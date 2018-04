GSM kongres v Cannes se blíží - mezi 1.-3. únorem se do Cannes sjedou odborníci a špičkoví představitelé snad všech GSM operátorů z celého světa. Pokud byste někdy chtěli zasadit pořádnou ránu GSM technologii, jedna bomba počátkem února by vykonala své. Pokud se chcete dozvědět neco nového, opět je to to nejlepší místo. My pro vás samozřejmě z Cannes přineseme reportáž, chystáme shrnující materiály z několika konferencí (nové standardy roamingu, bezpečnosti atd). Jen tak na okraj - Cannes je nechutně drahý špás. Novinářské akreditace neexistují, můžete sem jet jen za své (či za sponzorské) a lístek stojí 30-60 000 Kč (dle délky). Snad nám tedy prominete, že na tuto show cestujeme ve značně ochuzené sestavě...