GSM - správa kontaktů s Palmem (2)

GSMTools

GSM Tools jdou "na věc" úplně jinak a pro uživatele je to jen dobře (i při tomto chudičkém počtu programů v dané kategorii má možnost volby).

V nastavení preferencí pro synchronizaci může uživatel nastavit kód země a případě předčíslí pro lokální hovory a mobilní telefony. Pokud máte ve svém adresáři lokální čísla bez předčíslí, GSMTools na základě této preference doplní toto místní předčíslí k telefonnímu číslu (vytočení lokálního čísla z mobilu musí obsahovat předčíslí), což je asi nejčastější způsob využití. Lze rovněž nastavit přidání nuly.

Ve spodní části můžeme definovat, jakým způsobem se nám data převedou ze seznamu v Palmu do SIM karty, popřípadě mobilního telefonu. Každý mobil/SIM karta mají jiný počet míst pro vložení jména a zde si můžete nadefinovat počty znaků z jednotlivých položek seznamu, které se vám do mobilu převedou, a to včetně separátorů a kódu pole (W=Work, H=Home apod.).

GSMTool znají v základních povelech vytočení telefonního čísla (funkce dial), a to jak ze seznamu, tak i ručně vloženého.

Další položkou je podstata dnešní recenze - synchronizace AddressBooku. Probíhá ve čtyřech postupných krocích :

Krok1

Načtou se telefonní položky z vašeho seznamu, SIM karty a mobilního telefonu do přehledné tabulky s údaji o maximální kapacitě, použitých pozicích, starých (synchronizovaných) a nových kontaktech. Program vás v této fázi rovněž informuje o případných duplicitách a o jejich ignorování. Pozor - porovnávají se zde pouze telefonní čísla.

Krok 2

Program se zeptá, jestli chcete synchronizovat nové položky ze SIM karty, či paměti mobilního telefonu a dotáže se případně na kategorii a poznámku.

Krok 3

Program zobrazí synchronizovaný telefonní seznam. V prvním sloupci je položka jméno, ve druhém kód pole, ve třetím telefonní číslo. Čtvrtý sloupec zobrazuje číslo paměťové pozice na SIM kartě, pátý sloupec to samé v paměti mobilního telefonu. Duplicitní údaje jsou orámovány.

U položek, které máte na SIM kartě(mobilu, můžete nyní kliknutím na sloupec s jménem, či číslem, tyto položky upravovat (editovat).Kliknutím na jeden z poslední dvou sloupců u nepřiřazených čísel můžete zařadit toto číslo do SIM/mobilu, ihned vidíte, na jaké místo bude zařazeno. Naopak kliknutím na již zařazené číslo v posledních dvou sloupcích toto zařazení zrušíte.

Dole můžete SIM/mobil seznam zcela vyčistit kliknutím na nulu, kliknutím na All pod příslušným sloupcem naopak převedete všechna nezařazená čísla na SIM kartu/mobil. V dolní čísti se navíc zobrazují statistiky o obsazených místech na SIM kartě a v mobilním telefonu.

Toto vše můžete navíc filtrovat přes kategorie AddressBooku vpravo nahoře.

Krok 4

Ve čtvrtém kroku se provede vlastní synchronizace. Čekají vás zde problémy s diakritikou, formátováním jména a podobně - závislé na typu telefonu, karty, nastavené znakové sady atd. Ty už si musíte vyladit sami (asi nejlíp tím, že smažete diakritiku ve vašem adresáři :-()

Shrnutí a závěr :

Význam a obliba mobilních telefonů roste a synchronizaci adresářů už bych pomalu očekával i u vyspělých adresářových programů typu TealPhone, SuperNames, či AddressPro. Oba recenzované programy řeší problém různými způsoby a oba budou vyhovovat různým skupinách uživatelů.

Bohužel zde musím opět upozornit na ceny - HandPhone obdržíte za 50$ a GSMTools za 20$. Oba programy umí pracovat s telefonními seznamy i se zprávami SMS.

Druhým argumentem může být velikost programu - HandPhone má celkem 185 kB, kdežto GSMTool pouze 75 kB.

A jak konkurence ?

Jako bonus letmo popíšu (abychom nepodlehli dojmu o Palmu - pupku světa), jak problematiku řeší nová hvězda Psionu - Revo :

Součástí základního programového vybavení je program E-mail, který umí pracovat s SMS zprávami jako s e-maily - se vším komfortem, definovatelnými složkami , mnoha nástroji, vše navíc v češtině.

Na synchro telefonních adresářů je další program (rovněž v základním vybavení a česky lokalizovaný) Phone. Umí vytvořit libovolný počet telefonních seznamů - jeden z vašeho adresáře, druhý jako vaši SIM, třetí jako váš mobil a podobně. Po synchronizaci s mobilem zůstávají tyto seznamy v paměti programu, můžete tedy s nimi pracovat i později bez mobilního telefonu. Po synchronizaci se vám rozliší ikonou všechny kontakty z paměti Reva, které máte rovněž v mobilu a opačně. Všechny kontakty můžete plně editovat, třídit, upravovat - vše se uloží do pozdější synchronizace.