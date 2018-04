GSM Brána Alph Line GSM

Až doposud jsme recenzovali zahraniční výrobky - českého zboží se věru v oblasti GSM dostává sporadicky. Takže dobrá zpráva pro patrioty - česká společnost Alphatel známá výrobou ústředen, se pustila i na pole GSM bran.

Především je dobré ihned z kraje připomenout, že zatímco všechny zahraniční výrobky jsou vyráběna pro potřeby WLL, tedy bezdrátových místních sítí, a jejich určení i jako GSM bran k ústředně je spíše dílem náhody, Alph Line GSM byla Alphatelem vyvinuta speciálně proto, aby sloužila jako šetřítko telefonních poplatků - tedy aby byla GSM branou připojenou k libovolné pobočkové ústředně.

Z toho plynou některé odlišnosti - na jednu stranu se příliš nehledělo na design (vzhled je dán unifikovanou řadou malých ústředen tohoto výrobce), na druhou stranu je Alph Line GSM vybaven funkcemi, které u konkurentů nenajdeme. Pokud vás netrápí, že vaše GSM brána je nevýrazná šedivá krabice, ke které musí být připojen mobilní telefon, pak vás Alph Line GSM určitě potěší.

Jak jsem již řekl, je použit úsporný koncept využití externího telefonu. Namísto, aby se používaly drahé průmyslové GSM moduly (například Siemens A10 atd), koupíte si někde v bazaru laciný telefon za pár korun, případně si pořídíte dotovaný telefon zároveň s kartou. Kartu totiž budete do telefonu rozhodně potřebovat.

Když kupujete Alph Line GSM, je třeba si rozmyslet, jaký telefon budete k němu používat - podle toho dostanete akurátní kabelovou koncovku. Telefon se dobíjí z Alph Line GSM a použít můžete Siemensy, Ericssony a Nokia telefony - na aktuální typy je lepší se zeptat. Pokud chcete, můžete si Alph Line GSM zakoupit i s dotovaným telefonem a máte po problému.

Co Alph Line GSM umí? Asi nepřekvapí, že umí převést hovory z mobilní sítě do pevného telefonu a naopak. Brána má klasický RJ-11 konektor s vývodem simulované analogové linky, tento vývod lze zapojit do normálního telefonu, nebo do ústředny na vstup pro státní linku ústředny.

Spojení s telefonem je jednoduché - pokud zdvihnete sluchátko, slyšíte speciální oznamovací tón (dá se nastavit i normální) a můžete vytáčet číslo. Nyní ale přichází ta specialita GSM brány - Alph Line GSM je primárně nastavena tak, že z ní můžete volat jen na předčíslí mobilních sítí - to proto, aby někdo omylem nevolal z mobilu draho do pevné sítě. Pokud to chcete změnit, není problém veškerá omezení úplně zrušit, nebo je předefinovat.

Lze také definovat předvolbu, která se vytočí před každým číslem - můžete tak ústřednu naučit, aby před všechna čísla dávala předvolbu sítě Paegas, pak ale máte smůlu, když byste rádi volali do sítě EuroTelu. Nicméně pro toho, kdo vytáčí telefonní číslo, to vypadá tak, jako by volal do pevné sítě.

Další důležitou funkcí je potvrzovací znak - brána totiž nějak musí poznat, že jste již dokončili zadávání telefonního čísla. Typicky se tak děje, když vytáčíte číslo a na předdefinovanou dobu přestanete vytáčet, případně v okamžiku, kdy zadáte křížek. Další možností je pevně nastavená délka čísla - mobilní čísla v ČR mají 6 pozic + 4 pozice předvolby.

V souvislosti s ústřednami je možné definovat více parametrů, jež zlepšují vzájemnou spolupráci Alph Line GSM s pobočkovou ústřednou - mohou to být různá omezení náhodných zákmitů na lince, jež by jinak bránu nutily něco dělat, nebo třeba nastavení rozpojení linky.

Alph Line GSM si rozumí s tónovou volbou a s jistým omezením (potvrzovací znak, programování) i s pulsní volbou - volba pulsní se už ale dnes běžně na moderních telefonech nepoužívá.

Alph Line GSM neumožňuje přenášet data ani faxy, zato funguje na síti, pro niž jste použili telefon - tedy třeba i DCS-1800 atd.

Nyní trochu k cenám - základní verze Alph Line GSM vyjde na 17.900 Kč, pokud ji chcete i s telefonem C10, pak vyjde na 20.900 Kč a za dalších 190 Kč si můžete dokoupit externí anténku. Pokud máte zájem, Alphatel dodává i uzamykatelné boxy, do nichž můžete bránu i s telefonem uzavřít.

Co považuji za výraznou výhodu Alph Line GSM - je to český výrobek určený a vyvinutý pro tento trh. Výrobce tedy může reagovat (a podle slov výrobce v mnoha programovatelných parametrech již také reagoval) na regionální zvláštnosti a připomínky zákazníků. V případě, že máte ústřednu od Alphatelu, můžete si ji nechat nastavit tak, aby hovory na 0601-6 pouštěla ven přes bránu, což umí jen málo konkurenčních ústředen - zejména v takovém případě asi není důvod, proč byste si měli kupovat konkurenční výrobek.

Jako vždy ale asi bude rozhodovat cena - ta je pro Alph Line GSM velmi příznivá a toto zařízení patří spolu s Motorola WiLL k nejlacinějším na trhu. Přitom spektrum poskytovaných služeb je velmi široké a mělo by uspokojit všechny požadavky kladené na GSM bránu. Zařízení Alph Line GSM nám zapůjčil jeho výrobce, firma Alphatel.