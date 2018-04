GTS zavádí limity pro internet za paušál

Časové limity pro užívání internetového připojení přes telefonní linku za paušální poplatek zavedla v pátek 23. dubna společnost GTS. Uživatelé mohou nyní službu Pohoda Doma používat osm hodin o víkendu a svátcích či čtyři hodiny v pracovních dnech, celkem však maximálně 120 hodin měsíčně. Ti, kteří s novými podmínkami nesouhlasí, mohou do 30. dubna odstoupit od smlouvy bez udání důvodu i penalizace a bude jim automaticky vrácen aktivační poplatek. Informovala o tom mluvčí GTS Tereza Vránková.



Podle ní chce GTS tímto způsobem dosáhnout lepší dostupnosti vytáčeného připojení a zajistit rovnocenné podmínky pro všechny zákazníky. "Vzhledem k tomu, že někteří uživatelé službu neúměrně zatěžují, může být pro běžné zákazníky problematické se připojit. Zaváděná regulace je dočasná a pokud někoho znevýhodňuje, pak jsou to ti uživatelé, kteří paušální připojení prostě nadměrně užívají. Běžní uživatelé naopak získají zvýšení propustnosti, tedy i rychlosti sítě," řekl ředitel komerční divize GTS Tomáš Budník. Dodal, že stávající situace je pro GTS ekonomicky neúnosná vzhledem k výši propojovacích poplatků s Českým Telecomem, s nímž se alternativní operátoři marně snaží dohodnout o paušálním zpoplatnění propojení mezi operátory. Úpravy podmínek služby Pohoda Doma podle Vránkové souvisí také se změnami sazeb DPH za telekomunikační služby.



Připojení k internetu s názvem Pohoda Doma přes telefonní linku za měsíční paušál 599 korun včetně DPH nabízí GTS od 1. února 2004. Službu lze využívat pouze v době mimo špičku, tj. od 19 do sedmi hodin a o víkendech a svátcích. Ve špičce stojí prvních deset minut 1,19 koruny za minutu a následující minuty po 0,99 koruny včetně DPH. Služba je dostupná na všech telefonních linkách Českého Telecomu, které podporují volbu a předvolbu operátora, kromě linek s tarifem Home Mini. Aktivace služby stojí nyní v časově omezené nabídce 199 korun včetně DPH namísto původních 599 korun, přičemž tato částka je uživateli po šesti měsících řádné platební morálky vrácena. Počet klientů služby Pohoda Doma odmítla Vránková na dotaz ČIA sdělit.



Vytáčené připojení s intervalovými paušály, zvanými také semipaušály, v současnosti kromě GTS nabízí také alternativní operátor Czech On Line a největší telekomunikační společnost Český Telecom.



GTS působí v České republice od roku 1991. Poskytuje hlasové, datové a internetové telekomunikační služby. Do roku 2002 byla podle tržeb největším alternativním operátorem. Hospodářské výsledky za rok 2003 dosud nezveřejnila. V roce 2002 dosáhla GTS tržeb 2,37 miliardy korun a zisku před úroky, odpisy a zdaněním (EBITDA) ve výši 423 milionů korun. Skupinu GTS Central Europe včetně české části převzala v srpnu 2003 nadnárodní finanční a telekomunikační společnost Antel Holdings.

