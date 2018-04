GTS je na prodej, zájem má Penta i Deutsche Telecom

Telekomunikační operátor GTS Central Europe, jehož součástí je i česká GTS Novera, bude mít zřejmě nového majitele. S odvoláním na agenturu Mergermarket informoval dnes o připravovaném prodeji minimálně třicetiprocentního podílu server Euro OnLine. Zřejmě největší zájem zatím údajně projevila finanční skupina Penta, k potenciálním investorům ale patří také Telefónica a Deutsche Telecom.

GTS podle serveru nijak nenaznačila, v jaké fázi je prodej podílu. Pro transakci však již vybrala poradce, kterým má být KBC Securities. Mezi zájemci o koupi jsou finanční investoři, silní telefonní operátoři i bankovní domy.

Pro Pentu by mělo získání GTS velký význam, protože nedávno obdržela licenci pro provozování čtvrtého mobilního operátora v České republice MobilKom, který by měl spustit svou síť do poloviny letošního roku.

"Rozhodně se zajímáme o získání GTS a přihlásíme se hned, jak bude tendr vyhlášen," potvrdila pro Megermarket mluvčí Penty.

Žhavým kandidátem by však mohl být také Deutsche Telecom, jenž usiluje o expanzi do východní Evropy. Mluvčí německého společnosti však odmítl zájem o koupi komentovat.

V minulosti spadala GTS do impéria ruského podnikatele Michaila Chodorkovského prostřednictvím společnosti Antel holdings se sídlem na Gibraltaru. V současné době je její akcionářská struktura nejasná. GTS má základnu v Maďarsku a operuje také v Polsku, Rumunsku, Slovensku a v České republice, píše Euro.

Společnost GTS loni dosáhla podle předběžných údajů tržeb v objemu 380 milionů eur a vykázala rekordní zisk 58 milionů eur. K tomu přispělo také provozování telekomunikačních služeb v Pobaltí, jihovýchodní Evropě a v Turecku.