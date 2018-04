GSM Locator se šíří internetem jako mor, místo zjištění polohy vás obere

Služba se šíří pomocí emailového spamu, do vybraných schránek dorazí i tři čtyři maily denně s upozorněním na "moderní verzi oblíbené aplikace Locator pro sítě GSM třetího pokolení". Pokud člověk klikne na odkaz v těle zprávy, dostane se přes různě znějící adresy na jednu jedinou: GSMLocator.net.

Jak vypadá podvodný e-mail? Chcete vědět kde se právě nachází Tvá přítelkyně (dítě, zaměstnanci, přátelé)? Firma LGSM Technologies představuje novou verzi nejoblíbenější aplikace Locator pro sítě GSM druhého pokolení, která umožňuje zjistit pozici bezdrátového telefonu od českých operátorů podle čísla a podle rádiového signálu, který vysílá bezdrátový telefon. V jakoukoli dobu budete vědět kam šli Vaši zaměstnanci (dítě,manželka,manžel). Hledání člověka trvá od 3 do 10 vteřin. Správnost hledání činí: ve městě 15-25 metrů.



Tato stránka pak slibuje vypátrání jakéhokoli mobilu po zadání jeho telefonního čísla. Služba se přitom tváří, že spolupracuje přímo s tuzemskými operátory. Ale ono tomu tak skutečně není. Ve skutečnosti stránka slouží jen k vylákání peněz z přehnaně důvěřivých a - co si budeme povídat - příliš zvědavých lidí.

Pokud totiž služba uzná telefonní číslo za relevantní (ne všechna čísla systémem projdou), zahájí zdánlivý proces vyhledávání. Po pár vteřinách ale namísto dané polohy telefonu zobrazí výzvu k odeslání takzvané premium SMS v ceně 79 korun. Tím má zákazník získat kód, díky němuž pak aplikace údajně polohu zobrazí.

Začarovaný kruh za stovky korun

Jenže v tu chvíli začíná nekonečný kolotoč, který má stejný princip jako u nedávno odhaleného podvodu s údajným milionovým dluhem. Jedna SMS následuje druhou, otázky typu "Je vám 18 let?" či "Souhlasíte s podmínkami?" nabádají k odeslání dalších SMS v daném formátu. Jenže každá taková zpráva stojí zmíněných 79 Kč.

Ukázka SMS z podvodného systému. Všimněte si chyb, které by měly napovědět

Než se doberete konce, pošlete neznámému podvodníkovi stovky korun. A dostat je zpět je v podstatě nemožné. I proto nabádají odborníci i policie k opatrnosti a lidi varují, aby si danou službu raději nejprve dostatečně ověřili.

Navíc podle českého právního systému by byla služba typu GSM Locator - pokud by ovšem skutečně fungovala - nelegální. Naráží totiž na ochranu osobních údajů, kdy sledovaná osoba musí vědět o tom, že se o její číslo někdo zajímá. Neexistuje navíc veřejně dostupná databáze, z níž by mohly být data pro lokalizaci telefonů čerpána a následně pro podobné aplikace využívána.

Stopy ukazují na Rusko, ale...

Veřejně dostupné informace o doméně GSMLocator.net přitom ukazují do Ruska. V žádném případě ale nejsou natolik relevantní, aby bylo možné jasně poukázat na nelegální činnost s podílem někoho z východního státu.

Elektronická stopa lze totiž snadno zfalšovat a aby útočník byl schopen službu v Čechách vůbec rozchodit, je pravděpodobné, že žije v České republice, či zde má minimálně prostředníka. Informace, které jsou na stránkách uváděny, totiž jasně dávají najevo, že jejich tvůrce musí mít o českém telekomunikačním trhu minimálně povědomí.