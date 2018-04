GSM brána, která sama hledá nejlevnější spojení

Hlavním posláním GSM brány má být především zprostředkování hovoru mezi pevnou a mobilní sítí, ale v podání předních českých výrobců se její vlastnosti významně rozšiřují. Snaha snížit telefonní účty na minimum vede ke stále novým funkcím, jimž v současnosti vévodí možnost výběru mobilní sítě přes níž bude spojení uskutečněno. Na tuto technologii úspor vsadil také náchodský Level, který ji implementoval do svého nejvyššího modelu GB200.

Na pohled elegantní šasi přístroje potěší praktickým rozmístěním výstupních rozhraní. Spodní část zabírají vstupy pro napájení (včetně možnosti připojení záložního zdroje), dva konektory analogové telefonní linky, sériové rozhraní a osm vstupů/výstupů sloužících k jednoduché komunikaci s dalšími zařízeními (např. alarmem). Umístění anténního konektoru na vrchní části pak umožní bránu přehledně připojit k ústředně, aniž by si kabely vzájemně vadily.

Zaměřme se nyní na nenápadný levý roh přední části šasi. Kdekdo by pod ním hledal maximálně výstřelek designérů, a přitom jde o jednu z mnoha příjemných maličkostí. Pokud na něj zatlačíte, vysunete oválný kryt, pod nímž jsou schovány dvě nezávislé čtečky SIM karet. Abyste se vyvarovali zbytečného zničení SIM vzniklé při vyndávání za provozu, brána je automaticky odpojí a zuřivým blikáním LED indikátorů vás na to upozorní.

Právě tento roh je základem všech dalších úspor. Tím, že brána používá duální GSM moduly Ericsson pracující v pásmu 900/1800 MHz, záleží jen na vás, jaké operátory budete k telefonování využívat. Pokud využijete schopností GB200 na maximum, tedy osadíte dvě SIM karty, musíte zvolit, kterého z operátorů bude brána preferovat. Ten totiž poslouží také k přijímání hovorů. Přestože jsou čtečky poměrně snadno přístupné, nemusíte se bát zneužití SIM karet. Stačí jen na kartách aktivovat PIN kód. Nesmíte ho však zapomenout při konfiguraci zadat.

Telefonní část si vůbec zaslouží pozornost. Výrobce věnoval pozornost skutečně každému detailu. Například oblíbený způsob testování bran, na němž donedávna mnoho produktů zkolabovalo, zvládá naprosto profesionálně. Ve chvíli, kdy státní přenašeč ústředny popřípadě připojený telefon vyzvednete a současně na bránu někdo zavolá, ve sluchátku uslyšíte obsazovací tón, přičemž pokud položíte, linka začne vyzvánět. Lepší řešení si už snad ani nelze představit. Jde zdánlivě sice o detail, ale reakce na tuto situaci, která u vytížených bran může nastat poměrně často, patří skutečně mezi velmi důležitá kritéria hodnocení.

Sympatie mnoha uživatelů získá i dodávaný konfigurační software. Na první pohled je sice zdánlivě jednoduchý, ale dokážete s ním nastavit všechny důležité parametry, přičemž máte-li bránu přímo připojenou k portu, ukáže vám i sílu přijímaného signálu. Nejste-li si s nějakým nastavením jisti, pak stačí aktivovat on-line nápovědu a jakmile se přiblížíte kurzorem myši k příslušné kolonce, uvidíte stručný popisek. Standardní nastavení pro naprostou většinu situací sice postačí, přesto však drobné korekce stojí za to, obzvlášť, pokud chcete používat dvě SIM karty. Současně s definicí předvoleb, na něž můžete z brány volat, totiž určujete také číslo SIM, která má tento hovor realizovat. V opačném případě budou všechna volání směrována přes jednoho operátora.

Spolu s vytáčením telefonního čísla stojí za pozornost ještě několik vcelku nenápadných parametrů. Především jde o kód pro nepovolené směry, který umožní z brány volat i do jinak zakázaných sítí. Stačí jen před vytáčeným číslem zadat patřičnou číselnou kombinaci. Tu samozřejmě GB200 odfiltruje. K urychlení volby jsou tu pak ještě parametry, jimiž definujete například maximální počet číslic či dobu čekání před začátkem vytáčení.

Pochvalu si rozhodně zaslouží práce s textovými zprávami. Kromě toho, že v závislosti na stavu výše zmíněných vstupů dokáže brána odesílat na předdefinovaná čísla různé vzkazy, oznámí vám změnu své konfigurace a zvládne přes ně přijímat také povely k programování. Vzpomenete-li si, že jste například zapomněli zakázat volání do určité mobilní sítě, jen pošlete textovku patřičného tvaru. V tomto výčtu funkcí tedy zmínka o možnosti odesílání SMS přes dodávaný software trochu zapadne. Ovšem nebyl by to Level, když by ani tuto funkci patřičně nerozšířil. Textovky vám totiž umožní posílat i přes libovolný počítač v místní síti, stačí jen zadat iniciály stanice, k níž je brána připojena.

Level GB200 patří bezpochyby mezi jeden z nejlepších produktů, které v současnosti můžete na trhu najít. Nabídne směrování volání až do dvou mobilních sítí, má výborně provedenou telefonní část a potěší i zpracováním textových zpráv. Nejednoho uživatele pak zaujme snadnou konfigurací. V současnosti ji pořídíte za 17 934 Kč včetně DPH.