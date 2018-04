GSM Net Monitor aneb na co jsme dlouho čekali...

GSM Net Monitor je typický software monitorující některé funkce GSM sítě jako například CB zprávy, aktuální sílu signálu a další z běžně dostupných věcí ohledně datového informačního servisu poskytovaného jednotlivými BTS stanicemi přenášenými do Psionu přes infraport mobilního telefonu. Vzhledem k vývoji programu berte prosím tento článek pouze jako představení základních možností GSM Net Monitoru a nikoliv jako recenzi, program má totiž některá zásadní omezení, která ho v současné podobě poněkud znehodnocují pro provoz v podmínkách českých GSM sítí. GSM Net Monitor je určen pro všechna ER5 kompatibilní zařízení vybavená infraportem, komunikace s mobilním telefonem přes klasický sériový kabel či některou z jeho variant zatím není (a zřejmě nikdy nebude) podporována. Program funguje na Psionu Series 5mx, Revu, Series 7, netBooku, Ericssonu MC218 a teoreticky i na Osarisu, kde ovšem funkčnost nebyla testována.



GSM Net Monitor se defacto snaží kopírovat funkce podobného monitorovacího softwaru určeného pro mobilní telefony Siemens a obsahuje tedy obdobné funkce jako jeho kolega pro Windows. Pro soukromé použití je GSM Net Monitor freeware, některé funkce jsou však dostupné až po registraci, bez ní je funkčnost programu omezena na 5 minut. Mobilní telefon musí být vybaven hardwarovým modemem a standardním infraportem, momentálně je ověřena funkčnost s telefony Nokia 7110/6210/8210/8850 a Siemens S25/S35i, majitelé Ericssonů tedy mají zatím zřejmě smůlu. Před instalací programu na Psionech je ještě nutno nainstalovat část komponenty SCOMMS (pokud chcete používat všechny funkce programu), po její instalaci je nutno odstranit IrDA update.



Nabídkové menu GSM Net Monitoru obsahuje celkem šest tlačítek, pět z nich slouží k přístupu k jednotlivým funkcím programu. Význam Net Monitoru je doufám jasný, slouží ke zjištění identifikace GSM buňky, případně dalších identifikačních údajů, které je možné zjistit přímo z daného aktivního mobilního telefonu Nokia či Siemens. Zjištěná data lze přidávat do databáze a dále s nimi v programu i mimo něj pracovat, dále viz popis funkcí menu VIAG.







News Ticker je alternativou k zobrazování CB zpráv "kradených" přímo z paměti mobilního telefonu. Zprávy si tak můžete pohodlně číst na mnohem větším displeji Psionu, na který se pochopitelně vejde nesrovnatelně větší množství zpráv než i na ty největší displeje mobilů. Vzhledem k tomu, že CB zprávy už v GSM sítích našich milých operátorů "nekolují" (stručně řečeno natolik zatěžovaly síť Paegasu, že společnost jejich globální zprovoznění velmi rychle vzdala a zbylí operátoři se o to raději ani nepokoušeli), postrádá tato jinak docela užitečná funkce pro použití v ČR smysl a namísto zpráv uvidíte pouze čistou obrazovku.







Nejzajímavější funkce programu najdete pro menu VIAG, protože je však tato síť respektive operátor v GSM Net Monitoru jaksi zadrátován natvrdo, opět nezbývá než konstatovat, že v případě českých GSM operátorů si v současné verzi programu ani neškrtnete. Můžete sice zjistit identifikační údaje o dané BTS stanici, do databáze se však v neregistrované verzi programu stejně nezapíše, nehledě na nemožnost s uloženými daty dále pracovat. Přesto jsou však možnosti sekce VIAG velmi zajímavé a jejich stěžejními vlastnostmi je detailní grafické zobrazení jednotlivých BTS stanic v různých stupních detailů od 1 až do 20 km. Další možností je pak vytvoření tzv. Overlay souboru (s pomocí Overlay Makeru), což jsou v podstatě grafická data pro nejpoužívanější elektronické atlasy Route Planner/Street Planner - viz obrázky.



































Menu Test značí otestování komunikace s telefonem a pokud se v těch číslech vyznáte, můžete je dále studovat, nic opravdu užitečného ale tato funkce nepřináší.



Pod tlačítkem Siemens se skrývá jednodušší obdoba Net Monitoru po aktivaci dostupného na většině mobilních telefonů Nokia, přičemž tyto funkce supluje samotný GSM Net Monitor. Program tak umí s pomocí mobilu zjistit různé doplňkové informace o dané BTS stanici včetně jejích sousedů (či spíše sousedek?) a síly jednotlivých signálů.





GSM Net Monitor je v současné verzi 0.62 nesporně velmi zajímavý monitorovací software, k dokonalosti a zejména univerzálnosti použití mu ale pořád ještě dost chybí. Jedná se však o jednu z ranných betaverzí, takže do budoucna se už můžeme už jen těšit na další verze.