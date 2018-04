GSM brána jak má být: TENcom ISDN Twin Dual

Digitální výstup začíná být u mnoha firem základním kritériem pro pořízení nové GSM brány, přestože ho relativně nedávno považovaly za zbytečný luxus. Důvodem není jen zvýšení obecného povědomí o výhodách služeb sítě ISDN, ale také cena, téměř konkurující kvalitním analogovým modelům. Tedy vycházíte-li z faktu, že jednu dvojitou digitální bránu zastoupí dvě analogové. K tomu však navíc získáte funkce, s nimiž zrealizujete i sebesložitější provozní nároky. Dnes bychom vám proto rádi představili novinku s ISDN výstupem od firmy, která je kvalitou svých produktů proslulá.

Provedení

Elegantní hliníkový tubus, s nímž se setkáme u všech bran řady MobilGate, je doslova napěchován elektronikou, přehledně rozmístěnou na celistvém plošném spoji. Komunikace s mobilní sítí byla svěřena dvojici duálních GSM modulů Ericsson GM-22 podporujících vylepšené kódování řeči EFR. Z důvodu snadné manipulace se SIM kartami jsou opatřeny externími čtečkami, přístupnými skrz výřez na spodní straně šasi. ISDN část, obdobně jako u konkurenčních produktů, obstarává propracovaný obvod ISAC od německého Infineonu (dříve Siemens) spolu s dalšími nezbytnými prvky téže značky. Poměrně detailní indikaci aktuálního provozního stavu má na starost jedenáct LED diod, z jejichž svitu, popřípadě blikání, snadno zjistíte, zda-li probíhá hovor, je-li dostatečná intenzita síly signálu či nenastal-li problém při komunikaci s ústřednou či ISDN zařízením. Při instalaci tyto indikátory určitě oceníte, neboť na rozdíl od analogových bran, kde záleží především na inicializaci modulu, je vlastní proces připojování přístrojů ISDN o třídu složitější. Uživatel sice jenom zasune kabel a nastaví port ústředny, ale dokud si obě zařízení neporozumí, nikam se nedovolá. Nutno podotknout, že brána se v redakčních podmínkách inicializovala bez problémů a dle výrobce byla úspěšně odzkoušena na většině pobočkových ústředen prodávaných v České republice.

Zvláštní pozornost si zaslouží i šestice malých přepínačů, s nimiž můžete aktivovat napájení ISDN linky či vypnout jednotlivé GSM moduly, například pokud potřebujete u jednoho vyměnit SIM a nechce se vám vypínat celou bránu.

Vlastnosti

Pohlédnete-li do základních technických specifikací, pak vás bezpochyby zaujme jediný podporovaný mód komunikace s okolím. Z hlediska ostatních periferií se brána chová jako státní linka, tedy pracuje pouze v režimu NT. Jelikož však naprostá většina pobočkových ústředen si neumí poradit s identifikací volajícího na vnitřním přenašeči, nelze brát absenci režimu TE jako velké mínus. Obvykle se totiž při instalaci nepoužívá.

Každému GSM modulu přiřazujete zcela individuální vlastnosti. Nejprve musíte nastavit PIN kód vložené SIM karty, používáte-li ho, a nově také vybrat ze seznamu používaného operátora. Tento parametr byl prý nutnou reakcí na atypické situace ze strany mobilní sítě, které několika zákazníkům při používání nastaly. Neméně důležitým krokem je nastavení správy volání, kdy vám je při přijímání hovorů k dispozici vypínatelná automatická spojovatelka. Ještě před tím, než vám nabídne možnost zadání konkrétní pobočky, přehraje úvodní hlášení. Na rozdíl od konkurenčních produktů je zcela na vás, zda-li volající uslyší strohý hlas operátorky nebo jednotnou firemní hudbu. Brána totiž přehrává zvukové soubory wav a je tedy na vás, zda-li použijete standardně dodávané oznamování nebo svou vlastní hlášku odpovídající firemním standardům. Každému B-kanálu navíc můžete přiřadit jinou, což je výhodné v případě, že jednu pobočkovou ústřednu sdílejí dvě firmy. Každá tak má možnost používat svou vlastní upoutávku volajících. Po přednastavitelném limitu, pokud nebude požadovaná pobočka zadána, dojde k spojení např. na operátorku. To už záleží na vás.

Doplňkovými nastaveními pak lze nařídit používaní jen automatické spojovatelky, tedy znemožnit přepojení na určitou pobočku po uplynutí limitu, resp. okamžité přepojení bez možnosti volajícího zadat požadovanou linku. Velmi užitečným prvkem, u digitálních bran nezbytným, je tabulka přímého spojení na pobočku v závislosti na čísle volajícího. Kromě standardní možnosti přepojit významného zákazníka, ředitele či kohokoliv jiného přímo k určitému pracovníkovi, se její schopnosti rozšiřují i na filtrování příchozích hovorů. Zakážete-li totiž všechny příchozí hovory, tak výjimku dostanou právě telefonní čísla obsažená ve zmiňované tabulce. Dá se tak poměrně snadno odladit, kdo se má do firmy dovolat, například pouze zaměstnanci, a dotyčný navíc nebude muset rozhodovat, s kým že to potřebuje mluvit. Nastavit můžete až 99 záznamů. Není to sice mnoho, ale pro běžný provoz postačí.

Drobného ochuzení se dostane majitelům méně schopných pobočkových ústředen. Brána totiž není vybavena automatickým směrováním hovorů v závislosti na telefonním čísle, a tak jediná možnost, jak uskutečnit hovory například do EuroTelu s použítím SIM karty téže sítě, je spřáhnout moduly s jednotlivými B-kanály. Směrování pak zajistí právě ústředna funkcí LCR. Z dostupných módů správy odchozích volání se nabízí ještě preferování určitého modulu. Teprve v případě, kdy bude obsazen, brána uskuteční spojení přes druhý.

Vcelku zdařilým způsobem bylo vyřešeno i účtování hovorů, nabízející dva možné režimy vysílání tarifikačních informací, individuálně nastavovaných pro každý modul. Podporuje-li váš operátor vysílání informací AoC (advice of charge), v našich krajích je to Oskar, zvolíte předávání tarifikace přímo z mobilní sítě. V opačném případě generuje informace o provolané sumě samotná brána, přičemž umožňuje nastavení různé délky prvního a následujících impulsů. To je výhodné u EuroTelu, který po první provolané minutě účtuje po vteřinách. Získáváte tak poměrně detailní přehled o provolané sumě.

Trochu netradiční funkcí, o níž se v manuálu nedozvíte, je analyzátor ISDN. Připojíte-li totiž bránu k počítači a spustíte terminálový program, po sériovém rozhraní budou přicházet informace o dění na ISDN. Říká-li vám něco komunikace mezi jednotlivými digitálními zařízení po rozhraní S0, tak vás tato možnost sledování skutečného dění bezpochyby potěší.

Bránu je možné nastavovat dvěma možnými způsoby. Nejčastěji užívanému konfigurování přes sériové rozhraní RS-232 napomáhá dodávaný software, určený pro MS Windows 95/98/2000/NT, u TENcomu nevídaný. Doposud totiž u svých produktů používal terminálový program a originální, v tom kladném slova smyslu, styl nastavování. Teď už všechny potřebné parametry jsou uspořádány do přehledných záložek, což přispívá snadnosti konfigurace. Druhý způsob využívá linky ISDN, kdy bránu nastavujete z libovolně vzdáleného počítače opatřeného ISDN kartou a rovněž dodávaným programem. Především při instalaci bych však uvítal indikátor síly signálu mobilní sítě. Dozvíte se totiž pouze o stavu, kdy je intenzita pokrytí pro uskutečnění spojení nedostatečná rozblikáním indikačních LED diod. Jediné, co brána vůbec neřeší, je zpracování SMS, o které prý mezi zákazníky byl naprosto minimální zájem.

Zauvažujte o ni

Představovaná GSM brána TENcom ISDN Twin Dual disponuje propracovanými funkcemi a vlastnostmi počítajícími s provozem především ve spojitosti s moderními pobočkovými ústřednami. Jak už je u TENcomu tradicí, odstraňuje všechny zákeřné situace, které mohou vznikat jak ze strany mobilní sítě, tak uživatele samotného. Za necelých 56 000 včetně DPH bude určitě dobrou posilou vašeho telefonního systému.

Děkujeme společnosti TENcom za zapůjčení produktu.