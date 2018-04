GTS připojuje téměř čtvrtinu serverů v ČR

(ČIA) - Zhruba 24procentní podíl na českém ServerHousingovém trhu zaujímá společnost GTS. Na druhém místě je společnost Nextra se 17procentním podílem a těsně za ní Contactel, který hostí 16 procent z celkového počtu serverů v České republice. Vyplývá to z analýzy trhu hosting služeb vypracované společností Digimark, kterou ČIA poskytl Ondřej Hampl ze společnosti Mmd PR."V současné době je v datových centrech GTS umístěna téměř čtvrtina serverů, což považujeme za velký úspěch. V květnu plánujeme v Praze otevřít nové datové centrum GTS Telehouse na ploše více než 2000 metrů čtverečních, což by mělo naši pozici na trhu ServerHousingu ještě posílit," řekl ČIA marketingový ředitel GTS David Duroň.V současné době pokrývá plně digitalizovaná síť GTS 18 měst v Čechách a na Moravě a do konce letošního roku by to mělo již být 25 měst. Společnost GTS provozuje datová centra v Praze, Brně a Ostravě. Tržby společnosti v loňském roce dosáhly 1,3 miliardy korun, což je téměř dvakrát více než v roce 1999.