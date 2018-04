GSM Phase 2+ - release 97

V době psaní toho textu byly do Release 97 zahrnuty funkce popsané dále.

2.3.2.1 Nadstavbové funkce Release 97

Nejžhavější novinkou v této Release byl doplněk pro datové přenosy: general packet radio service (GPRS), což je obecná packetová služba s dynamickou alokací zdrojů. Díky odlišnému kódování kanálu - až 21,4 Kbps na jednom time slotu - a díky možnosti použít až osm slotů najednou pro potřebný datový tok vzrůstá šířka datového pásma na 100 Kbps. GPRS zefektizovalo radiový interface a doplnilo specifikaci síťových funkcí - to ukážeme dále.

2.3.2.2 Doplňkové služby Release 97

Doplňkové služby jsou v Release 97 rozvedeny více, než v Release předchozí. Jedním z hlavních zaměření nové série funkcí jsou funkce pro sestavení spojení. Konkrétní novinkou se stává compeltion of call to busy subsriber (CCBS). Tato funkce umožní monitorovat volanou stranu v případě, že má obsazeno a až volaná strana dokončí předchozí hovor, vyzve síť volajícího k sestavení hovoru.

Další novinkou je podpora privátních čísování - support of private numbering plan (SPNP). Tato funkce je opět vhodná pro velké podniky, které mají interní číslování. Tato funkce dovolí mapování čísel na PSTN nebo PLMN v rámci lokální ústředny. Díky tomu zůstává interní číslo stále stejné, ačkoliv SIM karta a tedy externí číslo změní majitele. Zároveň funkce dává firmám možnost uspořádávat si interní číselné schéma dle svého - například 6 začínají všichni účetní, 1 je výroba atd... Uživatel může být definován v rámci až devíti privátních číslování - to pokud sedí na více židlích. Pamatovalo se tedy i na naše vládní orgány.

Multiple subscriber profile (MSP) zase vyslyšelo žádosti jednotlivých firemních uživatelů. Tato funkce umožní mít na jedné SIM kartě více klientských profilů včetně čísel. Jedno číslo tak může být firemní, jiné soukromé - vše na jednom telefonu a na jedné SIM kartě. Lze samozřejmě jedno číslo přesměrovat na záznamník a druhé normálně nechat vyzvánět.

2.3.2.3 Doplňky do funkcí sítě samotné v Release 97

Významným doplňkem do standardu GSM v rámci Release 97 je takzvané hot billing, tedy okamžité účtování. To umožní operátorovi sítě zpracovávat účetní operace podstatně rychleji a předcházet tak machinacím a zpronevěrám na síti. Také je tato funkce určena pro předplacené SIM karty, které používají proprietárních protokolů či služeb na bázi GSM Phase vyvinutých operátorem. V našem případě jde například o Paegas Twist. Proprietární systém lze nahradit standardními službami.

2.4 Dodatek na konec kapitoly

Na několika předcházejících stránkách jsme si shrnuli vývoj GSM standardu od jeho počátku až v podstatě do dnešní doby. Vidíme, že se GSM síť dostala z pozice relativně málo služeb nabízející sítě do pozice nejšířeji definované mobilní sítě - nabízí desítky funkcí, o kterých většina uživatelů sítě ani nemá tušení, nabízí funkce, které by její uživatelé mohli potřebovat a ani o tom třeba nevědí.

Limitujícím faktorem zde je rychlost implementace těchto funkcí do prvků sítě a také někdy i nechuť operátorů zavádět novoty do zaběhlé sítě. Také ne všechny mobilní telefony - a zvláště u funkcí GSM Phase 2+ - nejsou schopny všechny funkce používat, některé funkce dokonce ještě na svoji technickou implementaci čekají (GPRS).

Přesto něco standardu GSM na cestě od mobilní sítě druhé generace ke generaci třetí chybí. Tím zůstává potřebná šířka pásma pro datové přenosy. Síť třetí generace - ať již vzejde či nevzejde z GSM standardu - bude muset nabízet 2 Mbps datové propustnosti, aby mohla splnit všechny požadavky, které jsou na telekomunikační služby kladeny.

Proto konstatujme spolu s Friedhlemem Hilldebrandem, předsedou ETSI SMG, že GSM Phase 2+ přenáší mobilní síť GSM do fáze 2.5 mobilních sítí.

V průběhu dalších kapitol budeme postupně probírat jednotlivé funkce sítě GSM, principy jejího fungování a dostaneme se až na pomezí současných technických možností GSM sítí. Zatímco tyto úvodní kapitoly ještě nebyly nikterak náročné, očekávejte, že s hlubším a hlubším ponořováním do problematiky GSM sítě bude probíraná látka náročnější na pochopení.