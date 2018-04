GTS má velké ambice v boji o zákazníka

"Uvolněte si ruce volbou správného telekomunikačního operátora". Tak zní slogan reklamní kampaně společnosti GTS, která včera představila své služby, které chystá na konec tohoto roku a na první čtvrtletí roku 2001.

GTS je telekomunikační operátor poskytující integrovanou nabídku širokopásmových hlasových, datových a internetových služeb, jejímž hlavním cílem je nabídnout zákazníkům vhodnou kombinaci služeb a připravit se tak na vstup na liberalizovaný telekomunikační trh.

V tomto směru došlo k několika krokům, mezi které patří v poslední době například zavedení hlasové služby, 0800 - green phone. Jak známo, tato služba, známější jako Zelená linka, je určena firmám, které chtějí telefonicky a zároveň bezplatně být přístupné svým zákazníkům. Po Českém Telecomu je GTS druhým operátorem, který tuto službu u nás nabízí. Není pochyb o tom, že taková služba může výrazně zvýšit prestiž firmy, která svým zákazníkům pomocí Zelené linky umožňuje bezplatný kontakt. Bezplatný kontakt zákazníka s firmou se již navíc zvolna stává standardem. Kromě toh umožnilo GTS i volání na účet volaného a to volbou telefonního čísla ve formátu 0800 31 xxxx.

"Víme jak cenný je čas a přesně tím se naše společnost řídí. Spojujeme celou řadu služeb tak, abychom přinesli našim zákazníkům servis za dostupnou cenu a tím jim pomohli zefektivnit jejich aktivity. Příkladem jsou naše balíčky - například Internet + digitální okruh", řekla v této souvislosti Marcela Roflíková, marketingová manažerka společnosti.

GTS v současné době disponuje centrální sítí s největší kapacitou v zemi a oznámila zvýšení mezinárodní konektivity na 5000 Mbps, čímž má oproti ostatním intenetovým providerům na českém trhu, několikanásobně vyšší kapacitu a je téměř nepřetížitelná.

Společnost se hodlá stát největším alternativním telekomunikačním operátorem, což ovšem nebude úplně jednoduché, protože stejný cíl si klade i několik dalších společností.

Jak na to

Dosažení vytčeného cíle má napomoci několik přípravných kroků. Prvním bude pokrytí 18 českých měst do konce roku 2000 a během prvního čtvrtletí roku 2001 by se počet pokrytých měst měl rozšířit na 25.

"Expanze do 25 měst během jednoho roku dokazuje, že GTS myslí svou přípravu na liberalizaci telekomunikačního trhu vážně. V příštích měsících plánujeme vybudovat dalších šest regionálních poboček a počítáme s dalším rozvojem. Jsem přesvědčen, že řada měst uvítá možnost volby výhodných telekomunikačních služeb a vytvoření nových pracovních míst, které GTS přinese," uvedl Country manager GTS pro Českou a Slovenskou republiku, David Schoch. Dalším krokem by mělo být rozšíření portfolia služeb jak hlasových a datových tak i internetových. Společnost chce také průběžně zlepšovat kvalitu péče o zákazníky, kterých je v současné době přes 7500.

V roce 2001 by měla, podle plánů a předpokladů, GTS pokrývat svou sítí 25 měst, nabízet komplexní portfolio - hlas, data, internet a její tržby by se měly pohybovat kolem 1,5 miliardy korun. Předpokládané tržby pro rok 2000 je 1 miliarda korun.

Bude jistě zajímavé pozorovat, jak se bude jednotlivým konkurentům Telecomu dařit naplňovat svá předsevzetí. GTS není zdaleka jedinou firmou, která chce získat svůj díl z krajíce, dosud obhospodařovaného Českým Telecomem. Nemůžeme zapomínat ani na Aliatel, Contactel či držitele nově udělených licencí na provozování FWA. A to jsme stále nevyjmenovali všechny hráče. Vyhrát by měl ten, kdo bude nejlevnější a nejpohotovější.