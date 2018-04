GSM telefony pro pamětníky aneb díváme se do minulosti

Historie vývoje mobilních telefonů je velmi pestrá. Od spuštění GSM sítí v České republice se přístroje postupem času stále více zdokonalovaly a zmenšovaly až do podoby, v jaké je známe dnes. Jak to ale vypadalo v době, kdy se Češi seznamovali s mobilní komunikací? Co uměly mobily v době, kdy je společnosti EuroTel a RadioMobil začaly nabízet? Koupily byste si je dnes?

Na následujících řádcích se vám pokusíme přiblížit nejstarší mobilní telefony u nás distribuované a srovnat je s nejnovějšími modely stejných značek. Jak to tedy vypadalo na začátku a jak to vypadá dnes.

Dancall HP 2711 byl jedním z prvních telefonů, který se objevil v nabídce GSM telefonů společnosti EuroTel. S rozměry 150x45x25 mm a hmotností 234 gramů se tenkrát řadil ke špičce a jeho jméno mělo stejnou pověst jako dnešní Ericsson nebo dokonce Nokia. Dancall byl prostě oblíbený, ať se nám to dnes líbí nebo ne. EuroTel jej dodával s baterií 550 mAh. Telefon disponoval třířádkovým displejem a nabízel pouze 3 vyzváněcí tóny. Pohotovostní doba byla 22 hodin a doba hovoru 85 minut. Dancall HP 2711 stál nedotovaný 14 874 korun.

Srovnávat první Dancall nabízený v České republice s dnešním modelem této značky nemůžeme, protože výroba těchto telefonů skončila již v roce 1997, kdy společnost koupil německý Bosch.

Podíváme se tedy na jeden z posledních modelů Dancallu, a to HP2731. Mnoha změn jsme se nedočkali, protože HP2731 byl přímým pokračovatelem modelu HP2711. Rozměry 135x56x20 mm jsou jen o něco lepší než u předchozího modelu a hmotnost dokonce zůstala stejná (234 gramů). Stejně tak zůstal i třířádkový displej a počet vyzváněcích tónů. Pohotovostní doba se zlepšila o dvě hodiny a HP2731 tak vydržel po nabití 24 hodin pohotovostní doby nebo 160 minut hovoru. Telefon v době svého uvedení na trh stál kolem 14 tisíc korun.

Nokia 1610 byla taktéž jedním z prvních telefonů GSM nabízených společností EuroTel. Telefon s rozměry 160x56x25 mm a hmotností 260 gramů byl větší a těžší než Dancall HP2711, přesto se tenkrát řadil ke špičce na našem trhu. Do telefonu se vkládala nevylamovací velká SIM karta (ISO). Po nabití vydržel 90 hodin pohotovostní doby a 55 minut hovorového času. Disponoval čtyřřádkovým displejem a nabízel pět vyzváněcích tónů. Telefon byl levnější než konkurent od Dancallu, stál totiž "pouhých" 11 400 korun.

Dnes jsou Nokie nejprodávanějšími a nejoblíbenějšími mobilními telefony. Rozdíl mezi původní 1610 a novodobouje opravdu velký. Čas odstranil nedostatky a přidal nové funkce. Rozměry a především hmotnost se snížily na 129,5x47,3x18,8 mm při 114 gramech. Integrovaná anténa, Li-Ion baterie, pětiřádkový grafický displej a další funkce dělají z nové Nokie stejně luxusní kousek, jakým byla Nokie 1610 v době svého příchodu na trh. Nabízí 35 vyzváněcích tónů, pohotovostní doba je 55 až 260 hodin a doba hovoru 150 až 270 minut. Ani cena se příliš neliší. Nokii 6210 dnes pořídíte u EuroTelu za 16 995 korun.

Panaconic G350 je dalším telefonem, který otevíral GSM historii v prodeji mobilních telefonů společnosti EuroTel. Velikost byla 142x49x29 mm a hmotnost 198 gramů. Pohotovostní doba 14 až 18 hodin, doba hovoru 60 až 110 minut a dvouřádkový displej jej již tenkrát řadil mezi low endové telefony. Nabízel tři druhy vyzvánění. Telefon byl k dostání za 13 tisíc korun. Zajímavé je, že již tenkrát umožňoval o třídu vyšší Panasonic 400 nahrávání hlasového záznamu, který byl dlouhý sice jen 20 vteřin, nicméně na tu dobu to byla velmi vyspělá funkce.

Starý Panasonic G350 srovnáme s dnešním, který je rovněž v nabídce EuroTelu. Ten již disponuje rozměry 118x42x16 mm, hmotností 88 gramů a čtyřřádkovým displejem. Nabízí 20 vyzváněcích tónů a po nabití vydrží 90 hodin v pohotovostním stavu a 200 minut hovoru. U EuroTelu jej dnes pořídíte jen o něco levněji než kdysi Panasonic G350, stojí 12 995 korun.

Motorola TX 770, často přezdívaná vanička nebo žehlička, byla jednou z prvních Motorol dodávaných na náš trh a její distribuce se chopil RadioMobil (první dotovaný telefon v síti Paegas). Rozměry 140x57x42 mm a váha 305 gramů z ní dělaly opravdu robustní telefon, který v sobě skrýval místo na 99 záznamů v telefonním seznamu. Displej umožnil zobrazit dva řádky textu, přísroj vydržel 25 hodin pohotovostní doby a téměř 120 minut hovoru. Dotovaná cena byla velmi výhodná, jen 645 korun.

Dnes již Motorola vyrábí poněkud vzhlednější telefony. Například přístroje véčkové řady jsou opravdu luxusními modely. My se ale zaměříme na jeden z nejnovějších Timeportů nabízený taktéž EuroTelem. Jde o. S rozměry 130 x 46 x 23 mm a hmotností 97 gramů je o něco menší (hlavně mnohem užší) než její prapředkyně. Navíc je o mnoho lehčí, díky standardně dodávané Li-Ionové baterii. Do paměti telefonu již můžete uložit 300 jmen a pohybu v menu napomáhá dvojitá kursorová klávesa. Telefon vydrží 140 hodin v pohotovostním stavu a až 180 minut hovoru. Nabízí z dnešního pohledu chabých 12 vyzváněcích tónů a šestiřádkový grafický displej.Dalším mobilním telefonem, který nabízel RadioMobil krátce po svém vstupu na trh, bylveliký 163x59x23 mm, s hmotností 210 gramů. Telefon byl určen všem obyčejným zákazníků, zkrátka těm, kteří chtějí být především na příjmu a nepotřebují žádné zvláštní funkce při užívání mobilního telefonu. Vydržel 29 hodin pohotovostní doby a 90 minut hovoru. Velkým plusem byl na svou dobu velký čtyřřádkový displej.

Nejnovější model této francouzské společnosti, Alcatel One Touch 701, má rozměry 103x42x20 a hmotnost 88 gramů, což je nejen nejmenší a nejlehčí Alcatel, ale také jeden z nejmenších a nejlehčích telefonů na našem trhu vůbec. Oproti praAlcatelu HC 500 disponuje i funkcemi, které jsou u nás dnes již implementovány do všech telefonů vyšší kategorie (WAP, EFR, SIM toolkit). Pohotovostní doba je 250 hodin a doba hovoru 300 minut. Nový Alcatel samozřejmě pracuje s plug-in SIM kartou. Chlubí se opět jedním z nějvětších displejů, dokáže totiž zobrazit osm řádků textu.

Jak je vidět, vývoj mobilních telefonů jde stále vpřed. To, co jsme před pěti lety považovali za jedinečné, je dnes spíš k smíchu a telefony, které jsou dnes řazeny mezi low-endy, by byly kdysi exklusivní kousky pro manažery. Za pět let budou za stejné mobilní stařečky považovány Nokie 6210 nebo Ericssony R350.Takový vývoj je samozřejmě ku prospěchu uživatelů.