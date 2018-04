GTS opouští jeho šéf Ivan Laška

Konec roku bývá dobou personálních změn. Po odchodu M. Řezníčka z SPT Telecom a personálních změnách v EuroTelu se další změna udála v GTS Czechnet. Z tohoto významného pronajimatele přenosových tras a z firmy vlastnící rozhodující podíly v několika dalších důležitých firmách odchází generální ředitel, doc. ing. Ivan Laška, CSc. Jeho nástupcem se v tomto okamžiku stává obchodní ředitel společnosti David Schor.

Tato změna představuje spolu s odchodem Michala Čupy z SPT Telecom zřejmě nejdůležitější letošní personální změnu. Ivan Laška sice není na veřejnosti a mediálně tolik známý, jako bývají ředitelé SPT Telecom, přitom představuje jednu z nejvýznamnějších osobností českých telekomunikací.

V telekomunikacích pracoval Ivan Laška od roku 1962, kdy se postupně vypracoval z postů v SPT až na místo náměstka ministra dopravy a spojů. V pozici prvního náměstka ministra dopravy a spojů také připravil založení prvního společného česko-amerického podniku, mobilního operátora EuroTel. Ivan Laška se tak prakticky stal otcem mobilních komunikací v ČR. V roce 1991 odešel pracovat jako konzultant AT&T pro východoevropské projekty, zde se později stal generálním ředitelem AT&T Network Systems International. V roce 1994 založil mobilního telefonního operátora Vostok Mobile.

Ve společnosti GTS CzechNet pracoval od září roku 1994. Za jeho šéfování začala společnost nabízet služby Concert network British Telecom, později se rozhodující měrou zasadil o strategický vstup do společnosti Dattel a tím i do sítě MetroNet. V tomto roce také společnost GTS pokračovala v akvizicích internetových providerů, kdy odkoupila společnost NetForce a INEC. V polovině letošního roku se pak společnost GTS neúspěšně (třetí místo v hodnocení) ucházela o třetí mobilní licenci jako vedoucí firma konsorcia CrysTel spolu s britsko-americkým Vodaphone AirTouch.

Z vyjmenovaného vyplývá, že podnikání Ivana Lašky v telekomunikacích nepatří mezi troškařské podniky. Také odchod Ivana Lašky má podle jeho vlastních slov souvislost s nově připravovaným projektem, jenž by GTS mohlo vnímat jako konkurenci a tedy by nebylo korektní na něm pracovat a zůstávat v pozici šéfa GTS. Zatím nevíme, o jaký projekt se přesně jedná, nicméně již nyní je jisté, že půjde o něco většího v telekomunikacích a dost možná se můžeme těšit na vznik silného alternativního datového a telefonního operátora. Pokud bude mít v čele Ivana Lašku, mohlo by to znamenat ještě větší vítr na telekomunikačním trhu, než jaký způsobil vznik Contactelu - už proto, že Ivan Laška má úzké vazby na světové telekomunikační giganty typu British Telecom nebo AT&T. Ale to jsou jen dohady - počkejme si a uvidíme.