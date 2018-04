GVC Apollo: jen další průměrný mobilní telefon

Tento telefon od firmy GVC vypadá jako každý jiný, tak se rovnou podíváme, co nám přináší.

Pracuje s GSM 900 a nepodporuje dualband. Naproti tomu plně podporuje funkce GSM Phase 2.

Již na první pohled nás svým designem moc neupoutá, tak se budeme muset podívat na jeho jiné stránky.

Rozměry 130x50x31 milimetrů z něj špičku v miniaturizaci také nedělají a jeho hmotnost je 170 gramů.

Výdrž je jeho lepší stránkou, jelikož s 600 mAh akumulátorem vydrží v pohotovostním stavu až 200 hodin a nebo až 3 hodiny hovoru.

Grafický displej s rozlišením 96x32bodů (+ řádek s 6 ikonami) pojme 2 řádky textu - každý se šesti čínskými znaky - nebo 4 řádky po 16 znacích normálních.

Vibrační zvonění je u telefonu volitelné. Můžete si zvolit až z 32 vyzváněcích tónů.

Z příslušenství se k telefonu dá obstarat rozšířená baterie, vibrační baterie, cestovní nabíječka nebo handsfree souprava do auta.

Pokud bychom měli učinit nějaký závěr, pak by vypadal asi takto:

Tento telefon neposkytuje prakticky žádné inovace, které by byly tak převratné, aby se přístroj prosadil na trhu. Předpokládám, že pokud by se telefon měl prosadit, tak nejspíš jedině, pokud se jeho reálná cena bude pohybovat v nižší až střední cenové hladině telefonů dotovaných. Například Dnes již můžeme koupit dotovanou Nokia 5110 za necelých 1000 korun a ta má dle mého názoru více funkcí a příjemnější vzhled, než Apollo. Na druhou stranu se musíte upsat operátorovi.

Apollo by byl ideálním dočasným řešením například v případech ztráty nebo krádeže telefonu. Další použití bych viděl například pro naprosté technické antitalenty, kteří mají problémy i s normálním telefonem. Protože co tento telefon má, je jednoduché a intuitivní ovládání. Žádné složité menu, žádné funkce, které by se vám pletly.