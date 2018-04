Jak jsme si v předchozí části vysvětlili, Phase 2+ zahrnuje všechny služby a vlastnosti specifikace GSM přidané po říjnu 1995, tedy po datu freezingu GSM Phase 2. ETSI vydává každým rokem takzvané release (neodvažuji se přeložit, obecně se tento termín používá nepřeložený!) - my zde probereme Release 96 a Release 97, Release 98 zatím nebyla vydána.

2.3.1 Release 96

Specifikace GSM byla touto release rozšířena o další funkce, jež až dosud nebyly podporovány vůbec - jde především o podporu drážních operací a komunikačních aplikací tak, aby mohla síť GSM být nasazena i pro železnice. Release 96 vůbec posunula síť GSM směrem ke specifickým požadavkům uzavřených skupin a pokud se prosadí v praxi, znamenala by obecný pokles nákladů na budování privátních sítí pro průmyslové použití.

2.3.1.1 Telematické služby Release 96

Právě ve skupině telmatických služeb nacházíme příklady toho, jak standardizace GSM přijala názory koncernů a zohlednila partikulární potřeby. Právě na popud evropských železničních společností byla definována služba voice group service (VGS) - tedy hlasový přenos pro skupinu uživatelů. Tuto službu lze dále dělit:

Voice group call service (VGCS) - volání skupiny uživatelů představuje efektivní možnost, jak ve velmi krátkém čase sestavit hovor s předdefinovanou skupinou uživatelů. Tato funkce je podstatně rychlejší pro sestavení spojení, než telekonferenční hovor - u něj totiž není skupina volaných předem definována.

Voice broadcast service (VBS) - služba vysílání hlasu představuje GSM obdobu rozhlasového vysílání. Hlasový hovor je rozdistribuován na předdefinovanou skupinu volaných.

Dalsí nutností bylo rozšíření SMS znakové sady. Stále více arabských a asijských zemí přijímalo GSM i jako svůj standard pro mobilní sítě a bylo nemyslitelné těmto zemím vnucovat latinku v době, kdy zde fungoval pagingový systém s místní abecedou. Tak se zrodilo Universal Coding Scheme 2 (UCS2) - to pokrylo nejenom arabské, ale i čínské a další asijské abecedy.

Služba Cell broadcast (CBS) byla původně používána pro přenášení místních informací především dopravního charakteru. Operátoři ovšem chtěli spektrum služeb přenášených přes CBS dále rozšiřovat a jedno vyhrazené pásmo pro tuto službu přestávalo dostačovat. Proto byl definován druhý kanál pro službu cell broadcast.

2.3.1.2 Nadstavbové služby Release 96

Nejvíce zlepšení a změn dosáhly nadstavbové služby - souviselo to s tím, že v té době začínala na západě zuřit internetová horečka a tak začínalo být její začlenění do sítě GSM aktuální. Právě přenosová rychlost 9600 bps dosahovaná v síti GSM totiž nepředstavovala pro internetové surfování žádnou extrémní rychlost - a tak se zrodila varianta highs-speed circuit switched data (HSCSD), která kombinací až osmi timeslotů do jednoho komunikačního toku dovolila až 76,8 Kbps. V praxi je však tato datová rychlost omezena na 64 Kbps, což jest maximální rychlostí pro ISDN linky (resp. jeden jejich kanál).

Funkce Packet data on signaling channels (PDS) byla okamžitou odpovědí na požadavek laciné podpory nízkonáročných datových aplikací. Protože PDS služba využívá pro datové přenosy signalizační pásma, je její implementace jednoduší a služba může být dostupná rychleji, než například HSCSD. Přenosová rychlost pro PDS je 600 - 9600 bps, což je ovšem pro přenosy malých datových objemů, jako je stahování e-mailu dostačující. PDS je v tomto případě ekonomičtější, než klasické datové přenosy definované v GSM Phase 1 nebo HSCSD.

Přenosová rychlost na jednom datovém kanálu byla posunuta ze stávajících 9600 bps na 14400 bps - a spojením více timeslotů bylo možno díky HSCSD dosáhnout srovnatelných přenosových rychlostí s JTS (jednotná telefonní síť) - 56 Kbps a s ISDN - 64 Kbps.

2.3.1.3 Doplňkové služby Release 96

Nejvíce nových funkcí definuje Release 96 pro doplňkové služby.

Explicit call transfer (ECT) je funkce umožňující uživateli předání hovoru na jiného uživatele (tedy nikoliv přesměrování hovoru). Funkce je známá z firemních pobočkových ústředen a její použití by bylo samozřejmě především v obchodní sféře - nicméně praktické zprovoznění této služby je stále v nedohlednu.

Enhanced multilevel precedence and preemption service (eMLPP) je další služba, jejímž zavedením se vyšlo vstříd evropským železničním organizacím. Služba eMLPP dovolí přiřadit priority jednotlivým hovorům u některých uživatelů. Pokud se sestavuje hovor s vysokou prioritou a síť nemá dostatek volných prostředků pro jeho sestavení, uvolní hovory, které blokují právě sestavovaný hovor. Tato služba bude vyhrazena pro speciální případy - například pro zaměstnance železnice nebo bezpečnostní služby.

2.3.1.4 Release 96 SIM

U GSM Phase 1 a 2 jsme dosud o problému SIM karet příliš nemluvili, ale právě schopnosti SIM karet jsou jedním z limitujících faktorů pro případné další služby sítě GSM. Není se čemu divit, že Phase 2+ se zaměřila i na expanzi schopností SIM karet - ty jsou nyní schopny zajistit unikátní a přenositelné služby. Díky těmto funkcím lze například nadálku měnit nastavení mobilních telefonů ve firmě z jednoho centra nebo vytvářet sofistikované aplikace umožňující například bezpečnou rezervaci letenek.

Barred dialing number (BDN) - služba dovoluje uživateli, jenž někumu zapůjčuje svoji SIM kartu, zablokovat volání určitých čísel. U většiny operátorů existuje určitý způsob dotace mobilních telefonů pro ty, kteří chtějí lacino koupit mobilní telefon a zároveň se mohou či chtějí zavázat operátorovi k jeho používání po určitou dobu. Funkce Mobile equipment presonalization (ME personalization) představuje unifikovanou možnost blokování určitých funkcí telefonu - a to nejenom pro operátora, ale i pro majitele či firmu v rámci jedné či série SIM karet. Funkce je podobná k funkci SIM lock, která je ovšem méně propracovaná a není součástí standardu. Service dialing numbers (SDN) umožní uložit do paměti SIM karty vyhrazená čísla, která nelze přepsat. V síti Paegas nebo EuroTel jsou sice dodávány SIM karty s předprogramovanými čísly, ale ta lze přemazat - to není tato funkce. Patrně nejcitelnějším zlepšením je SIM Application toolkit, tedy funkce umožňující operátorovi vytvořit nepřeberné množství dalších funkcí definovaných jako sled funkcí, které umí síť GSM vykonat. Jde například o dálkovou aktivaci SIM karty a nastavení všech jejích parametrů, výběry peněz z Expandia banky nebo služby rezervace hotelů atd. V ČR funkci zatím používá pouze síť Paegas v její zjednodušené podobě.

2.3.1.5 Doplňky do funkcí sítě samotné v Release 96

Phase 2+ také nabídla nové funkce pro síť samotnou.

Network identity and time zone (NITZ) - tato funkce umožní síti GSM přenést její jméno do mobilního telefonu. Dosud se totiž jméno muselo do telefonu programovat a pokud byl telefon vyroben dříve, než vznikla síť nebo se jméno sítě z jakýchkoliv důvodů změnilo, byla identifikace pouze číselná nebo chybná. Příkladem jsou telefony Philips Fizz dosud v síti Paegas uživané -ty také z převážně většiny identifikují síť Paegas jako 230 01.NITZ umožní také síti, aby informovala mobilní telefon o lokálním čase a časové zóně, kterou mobilní stanice právě navštívila.

Custimized applications for mobile network enhanced logic (CAMEL) - tato funkce (neplést s velbloudem) umožní uživatelům, kteří jsou v roamingu, aby využívali i vyhrazených služeb svého domovského operátora, které roamingová síť nepodporuje. CAMEL je představena ve dvou fázích - Phase 1 je součást Release 96 a Phase 2 je součást Release 97. Funkce se zatím příliš nepoužívá, neboť rozdíly mezi nabídkou funkcí a jejich specifičností v jednotlivých GSM sítí jsou velmi malé.

Široce diskutovanou funkcí pro další vývoj sítě GSM je radio local loop RLL - tedy radiová místní smyčka. Tato funkce umožní nahradit nutný rozvod fixních linek pro telefony v místech, kde to není z ekonomických či jiných důvodů únosné sítí GSM. RLL přitom umožňuje využití všech částí sítě GSM (MSC, BSC, BTS atd.) nebo jen jejích rádiových částí (BSC a BTS) s dalším případným napojením do pevné sítě. Tato funkce může být operátory GSM sítí dokonce pronajímána - existuje dokonce silný tlak operátorů na to, aby funkce RLL nebyla derivována, neboť změnou některých funkcí, které pro RLL nejsou podstatné, by mohlo dojít k nekompatibilitě a tedy i ke zdražení zavádění RLL.

Významnou funkcí Release 96 je Support of optimal routing (SOR). Tato funkce umožní optimalizovat roamingové spojení tak, aby byla ceno co nejmenší. V současné době se testuje například mezi D2-Privat a Itineris France, kdy hovory z telefonu Itineris naroamovaného v síti D2-Privat na jiný telefon Itineris v síti D2-Privat neputují do Francie a zpět do Německa, ale jsou přímo propojovány na ústředně D2-Privat. Tato funkce zatím ovšem většinou operátorů není implementována.

Toliko k Release 96 - následovat bude Release 97.