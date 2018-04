Hacky v PalmOS 5?

TealMaster 2.0 - vždy připraven!

Jako první se na příchod PalmOS 5 připravila firma TealPoint, která vyvíjí komerčního správce hacků TealMaster. Po tradičním delším testování na svých betastránkách vydala minulý týden druhou verzi svého produktu, o němž tvrdí, že je nejen sama o sobě PalmOS 5.0 kompatibilní, nýbrž že celá řada tradičních hacků vám bude díky němu fungovat i v PalmOS 5.0.

Samotný TealMaster jsme si u nás představili již dříve a dnešní článek má trošku jiné téma než popis tohoto produktu.

V PalmOS 5.0 a nejnovějších ARM handheldech byl skutečně opuštěn starý systém "trap-patching" mechanismu, což způsobí nefunkčnost stávajících hacků. PalmSource namísto toho nabízí nový systém rozšíření, nabízející širší možnosti než stávající hacky, který však není kompatibilní se stávajícími standardy hacků.

TealMaster 2.0 řeší problém tím, že dokáže emulovat v prostředí PalmOS 5.0 starý systém, a tím umožní i stávajícím hackům jejich funkčnost. Celá řada hacků by tedy přes TealMaster 2.0 měla v PalmOS 5 fungovat, ovšem ne všechny - nebudou fungovat ty, které jsou v některých svých částech nekompatibilní s PalmOS 5.0

V menu TealMaster 2.0 si dokonce můžete zvolit emulaci jednotlivých "traps". Samotný výrobce TealPoint však upozorňuje na to, že k úplné kompatibilitě nestačí emulovat jednotlivé "pastičky", nýbrž aplikace musí respektovat i další komponenty systému (displej, rychlost procesoru a další pravidla PalmOS5 a ARM procesorů). Firma doufá, že výrobci hacků svoje produkty k této PalmOS5 kompatibilitě sami upraví.

Co X-Master ?

Podívali jsme se na stránku výrobce freewarového správce hacků X-Master - firmy LinkeSoft. Je na ní uvedeno upozornění, že PalmOS 5 hacky nepodporuje, a že tedy X-Master a "další hack managery" nemohou být v PalmOS 5 zařízeních používány.

Já jsem se včera dotázal LinkeSoftu na možný další vývoj programu X-Master směrem k PalmOS5 kompatibilitě. Andreas Linke mi poslal poměrně obsáhlou odpověď, ve které sděluje, že neplánuje pro PalmOS 5 úpravu X-Masteru.

Andreas považuje podporu hacků v OS5 za zbytečnost. Doporučuje spíš úpravu stávajících hacků jejich tvůrci, a to pochopitelně těch, které budou mít svůj význam i v novém PalmOS5. Jako příklad uvádí vlastní aplikaci na snímání obrazovky ScreenShot hack, kterou konvertoval do podoby ScreenShot5 bez větších problémů. Jedním z důvodů je ovšem i skutečnost, že freewarový koncept X-Masteru neumožňuje nějakou výraznou investici do dalšího vývoje tohoto programu.