédiím apod.).

Seymour - dvě aplikace na displeji

Jarosoft začal prodávat program Seymour - aplikaci, která rozdělí displej na dvě podokna. V každém z nich může běžet jedna aplikace.

Program si nyní můžete koupit za zaváděcí cenu $8,95. A neříkejte, že vás hned nenapadá, jak byste jej náležitě využili!