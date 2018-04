GSM letos nabídne nové zajímavé služby

(od našeho zpravodaje) Hlavní směr vývoje mobilní telefonie byl na konferenci přinejmenším naznačen a pro uživatele je přímo atraktivní. Je už ale trh na takové převratné změny připraven? Jak rychle je dokáže přijmout? Nejde totiž o změny ledajaké: GPRS už tu je, ale služby, které by tuto technologii dokázaly využít, zatím nikoliv. SMS hrají prim v oblasti nadstandardních služeb, ale jak se povede EMS a co teprve MMS? Bluetooth měl poněkud pomalejší rozjezd, vždyť se o něm mluví už dva roky, teprve nyní se ale začínají objevovat zařízení, která jej dokáží využít – bohužel zatím jen v horní cenové hladině. Barevné displeje na mobilním telefonu dosud většině lidí připadaly zbytečné – asi se to ale rychle změní...

Pokusíme se nyní shrnout, jakým dojmem kongres zapůsobil.

Výrobci mobilních telefonů se otřepávají z loňského roku, který byl pro všechny velmi obtížný. Vždyť jediná Nokia byla schopná vykázat zisk, a ani ta se nevyhnula propouštění zaměstnanců. Přesto jsme ze stran výrobců slyšeli velmi pozitivní výroky: výkonný ředitel Sony Ericson Jan Wareby na tiskové konferenci prohlásil, že do pěti let chce jeho značka být jedničkou na trhu mobilních telefonů. Uvidíme v roce 2007 – Nokia se svého výsadního postavení určitě nevzdá lacino. Letošní rok jistě nebude zdaleka tak růžový. Podle ředitele globálních telekomunikačních řešení americké Motoroly Adriana Nemceka sice bude pokles trhu mobilních telefonů nižší než předpovídaných 10 procent, má jít jen o čtyři procenta, i tak ale bude konkurence velmi těžká.

Wintel vstupuje na pole GSM

Na trh totiž vstupují noví hráči. Jedním z těch, který by trhem mohl podstatně zahýbat, je Intel spojený s Microsoftem. „Wintel“ (tedy kombinace operačního systému Windows od Microsoftu a procesorů Intel) obsadil trh osobních počítačů a nyní chtějí tyto dvě firmy připravit nabídku hardwaru a softwaru také pro výrobce mobilních zařízení nejrůznějšího druhu. Na stánku Microsoftu už bylo k vidění několik komunikátorů připomínajících palmtopy, avšak s vestavěným mobilním telefonem (motorem jim je nový operační systém Microsoft Pocket PC Phone Edition 2002). Finální produkty přitom nevyrábí ani Intel, ani Microsoft, ale různí třetí výrobci. Neznačkoví výrobci přitom mohou už dnes využívat kvalitní čipsety a operační systémy od různých výrobců včetně Motoroly a Nokie. Nokia se neobává toho, že by si tím zmenšovala trh, protože podle jejích manažerů je vývoj natolik náročný, že hlavní výrobci budou vždy o několik měsíců až let napřed.

Ušetříme na GPRS telefonech...

Hlavní slovo ale určitě bude mít trh, protože cena mobilních telefonů je stále velmi důležitá. Ostatně právě proto výrobci stále ještě představují mobilní telefony bez podpory GPRS – samotná technologie pro podporu GPRS vyjde na celkem zanedbatelných deset dolarů, avšak i ty hrají roli. Operátoři chtějí nakoupit co nejlevnější telefony, aby získali zákazníky. Bohužel si tak zmenšují trh pro nabídku služeb GPRS. Vyplatí se jim těch deset ušetřených dolarů? Vždyť za licence 3G někteří byli ochotni zaplatit až 1000 dolarů (opravdu nejde o překlep, jde o tisíc dolarů) na jednoho obyvatele.

Právě GPRS je ale bránou k tolik vyzdvihovaném akronymu ARPU – průměrnému příjmu z jednoho uživatele (average revenue per user). Hlasová komunikace se po celém světě prodává v podstatě za nákladovou cenu a operátoři na hlasu vydělávají hlavně při roamingu (ať už jde o jejich uživatele pohybující se v zahraničí nebo cizince v jejich síti).

MMS: Za cenu SMS pošlete 5vteřinový videoklip

Fenoménem, který netřeba blíže představovat, jsou krátké textové zprávy SMS. Ty jsou v podstatě také paketovou technologií, která však nevyužívá kanál hlavní, ale signalizační. Zajímavé je ovšem přepočítat cenu SMS na jeden MB. Podle Ericssonu vyjdou v Británii textové zprávy při přepočtu na 1 MB na přibližně 1000 USD (tedy skoro 40 tisíc korun). Za stejnou cenu, jako jednu textovku lze přitom v síti GSM přenést MMS (služba multimediálních zpráv – Multimedia Messaging Services), která obsahuje pětivteřinový videoklip se zvukem a textový popisek.

MMS jsou dnes v podstatě připravené. Ericsson T68m bude mít během dubna dostupný upgrade softwaru, který umožní odesílat a přijímat MMS. Nokia 7650 se zabudovaným fotoaparátem, která by měla přijít na trh ve druhém čtvrtletí letošního roku, také MMS umí a aparáty v rukou zaměstnanců Nokie to potvrzovaly. Jenže co ti, kteří nemají přístroj podporující MMS? Ti prostě dostanou běžnou SMS s webovou adresou, kde si MMS mohou vyzvednout. Nechme se překvapit, na jakých webových stránkách se MMS objeví: u výrobce mobilního telefonu nebo u operátora?

Jasné je ale jedno – MMS bez barevného displeje asi fungovat nebudou. Zatím jsou na trhu tři: Ericsson T68, Siemens SX45 (což je jakási kombinace palmtopu a telefonu, nově umí po softwarovém upgradu i GPRS a MMS upgrade by tak snad neměl být nemožný) a konečně Nokia Communicator 9210 (která však neumí GPRS, a to zřejmě bude brzda pro podporu MMS). Výše zmiňovaná Nokia 7650 teprve přijde, ale finský výrobce podle některých náznaků skrývá další přístroje. Jestli však budou podporovat GPRS a MMS, to zjistíme, až je představí. Samsung ale ukázal SGH-V100, jehož displej zvládá hned 4096 barev (Ericsson T68 má jen 256 barev). Velmi poučné je ale nahlédnutí na nabídku přístrojů v Japonsku, kde telefony s barevnými displeji naprosto jasně převládají a většina jich podporuje 4096 barev, ale i 65 tisíc barev – iMode (tedy v podstatě WAP běžící přes GPRS) si prostě žádá své a většina stránek už je v barvách. Výrobci doufají, že právě modely s barevnými displeji a podporou MMS by mohly donutit zákazníky, aby obměnili své vybavení. Zájem určitě bude, avšak bude také velmi záležet na ceně. Analytik firmy Goldman Sachs Richard Leggett je přesvědčen, že před Vánoci bude chtít multimediální telefon každý. David Lawson, který má na starosti MMS v rámci firmy Logica, předpokládá prosazení technologie ve střednědobém horizontu: „Opravdový rozmach nastane až během Vánoc 2003.“

Výrobci už nechtějí jen prodávat telefony

Výrobci mobilů se čím dál tím více tlačí do oblasti služeb. Začala to Nokia se svým klubem, před přibližně dvěma lety se Motorola se svými WAPovými přístroji pokusila protlačit koncept MyTimeport – webový portál, kde si uživatelé mohli vytvářet personalizovaný WAPový portál. WAP však přinesl velké rozčarování u výrobců i operátorů. Motorola se nyní snaží prorazit s multiplatformním konceptem nazvaným CAFE. Ten umožňuje operátorům rychleji zavádět do komerčního provozu nadstandardní datové služby. Jde o projekt nezávislý na značce mobilních telefonů a pracující s otevřenými standardy, jež chce americký výrobce buď dodávat na klíč, nebo projekt hostovat na svém hardwaru a zajišťovat jeho správu pro operátora. Motorola tak vstupuje na bitevní pole, kde dnes působí celá řada hráčů, jako Comverse, Logica a další. Mitsubishi na stánku předváděl nejen telefony Trium, ale také služby, které chce spolu s přístroji nabízet. Využívají především možností javy (J2ME) a jsou mezi nimi i hry pro více hráčů. Česká pobočka Alcatelu ještě před konferencí představila Klan, který má být v podstatě nezávislý na značce mobilu, i když majitelům Alcatelů nabízí služby za nižší ceny – a české zastoupení firmy počítá s tím, že by projekt měl být výdělečný. Sony Ericsson má pro své klienty také speciální webové stránky, na kterých mohou majitelé nejnovějších přístrojů jednoduše personalizovat prostředí svého telefonu a poté je přes WAP stáhnout do přístroje. Určitě celý koncept podrobně představí, až uvede novou řadu telefonů, které už připravovali vývojáři Ericssonu společně s kolegy od Sony (prý na CeBITu). Určitě jsem ale vynechal další, proslýchá se, že Siemens také chystá projekt nabízející majitelům jeho telefonů nějaké další výhody, takže z těch největších dnes snad už nikdo nemluví pouze o přístrojích. Tendence výrobců neomezovat se jen na železo je jasná. Operátoři však určitě budou chtít na tomto poli také vybudovat pevné pozice a získat další příjmy.

Vyceníme modré zuby

Letos se zřejmě také dočkáme postupného rozšíření technologie Bluetooth. Speciální zájmová skupina Bluetooth (Bluetooth SIG – Special Interest Group), jejímiž členy jsou mimo jiné 3Com, Ericsson, IBM, Intel, Microsoft, Motorola, Nokia a Toshiba, v Cannes uvedla, že nyní eviduje přes 500 produktů využívajících technologii bezdrátového přenosu Bluetooth. Velké množství z těchto produktů je přitom už možné zakoupit. Dobrým znamením je, že se modrý zub (jak se Bluetooth dá přeložit) objevuje prakticky ve všech mobilních telefonech vyšší třídy. Už dnes je přitom možné zakoupit také několik typů příslušenství k mobilním telefonům, jako je headset (bondovka, mikrofon se sluchátkem), standardní HF sada do automobilu a další. Bluetooth modul už je připraven i pro populární palmtop Palm.

A co třetí generace?

Nedá se říct, že by třetí generace upoutala pozornost delegátů a návštěvníků kongresu v Cannes nejvíce – přece jen ještě bude Evropě pár měsíců až let trvat, než bude moci nabídnout služby klientům. Všichni proto hledali jiné cesty, jak zvýšit ARPU. Nicméně žádná důležitá firma si nedovolila o 3G nemluvit, či snad dokonce nemít na stánku alespoň nápis. Stánek japonského operátora NTT DoCoMo, který už síť 3G provozuje, se těšil neutuchajícímu zájmu návštěvníků a hostesky bez ustání vysvětlovaly, co všechno telefony sítě FOMA (jak operátor služby 3G pojmenoval) umí a jaké služby mohou Japonci už dnes využívat. Ostatně NTT DoCoMo si z večera udílení GSM Awards odnesl hned dvě ceny. V Evropě je zatím nejdál britský operátor BT Celnnet, resp. mmO2 (jak si nově říká). Na ostrově Man zahájil testovací provoz v prosinci loňského roku. Letos ale Evropu čeká spuštění hned několika sítí 3G, byť zatím hlavně na testování.

Co se týče přístrojů, zatím existují pouze ty, které nabízí NTT DoCoMo. Nicméně Motorola v Cannes zaujala přístrojem kombinujícím GSM a 3G a zejména pak prohlášením, že jej chce začít komerčně nabízet už ve třetím čtvrtletí tohoto roku. To Ericsson uvedl, že během několika týdnů bude mít prototyp 3G, který dá k dispozici operátorům pro testování sítí 3G.

Jakýmsi předstupněm 3G je technologie EDGE (Enhanced Data for GSM Evolution – vylepšená data pro rozvoj GSM), které se možná Evropa ani nedočká. Podle některých telekomunikačních odborníků totiž ztrácí investice do technologie umožňující razantní zvýšení kapacity, a tedy i zvýšení rychlosti dosažitelné prostřednictvím GPRS opodstatnění ve chvíli, kdy bude připravena síť 3G. Přinejmenším někteří američtí operátoři však cestou EDGE vyrážejí: AT&T Wireless a Cingular chtějí služby založené na této technologii nabídnout ještě před koncem roku 2002 – alespoň to jejich představitelé uvedli v Cannes. Drobným problémem zatím je, že na trhu nejsou žádné telefony, které by EDGE podporovaly, ale i to se může rychle změnit.

Z Cannes je to vše, na další zpravodajství odtud si budete muset počkat rok. Ale už za pár týdnů začíná druhá nejdůležitější událost ve světě GSM: německý CeBIT, na kterém uvidíme nejen všechny novinky představené v jižní Francii, ale jistě i další, které si zatím firmy schovávaly. Celou novou řadu telefonů představí Sony Ericsson, také Nokia chystá nějaké novinky, ani Siemens se na domácí půdě určitě nebude chtít nechat zahanbit...

