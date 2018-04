GTS Racing Challenge - rychlejší vyhrává

GTS Racing Challenge je závodní automobilová hra typu Need for Speed. Můžete si zde vybrat z mnoha druhů závodů a také z několika typů aut (sports, coupe, formula), ale o tom později.

Hra nemá velké nároky na paměť, zabírá pouze něco přes 1 MB, horší je to s náročností na procesor, hra běží pod Windows PocketPC 2002/2003. Na Pocket PC s 400Mhz procesorem běží bez sebemenších problémů, horší je to u těch starších. Hra se "seká", zvuk je opožděný, jinými slovy je hra téměř nehratelná. V případě, že vlastníte starší Pocket PC, nezoufejte - v nastavení je možno nastavit parametry tak, aby se hra "nesekala" ani těm se slabšími procesory (viz níže).

Options:

Jak bylo již řečeno, hra má menší nebo větší problémy se slabšími procesory (ne u všech s 200Mhz - na některých hra běží s menším "sekáním", na některých s větším a také na některých skoro s vůbec žádným). Nyní si ukážeme, jak hru rozjet i na pomalejších procesorech.

Register - v případě, že máte demoverzi, můžete zde vložit kód na odblokování uzamčených lokací.

Settings - zde si nastavíme hru tak, aby jela co nejlépe:

Sound volume - nastavení intenzity melodie a zvuku. Zvuk má velkou závislost na plynulosti hry, pokud máte problémy, je lepší ho vypnout.

Brightness - nastavení intenzity světla.

Transmission - (převodovka ) zde si nastavíte, zda bude auto řadit plně automaticky, poloautomaticky (akcelerace, zpátečka ), anebo manuálně.

Game speed - nejdůležitější bod, zde si nastavíte rychlost hry (fast, medium, slow). Ti, co mají na svém Pocket PC rychlý procesor, si ve většině případů zaškrtnou tu nejrychlejší možnou variantu hry (vyjímaje ty, kterým by se hra zdála hodně rychlá...). Vy, kteří vlastníte PocketPC se slabším procesorem, hru můžete zpomalit. Hra sice poběží pomaleji, ale nebude se "sekat".

Visuals - zde si nastavíte, co se bude zobrazovat na displeji.

Warning arrows - máte možnost si zapnout varovné signály tj. budou vás varovat před každou zatáčkou. Můžete tuto funkci nechat vypnutou, nebo ji můžete nastavit tak, aby se zobrazovaly buď velké nebo malé.

Lap times - při každém objetí jednoho kola se ukáže váš čas. Tuto funkci můžete vypnout.

Speedometer - zde si nastavíte, zda se vaše rychlost bude počítat v km/h nebo mph.

Driver name - zadáte jméno závodníka.

Controls - hru ovládáte na D-padu a na programovatelných tlačítkách. Standardně je akcelerace nastavena na tlačítku č.1 (v today obrazovce s ním vyvoláte kalendář), zpátečka je pod tlačítkem č.2. a zatáčíte na D-padu. Nastavení ovládání můžete libovolně měnit.

Race

Pojďme se podívat na samotný závod. Máte na výběr z několika typů hry, a to: Single Race, Challenge Cup, Grand Tour, Championship. V demoverzi můžete hrát pouze Single Race. Dále zvolíte obtížnost (easy, normal, hard, extreme), poté si vyberete, s jakým autem budete hrát. Můžete si vybrat z tří druhů aut - Sports, coupe, formula. Ještě stačí zvolit mapu a závod může začít.

Grafika: grafické zpracování auta je více než vynikající - není tam žádné rozostření apod. Cesta a krajina se vykreslují pěkně, ale jsou mírně kostkované. Kdybych měl hodnotit grafiku, tak bych jí dal 8 z 10.

Ovladatelnost: to je další věc, která mně příjemně překvapila. Hra je poměrně rychlá, tak jsem se bál, že by mohla být naopak hůře ovladatelná, ale tak to není. Auto má velice citlivý volant, takže i při plné rychlosti zvládnete i tu nejhorší zatáčku. Ovladatelnosti auta bych dal rozhodně 10 z 10, jelikož jsem ještě nehrál závody aut, které by měly ovladatelnost porovnatelnou s ovladatelností auta v GTS Racing Challenge.

Závěr

GTS Racing Challenge je Need for Speed pro Pocket PC. Hra disponuje pěknou grafikou a výtečným ovládáním. Nevýhody jsou zřejmé - velká náročnost na procesor. Co se dá dělat, u nových her s dobrou grafikou se to dá docela čekat.

Na Palmare můžete najít i recenzi PalmOS verze.