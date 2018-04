GTS mi zaváděla ADSL přes čtyři měsíce (Moje zkušenosti se společností GTS)

Objednal jsem si službu 512/128 Volnost doma s tím, že vše by mohlo být vyřízené do měsíce, maximálně dvou. Jsem opravdu velmi tolerantní, ale co je moc, to je moc. Službu jsem objednal na jaře, odeslal podepsané smlouvy a vyčkával, kdy se mi ozve někdo z GTS. Po třech týdnech marného čekání jsem zavolal na Kontaktní centrum a bylo mi sděleno, že prý smlouvy nedošly a ať je prý pošlu znovu. Učinil jsem tak, ale také znejistil. Následovaly další týdny, ale opět nikdo nevolal, v Kontaktním centru mi bylo opět oznámeno, že smlouvy nedorazily... to už jsem vzdal a neodesílal další. Po třech měsících mi přišel mail Konfigurační parametry od GTS. Okamžitě jsem zvedl telefon a volal na GTS, prý že příští týden přijde technik a přinese modem a nastaví ho. Co to?

Celkově čtyři měsíce a služba zčistajasna zavedena přístí týden, jak říkali. Chování na pováženou, ale budiž. Pak už začaly jen další a další problémy s internetem a arogantním chováním - musel jsem updatovat fimware modemu, protože nefungoval po restartu počítače, zjistil jsem, že služba má FUP (Fair User Policy) 4 GB, takže další měsíc jsem měl z internetu za 1000 Kč měsíčně modem, teď už internet nefunguje vůbec týden nebo s častými výpadky a hrůzostrašnou rychlostí. Jelikož internet poskytuji dalším lidem, ocitl jsem se v docela těžké situaci, z které mi asi lidé z GTS nehodlají pomoci.

Co jsem se za těch pár měsíců tedy dozvěděl o firmě GTS a službách, které poskytují?

- Zavedení trvalo tři měsíce (podle GTS mělo trvat měsíc)

- Modem se stal nefunkčním hned druhý den po instalaci

- O FUP nebylo ani na stránkách ani ve smlouvě v době aktivace řeč (i teď je skoro nemožné najít něco o FUP na jejich webu)

- Internet je prakticky nepoužitelný už týden a nic se neděje, GTS o ničem neví a za vším je prý Telecom, který provádí jakési úpravy.

Jakub Šafránek

Vyjádření společnosti GTS

1. Zákazník, který čekal na zřízení několik týdnů při objednání služby, zadal nesprávné telefonní číslo, na kterém měla být služba ADSL zřízena. Po ověření čísla u ČTc bylo nutné tento údaj se zákazníkem vyjasnit. Po upřesnění a ověření správnosti tlf. čísla u ČTc byla služba řádně objednána. ČTc následně sdělil, že zařízení DSLAM, které je nutné pro připojení zákazníka, není momentálně k dispozici - není volný port a proto bylo nutné jej doplnit resp. rozšířit.

ČTc provedl rozšíření DSLAM po 6 týdnech a poté bylo možné s objednanou službou začít řádně pracovat, tj. byla postoupena do interních procesů ČTc. Po zprovoznění služby ze strany ČTc bylo toto zákazníkovi oznámeno.

2. O FUP nebylo ani na stránkách ani ve smlouvě v době aktivace řeč (i teď je skoro nemožné najít něco o FUP na jejich webu)

Ve vsech smlouvach Volnosti Doma zminka je, bod 7, taktez i v ceniku sluzby.

3. Internet prakticky nepoužitelný už týden a nic se neděje, GTS o ničem neví a za vším je prý Telecom, který provádí jakési úpravy)

CTc mel asi dva vyznamejsi vypadky, jeden o kterem dopredu nevedel, tudiz jsme o nem nevedeli ani my. Tuto informaci jsme z CTc dostali den pote. Ovsem CC v Brne informaci melo a zakazniky informovalo. Druhy vypadek byl planovany pres tento vikend a informace byla na webu i na CC. Jednalo se o nocni planovane vypadky.

4. Pokud se jedná o modem ADSL - tyto modemy se standardně dodávají a používají je naší zákazníci bez jakékoliv stížnosti. Pokud se u zákazníka projevovaly jakékoli problémy - včetně nefunkčnosti služby - je možné se kdykoliv obrátit na naší bezplatnou informační linku 800 31 31 31, kde by zákazníkovi byla poskytnuta odborná pomoc.