GSM brána Motorola WiLL 900SG

Také Motorola se dala na výrobu GSM bran - tedy zařízení umožňujících připojení klasického telefonu do GSM sítě. V případě zařízení Motorola WiLL 900SG je tato idea ještě vylepšena o konektor pro napojení na pobočkovou ústřednu a tedy kromě jednoduchého spojení s klasickým telefonem lze toto zařízení použít po vhodném naprogramování ústředny k úspoře peněz, kdy do mobilní sítě jsou odchozí hovory z této pobočkové ústředny směrovány přes GSM bránu za poplatek mobil-mobil.

Jak napovídá název zařízení, je primárně určeno pro výstavbu lokálních bezdrátových smyček WLL, ale jeho použití je univerzálnější. GSM brána Motoroly nemá GSM modul, ale využívá služeb telefonů Motorola, které se zasunou za kryt na zadní straně zařízení. Vzhledem k tomu, že lze použít téměř všechny - i starší - telefony Motorola, můžete si v bazaru koupit starý telefon s mizerným akumulátorem a klidně i se zlomenou anténou za pár korun a ušetřit tak cca. 10 000 Kč, které byste u jiných zařízení investovali do samotného GSM modulu. Telefony Motorola mají na konektoru vyvedenu i anténu, díky čemuž stav antény použitého mobilu nehraje roli a používá se anténa vestavěná na GSM bráně.

Každý jednotlivý výrobek má výhodu v tom, že je soběstačným bezdrátovým terminálem, ukrývajícím veškerý komunikační software a hardware v kompaktním balení. Pro případ výpadku napájení ze sítě lze používat zálohovací baterii.

Po instalaci na zdi nebo stolní desce (anténa je sklopná!) lze připojit jakýkoli standardní telefon nebo fax pomocí standardního kabelu s konektorem RJ-11. Na trhu jsou tedy i verze podporující faxové i datové přenosy, ty jsou ale dražší a nedoporučuji zde si již sám kupovat bazarový telefon jako náplň. Přístroj pak podporuje přenos standardních faxových zpráv a dat rychlostí až 9,6 Kb/s. Navíc lze ke každému přístroji připojit až 3 standardní telefonní přístroje na jednu linku. Dvě světelné diody na čelní straně přístroje signalizují stav napájení ze sítě a sílu signálu terminálu.

FWT: Pevný bezdrátový terminál (Fixed Wireless Terminal)

LE: Místní ústředna

PABX: Pobočková ústředna

PLMN: Veřejná pozemní mobilní síť

PSTN: Jednotná telefonní síť (JTS)

BSC: Kontrolér základnových stanic

MSC: Mobilní ústředna

Bohužel jsme neměli možnost napojení WiLLiho na pobočkovou ústřednu - v domě máme pouze městskou ústřednu Dattelu, na níž není radno podobné experimenty provozovat. Nicméně samotná funkčnost WiLLiho po napojení na mobilní telefon vzbudila příznivý dojem - samozřejmě vzhledem k větší anténě je přijímaný signál podstatně kvalitnější. Díky vestavěnému mobilnímu telefonu lze provádět veškeré funkce, na jaké jste z GSM sítě zvyklí - a to včetně přesměrována a samozřejmě i posílání SMS zpráv, pokud chcete stále otevírat a zavírat zadní kryt GSM brány.

Pokud uvažujete o tom, že si z nedostatku aktivity SPT Telecom pořídíte telefon připojený přes GSM síť, může být Motorola WiLL 900SG vhodná alternativa, na jakou si snadno zvyknou i lidé mobilní telefony nenávidící, protože pro ně nepředstavuje faktický rozdíl. Pokud byste chtěli směřovat provoz z vaší pobočkové ústředny do mobilní sítě přes mobilní telefon, je řešení s WiLL 900SG velmi zajímavá alternativa. Už proto, že oficiální prodejní cena je mezi 15-30 000 Kč podle výbavy (bez telefonu, vestavěný telefon, data, fax atd...)

Motorola WiLL 900 Rozměry 215 x 165 x 61 mm Hmotnost pod 0,8 kg bez baterie Výstupní výkon 2 W Rozmezí provozních teplot -5 až +55 °C Příkon střídavého proudu 110 VAC/220 VAC +/-20 % / 85 VAC -265 VAC

Univerzální příkon/110 VAC/220 VAC +/-20 % Frekvenční rozsah vstupního napětí 50/60Hz Síťová zástrčka AC LAG konektor / US 2 / evropská kontinentální / britská Pomocné napájení 14 VDC nominální vstup / solární panel Vnitřní záložní baterie (volba) 1 hod hovoru nebo 1,5 hod pohotovosti Linkové rozhraní: maximální počet standardních telefonů 3 Programovatelná frekvence vyzvánění 15 - 68 Hz

RJ 11 6-jehličková telefonní přípojka

RJ 45 10-jehličková servisní přípojka

