GSM brána MobilGate 900

Postupné rozšiřování počtu mobilních telefonů stále intenzivněji přesvědčuje majitele firem o výhodách pořízení vlastní GSM brány, s níž by pravidelný měsíční účet dosáhl příznivějších hodnot. Objevují se sice také názory, že stejnou službu zastane volně dostupný mobil, jehož pořízení přijde, především u dotovaných přístrojů, nesrovnatelně levněji, ale po určité době "žonglování" se otázka propojení pobočkové ústředny s GSM opět vrátí. Ne každý zaměstnanec má totiž takovou sebekázeň, aby pro každou sebemenší konzultaci sháněl po firmě onen aparát, který si stejně s největší pravděpodobností někdo dočasně půjčil. A platit každému vlastní mobil znamená několikanásobně zvednout telefonní účet. Dnes bychom vám proto chtěli představit GSM bránu české provenience, s vcelku zajímavým pojetím.

Základní vlastnosti

Výrobce se rozhodl svůj produkt koncipovat s ohledem na dostupnou cenu a solidní funkční výbavu. Jako základní prvek, obstarávající komunikaci s mobilní sítí, mu posloužil modul Ericsson GM12, zvládající přenos hlasu i s využitím vylepšeného kódování EFR (EuroTel Supersound) a SMS. Samotná SIM karta se do něj vkládá skrz výřez v zadní straně šasi, což sice vyžaduje trochu obratnosti nebo menší prsty, ale vzhledem k intenzitě jejího vyměňování to nelze považovat za nedostatek. Konstrukční pojetí je zde vůbec poměrně zajímavé. Zatímco konkurence si láme hlavu nad rozličnými typy krabiček, tak TenCom vsadil na hliníkový tubus, do jehož profilované struktury se vsouvá celistvý plošný spoj obsahující všechny elektronické prvky včetně šrouby přichyceného modulu. Postranní krytky pak lemují plastová, zeleně zbarvená čela, která dotvářejí originální vzhled.

Indikaci základních stavů zajišťuje čtveřice LED diod, jejichž prostřednictvím se jednoduše dozvíte o momentální činnosti příp. vzniklých problémů. Šťastným řešením se mi jevilo použití dvoubarevné "statusové" diody, jejíž červený svit vždy předznamenává nemožnost uskutečnit spojení. Z připojeného telefonu je v tuto chvíli slyšet odkazovací tón.

Konfigurace

Obdobně jako u konkurenčních produktů je k nastavování parametrů využit počítač, s nímž brána komunikuje po sériovém rozhraní RS-232. Výrobce si mnoho starostí s touto částí instalace nečinil, neboť jediným nápomocným programem se stává jakýkoliv terminál, v případě operačního systému Windows Hyperterminál, jehož prostřednictvím posíláte na port potřebné AT příkazy. Možná, že je to zbytečný luxus, ale především z pohledu méně zkušených uživatelů bych uvítal software, z něhož by se dotyčný snadno dozvěděl intenzitu signálu v dané lokalitě, nastavil podmínky přesměrování, blokování a nemusel shánět v příručce použitého modulu odpovídající instrukci. Z dodávaného manuálu se totiž dozví pouze o zlomku dostupných nastavení, určených především k přizpůsobení základních parametrů. Trochu zavádějícím dojmem pak působí poznámka o použití mobilního telefonu právě k zjištění zmíněné přítomnosti signálu, což poněkud zastírá skutečné možnosti modulu, s nímž se dá v rámci sítě dokázat opravdu mnoho. Užitečným prvkem, zpříjemňujícím samotnou konfiguraci, se mi jevil tzv. programovací mód, aktivovaný zadáním zavináče ve vhodném okamžiku po restartu brány, který ulehčí zadávání instrukcí o jinak povinnou předponu AT.

Bezpochyby velká pozornost byla věnována rozhraní pro správu sms. Dodávaný software se vyznačuje přehledností, snadným ovládáním a po přednastavené době zajišťuje kontrolu došlých resp. odesílání nových zpráv. Vzhledem k použitému řešení není totiž možné, na rozdíl od mobilních telefonů, tuto činnost provádět v reálném čase, neboť při přepnutí do módu sms je brána uzavřena pro hlasovou komunikaci. Jinými slovy Vám se přehraje odkazovací tón a volajícímu hlasová schránka popř. hláška o nedostupnosti volané stanice. Možná, že by proto stálo za úvahu zvolit jako prioritní přerušení obsluhující volání. Tato část je ale obzvlášť citlivá. Při snaze o využití připojeného počítače k vytočení čísla pomocí běžného příkazu ATD xxxxxxxx; dojde k poměrně zajímavému efektu. Brána číslo vytočí, po vyzvednutí volaným hovor spojí, ale nepřivede na výstup pro sluchátko. Zkrátka oba dva slyší ticho a operátor neomylně odpočítává provolaný čas.

Vestavěný generátor tarifikačních impulsů 16 kHz s nastavitelnou periodou opakování pak umožní vaši pobočkové ústředně získat alespoň přibližný přehled o provolané sumě. Vzhledem k dostupnosti poměrně podrobných tarifikačních programů, zohledeňujících nejen číslo, ale i denní dobu, lze pak poměrně přesně určit provolanou částku.

Poměrně užitečnou vlastností je neustálá kontrola stavu komunikace s mobilní sítí a při výskytu sebemenších nestandardních situací automatickému resetu. Vzhledem k tomu, že jsem se bránu snažil v rámci tradičního testu neustále přivádět do silně nepříjemných situací, k resetu docházelo vcelku často. Na druhou stranu ani v jednom z pokusů nezklamala a "nezasekla se". Ze stránky stability si pochvalu rozhodně zaslouží, neboť zvládne i zákeřnosti přicházející ze strany sítě. Kupříkladu BTSky Paegasu prý s oblibou v určitých lokalitách odpojují uživatele, kteří se příliš dlouho zdržují v jejich akčním rádiu a ne všechny brány na to umějí adekvátně reagovat. To ale jen na okraj.

Závěr

Představovaný přístroj se vyznačuje výborně provedenou telefonní částí, splňující všechny definované parametry, mezi nimiž bych jmenoval např. symetrické napájení. K tomu má odladěny všechny základní problémové situace, jako náhlé vypnutí napájení, po jehož opětovném obnovení nepožaduje zadání PINu a nezmate ho, ani pokud mu v tuto chvíli vyměníte SIM kartu. Rád bych vyzdvihl i přizpůsobení hlasitosti, kdy máte možnost zesílit resp. zeslabit oba směry v rozsahu š4 dB, což je užitečné nejen z hlediska propojení s firemním komunikačním systémem. V současnosti je prodávána za necelých 25 tis. Kč vč. DPH.

Děkujeme firmě Tencom za zapůjčení produktu.