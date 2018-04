GTS plánuje pro ČR investici ve výši tří miliard korun

PRAHA (ČIA) - Společnost GTS, telekomunikační operátor poskytující hlasové, datové a internetové služby v České republice, oznámila plánovanou investici ve výši tři miliardy korun během tří let na území ČR. ČIA to dnes oznámila Marcela Roflíková z GTS. Letos chce společnost objem investic meziročně zdvojnásobit na 500 milionů Kč. Investice budou směřovat do rozvoje a výstavby sítí především v regionech České republiky s vysokým potenciálem pro využívání širokopásmových telekomunikačních služeb a dále do technologií umožňujících poskytovat zákazníkům další služby s přidanou hodnotou na bázi IP. "Investice jsou v souladu s přípravou firmy na liberalizaci telekomunikačního trhu," sdělila Roflíková.

GTS očekává v tomto roce zvýšení tržeb z loňských 673 milionů na jednu miliardu Kč především díky prodejům balíčků internetových a datových služeb. "Myslím, že s vývojem tržeb z poskytování jak hlasových, tak datových a internetových služeb v letošním roce můžeme být spokojeni. Tržby za první čtvrtletí letošního roku dosáhly výše 210 mil. Kč . Za druhé čtvrtletí očekáváme nárůst tržeb o 16 %," komentoval výsledky Milan Rusnák, generální ředitel GTS.

GTS je telekomunikační operátor poskytující integrovanou nabídkou širokopásmových hlasových, datových a internetových služeb. Společnost vznikla spojením tří telekomunikačních firem - Dattel, GTS Czech Net a GTS INEC v únoru 2000. Společnost Dattel přinesla metropolitní optickou síť, licenci na poskytování veřejných telefonních služeb a propojovací smlouvu s dominantním operátorem. Firma GTS Czech Net poskytla neveřejnou telekomunikační síť, licencí na poskytování hlasových služeb pro CUG a panevropskou síť. GTS INEC byl českým ISP s regionální působností, díky kterému GTS nabízí národní (NIX) a mezinárodní konektivitu ( EBONE). Společnost je plně vlastněna firmou GTS Czech Inc.

GTS poskytuje služby podnikům a poskytovatelům spojení ve 20 evropských zemích. Provozuje celoevropskou širokopásmovou optickou síť, jejíž body přítomnosti (PoP) se nacházejí ve více než 50 evropských městech a jejíž délka přesahuje 17 000 km. GTS oznámila plány na výstavbu transatlantického systému FLAG Atlantic-1, využívajícího duální kabel. Společnost rozšiřuje svou hlavní síť v řadě evropských velkoměst prostřednictvím městských sítí CEN. Hlavní sídlo skupiny GTS je v USA, Washingtonu, její evropská centrála je v Londýně, a zastoupení GTS je možné najít ve více než 80 evropských městech.