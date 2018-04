GSM1x: Smír mezi technologiemi GSM a CDMA2000?

GSM funguje na telekomuniačním trhu déle než CDMA a jeho výhodou je, že se jedná o globální standard a v podstatě o komoditu. Výhodou CDMA je větší spektrální efektivita (ve stejné šířce frekvenčního pásma lze zároveň přenést relativně více dat, respektive telefonických hovorů, než u GSM) a lepší pokrytí území. Na rozdíl od GSM se základnové stanie pracující na stejné frekvenci neruší a příjemná je funkce soft handover (jemné předání hovoru). U sítě GSM komunikuje telefon vždy pomocí jediné základnové stanice, zatímco u CDMA může být připojen k více stanicím zároveň a přecházet mezi oblastmi jejih pokrytí postupně. Novější verze CDMA také nativně podporují datové přenosy lépe než GSM pomocí GPRS. Zatímco kontinentem GSM je Evropa, ve Spojených státech a v Číně jsou na trhu přítomné obě technologie a v Jižní Koreji jen CDMA: Zajímavé je, že američtí operátoři přecházejí z CDMA na GSM.

CDMA2000 jako soupeř GSM

V současné době je aktuální rodina standardů CDMA2000, respektive CDMA2000 1x a CDMA2000 3x. CDMA2000 funguje v sítích druhé a davaapůlté generace, ale zároveň je CDMA2000 jednou zed tří rodin technologií pro sítě třetí genrace (spolu s japonskoevropským standardem W-CDMA a čínským TD-SCDMA). Jak jsme již informovali, držitelem duševního vlastnictví pro CMA2000 s právem vybírat licenční poplatky do konce tohoto desetiletí je americká firma Qualcomm. Qualcomm je také dodavatelem populárního e-mailového programu Eudora a tvůrcem standardu BREW pro vytváření a stahování softwarových aplikací na mobilní telefony, klíčovou složkou byznysu Qualcommu je však stále CDMA2000. Qualcomm tak bojuje se standardem GSM na technické, obchodní i politické frontě. Mezi úsppěchy Qualcommu tak patří postupná náhrada analogových sítí NMT v pásmu 450 MHz v postkomunistických zemích. Připojil se i český Eurotel, kterému jako prvnímu na světě dodal Nortel řešení CDMA2000 1x EVDO (Evolution - Data Only, Vývoj - pouze data; následníkem by se měla ve světě stát technologie EVDV, Data - Voice, data i hlas v kvalitě ISDN). Zatímco příběh české sítě CDMA2000 v pásmu 450 MHz připomíná svými zvraty jihoamerickou telenovelu, v jiných zemích již toto řešení funguje a jak jsme již informovali, v Polsku si postavil novou síť CDMA2000 v pásmu 850 MHz alternativní operátor Sferia pro připojení klasických telefonů a náhradu ADSL.

Technologie CDMA2000 se stala také předmětem politické kontroverze, když se po dobytí Iráku republikánský kongresman Darrell Issa neúspěšně snažil prosadit výstavbu sítě standardu CDMA2000 místo sítě GSM. Kritici tohoto plánu poukazovali, že v souseních zemích běží GSM a Iráčané by tak nemohli využívat GSM a na fakt, že Issu sponzoroval právě Qualcomm.

CDMA2000 jako partner

Qualcomm se rozhodl postavit hrozícímu nebezpečí GSM čelem a přišel s technologií GSM1x, která výhody soupeřících standardů GSM a CDMA2000 1x spojuje. GSM1x chrání investice do stávajícíc infrastruktury pro GSM a přidává překryvnou síť CDMA2000 1x, která operátorům nabízí větší datovou kapacitu (až 2,4 Mb/s v případě CDMA2000 1x EVDO). Radiová část inforastruktury pro GSM i CDMA2000 zůstává zachována, důležité je však nové zařízení GSM1x MSN, které překládá komunikační protokoly mezi standardy GSM1x a CDMA2000. Navíc GSM1x MSN nabízí režim připojení založený zcela na internetovém protokolu (IP) pro připojení mobilních uživatelů do internetu a intranetů.

Qualcomm již technologii CDMA2000 1x otestoval v síti čínského operátora China Unicom. Mobilní telefony pro GSM1x s transceiverem pro GSM i CDMA2000 již dodává Kyocera a Samsung, GSM1x MSN bylo realizováno softwarově jako program běžící na serveru (softswitch). Tržní potenciál by mohla technologie mít u méně než třetiny operátorů GSM, kteří ještě neimplememntovali technologii GPRS, a u operátorů provozujících technologie GSM a CDMA2000 zároveň. Pro operátory však může být jejdnodušší prostý upgrade sítě na technologie GPRS pro datové přenosy a EDGE zvyšující datovou kapacitu.