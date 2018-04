Hackeři umějí opisovat z vašeho displeje. A to až ze 60 metrů

Při psaní hesel a důvěrných informací na displeji svého dotykového smartphonu si budete muset dávat větší pozor. Technici z University of North Carolina vyvinuli technologii, která rozpozná, co na displeji píšete, a to i ze vzdálenosti šedesáti metrů.