Gumové pásky místo pokut. Policie v USA odrazuje od mobilů za volantem

Chytit řidiče při činu není zrovna jednoduché, a to právě kvůli mobilním telefonům. Mladí lidé si totiž o případných kontrolách dávají vědět esemeskami. "Je těžké lapit někoho, když jste v označeném policejním voze. Ve svém vlastním autě ale vidíte, kolik lidí to dělá," postěžoval si deníku The Wall Street Journal zástupce šerifa ze severní Iowy Craig LaKose.

Pásky se tak v Iowě rozdávají hlavně na různých výstavách či sportovních zápasech. Tamní vláda jich objednala 30 tisíc a chystá další objednávku. "Hodně lidí je chce pro své děti. Zábavnou formou jim tak sdělí vážnou informaci o tom, že by se neměly posílat SMS zprávy během řízení," podotkla mluvčí iowského ministerstva pro veřejnou bezpečnost Courtney Greenová.

V současnosti zakazuje posílání textových zpráv při řízení 30 amerických států. Jedenáct jich přitom tento zákaz přijalo letos. Patří mezi ně i Iowa, kde platí od července. Od příštího roku by tamní policie za jeho porušení měla místo pásek začít dávat pokuty.

Podle Národního úřadu pro bezpečnost silničního provozu v roce 2008 zemřelo v USA kvůli nepozornému řízení způsobenému mimo jiné i používáním mobilního telefonu přibližně 6 tisíc lidí.