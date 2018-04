GSM-CTS: mezistupeň k inteligentním komunikačním systémům?

CTS (cordless telephony system) systém je v podstatě také GSM, ale zároveň v sobě integruje i bezdrátový telefon, jak ho známe ze svých domovů, či kanceláří.

Systém totiž pracuje na frekvencích 900 a 1800 MHz , přičemž používá klasickou GSM sít, pokud nejste v dosahu vaší domácí základny. V opačném případě začne telefon pracovat se základnou HBS (Home Base Station), která slouží jako brána do jednotné telefonní sítě a hovory se tarifují za normální tarif jako při volání z pevné linky. Takto je to hodně jednoduše řečeno. Vlastně jde o kombinaci malé domácí ústředny a malé domácí BTSky. HBS obslouží příchozí hovor z pevné telefonní linky, na kterou je napojena a předá jej přes svoji vlastní GSM podsíť na mobilní telefon. Stejně tak ale mobilní telefon může přijímat hovory z mobilní sítě a odchozí hovory z tohoto telefonu jsou v ideálním případě směrovány podle nastavených preferencí. Vzhledem k zapojení je ale nutné, aby se operátor sítě GSM na provozu tohoto zařízení dohodl s operátorem pevné telefonní sítě - viz schéma.

Po příchodu domů se tedy telefon přepne do "bezdrátového režimu" a pracuje na stejném principu, jako DECT systémy, které známe z běžného používání.

Potěšující zprávou je hlavně to, že na uživatele stávajících mobilních telefonů to nemá téměř žádný dopad. Pokud by se tato idea uchytila a začala se jednou u nás používat, pak stačí ve stávajících telefonech pouze upgradovat firmare, pokud to výrobce mobilu nabídne. Toto řešení již ze své podstaty totiž nepotřebuje měnit HW část telefonu, jelikož pracuje stále ve standardu GSM, ale liší se pouze operačními módy komunikace. Ty jsou dva a měly by se automaticky inteligentně přepínat mezi sebou dle potřeby. Jeden je GSM mód a druhý "home GSM". Na tyto úkony ovšem stačí telefonu pouze změna softwaru.

Technické parametry

CTS hovory jsou uskutečňovány pomocí GSM telefonu pracujícího v pásmech E-GSM900 a DCS1800.

Užívání sítí CTS

Zákazník si musí nechat u svého operátora aktivovat GSM-CTS služby a hovorné mu bude účtováno ke klasickému účtu za pevnou linku (normální telefon).

Rozhraní CTS sítí Tam, kde je u CTS zapotřebí, může váš GSM mobilní telefon použít pro výměnu parametrů pro změnu parametrů tarifikace a oblastí různého tarifování jednotnou telefonní síť.

Služby GSM-CTS

Obě sítě (mobilní i fixní) poskytují následující služby:



Uskutečňování a přijímání hovorů

Hlasová schránka

Krátké textové zprávy - SMS

DATA

Další podpůrné funkce

Bezpečnost CTS

Bezpečnost CTS-GSM má dvě úrovně ochrany. Jedna je globální a druhá lokální (mobilní telefon/bezdrátový telefon)

Bezpečnost v mobilní síti

Operátor musí dohlížet nad celým CTS-GSM systémem, včetně terminálů, SIM karet a pevných částí.

Bezpečnost se zakládá na monitorování:



Radiových parametrů

Subskripcí

Vybavení

Informacích o přenosech mezi sítí a komponentami

Lokální bezpečnost

Interní zabezpečení je zaměřeno na:



Prevenci před nežádoucím napojením na základnovou stanici

Prokázání oprávnění při přihlašování uživatelů na základnovou stanici

Zajištění utajení hovoru mezi základnou a přenosnou stanicí(mobilním telefonem)

Toto řešení "jednoho telefonu" vypadá na první pohled velmi jednoduše, ale problémy by mohly nastat při komunikaci operátora mobilní sítě a SPT Telecom, a.s. V historii jsou vidět vždy ty špatné události a výsledky, ale bohužel si z dějin jednání SPT Telecom vs. kdokoliv nedokáži vzpomenout na jediný významný a veřejně uznávaný úspěch (nyní snad možná vyjma Paegas internet call). Z tohoto důvodu jsem velice skeptický k názorům, že by se některému z operátorů podařilo dohodnout oboustranně výhodné podmínky pro podobný systém v naší republice a je otázkou, nakolik by tento systém dobře fungoval samostatně bez této dohody.

Systém CTS-GSM by mohl být velmi zajímavou alternativou k domácím bezdrátovým telefonům a mnoha z nás by ušetřil pracné přemýtání a nepohodlí nad tím, které sluchátko nám vlastně zvoní. Zejména možnost používat CTS jak doma, tak v kanceláři, je velmi lákavá pro pohodlí pracujících a navíc je určitým ulehčením ze situace s indoor pokrytím. Bohužel CTS narazí patrně na odpor operátorů pevných telefonních sítí, jimž by se takto pohodlné provázání GSM s pevnou sítí mnoho nelíbilo. Navíc systém CTS dosud není v komerčním provozu, firmy jej nedodávají a i uvedený snímek z dílny Alcatelu je prototyp vystavený na CeBITu. Ale tak za dva roky by mohlo jít o nezbytný hit sezóny.