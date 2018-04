GSM banking: S kým je to nejlepší?

GSM banking v našich zemích již zdomácněl. Nastala tedy správná chvíle pro porovnání bank nabízejících tuto službu. Nedávno se jejich řady rozrostly o další peněžní ústav a počet se tak zvýšil na šest. Již šest bank tedy nabízí svým klientům přístup k účtu pomocí mobilního telefonu. Banky si od této služby slibují, že dále zvýší počty svých zákazníků a snaží se proto své služby co nejvíce zviditelnit. Ovšem zdaleka nenabízejí stejné podmínky. Naše porovnání by vám mělo ukázat, jaké výhody a nevýhody která má. Připomínáme, že článek se týká pouze GSM bankovnictví na bázi SIM toolkitu, o přímém bankovnictví pomocí pouhých SMS zpráv se budeme zabývat v některém z dalších vydání Mobil Serveru

Co je všem společné?

Pro využití GSM bankingu je zapotřebí mobilní telefon podporující tuto službu (drtivá většina mobilních telefonů na trhu dostupných), SIM kartu s podporou SIM Toolkit (na kterou se nahrává bankovní aplikace), účet u jedné z šesti bank, které spolupracují s Radiomobilem v oblasti GSM Bankingu (Expandia Banka, IPB, Poštovní Spořitelna, Union Banka, ČSOB, GE Capital Bank). Komunikace s účtem probíhá pomocí SMS zpráv, které jsou při cestě z telefonu do banky i zpět zabezpečeny šifrovacím klíčem.

Pak můžete získávat informace o stavu účtu, o pohybu na účtu, aktuálních směnných kursech, nebo zadávat jednorázové platební příkazy. Znamená to že máte neustálý, bezpečný kontakt s bankou 24 hodin denně, sedm dní v týdnu.

Expandia Banka

První bankou, která začala s Paegasem spolupracovat v oblasti přímého bankovnictví formou GSM bankingu, je Expandia Banka. Pokud se rozhodnete k využívání služeb této banky a založit si účet za účelem pohodlené komunikace prostřednictvím mobilního přístroje, zaplatíte za aktivaci, nebo-li nahrání bankovní aplikace na kartu, 0,00 korun. To platí pouze při prvním nahrání aplikace, každá další je účtována 30ti korunami. Výměna SIM karty na značkové prodejně Paegas je provedena zdarma a měsíční poplatek za provoz služby je také na nule. Dalším podstatným aspektem je cena SMS zprávy, kterou zasílá banka uživateli na telefon, v případě Expandie je to pět korun.

IPB

Hned za Expandia Bankou následovala Investiční a Poštovní, která svému produktu dala přímo název IPB GSM Banking a stejně jako Expandia nabízí nahrání aplikace na SIM kartu zdarma. To platí ovšem pouze do konce roku 2000 a od ledna 2001 bude aktivace služby stát 100 korun. Výměna SIM karty na bankovní tentokrát vyjde na 400 korun a měsíční poplatek je s platností do konce roku zdarma. Od nového roku by se měl měsíční paušál pohybovat kolem 60ti korun měsíčně. Podobně bylo naloženo i s poplatky za SMS zprávy zasílané bankou. Do konce roku tedy veškeré příchozí zprávy zasílané bankou na váš telefon budou zdarma, nicméně od nového roku se chystá účtování 1,50 Kč/SMS.

Poštovní Spořitelna

Změny spjaté s existencí a se stavem IPB jsou všeobecně známy a odtud se také odvíjí služba GSM banking Poštovní Spořitelny, která bývala divizí IPB a její bankovní služby jsou tedy v současné době shodné se službami IPB. Opět platí, že do konce roku je implementace bankovních služeb na kartu zdarma, stejně jako měsíční poplatek nebo příchozí SMS. Účtování zmiňovaných sužeb by mělo od nového roku vypadat stejně jako u IPB. Výměna SIM karty je nyní za 400 Kč.

Union Banka

GSM Bankingové služby v pravém slova smyslu mohou klienti Union banky využívat od začátku října letošního roku pod názvem GSM plus. Union banka sice nabízí komunikaci s účtem pomocí mobilního telefonu s názvem GSM banking již od dubna 2000, ale tady se jednalo jen o služby informačního rázu, zatímco s GSM plus je již možné i provádět jednorázové platební příkazy. Aktivace GSM banking i GSM plus je zdarma stejně jako výměna SIM karty nebo textové zprávy zasílané bankou na telefon uživatele. Rozdíl je jen v měsíčních paušálech, kdy za GSM banking platíte měsíčně 30 korun. GSM plus je do konce roku 2000 zdarma, od nového roku uživatel zaplatí 50 korun měsíčně.

ČSOB

Pod názvem Mobil 24 se skrývá GSM bankingová služba nabízená ČSOB. S tím souvisí vznik takzvané zelené linky 24, která slouží zároveň i jako zákaznický servis, nebo Telephon bank. Nahrání aplikace je zdarma stejně jako zprávy zasílané bankou nebo měsíční provoz. Hradí se pouze výměna SIM karty, a to již klasicky 400 Kč.

GE Capital Bank

Nejmladší přírůstek k bankám spolupracujícím s Radiomobilem je právě GE Capital Bank. Od června tohoto roku probíhal průzkum mezi tehdejšími uživateli mobilního bankovnictví a nakonec vznikl produkt s názvem GSM Banka, který svou reklamní kampaň doprovází možností získání mobilního telefonu zdarma při splnění několika podmínek. Aktivace služby (bez speciální nabídky) je zdarma a výměna SIM karty na značkové prodejně Paegas taktéž. Měsíční poplatky jsou rozlišeny podle skupin uživatelů. Fyzická osoba - 30 Kč, podnikatelé - 45 Kč a společnosti 100 Kč. Zprávy zasílan bankou na váš telefon jsou účtovány 2 Kč.

Pokud se rozhodnete pro speciální nabídku v podobě telefonu, zaplatíte za aktivaci 400 Kč (Ericsson A1018s, smlouva na dva roky), 1 999 Kč (Bosch 909 dual S, smlouva na rok a půl), nebo 200 Kč (Nokia 3210, smlouva s Radiomobilem na dva roky) a měsíční poplatek pro vás bude činit 60 Kč měsíčně.

Aktivace služby Výměna SIM Měsíční poplatky SMS z banky Expandia banka 0 0 0 5 IPB 0 400 0 0 Poštovní Spořitelna 0 400 0 0 Union Banka 0 0 30 / 0* 0 CSOB 0 400 0 0 GE Capital Bank 0/400/1999/200** 0 30/45/100/60*** 2

* GSM banking/GSM Plus

** bez telefonu/Ericsson/Bosch/Nokia

*** fyzické osoby/podnikatelé/společnosti/speciální nabídka

Rychlost a kvalita rozvoje českého GSM bankingu snese nejpřísnější světová měřítka. Svědčí o tom všeobecně uznávaná přední pozice Radiomobilu v této oblasti směru vývoje.

Poplatky za GSM banking pro vás možná nejsou rozhodující, pokud již v některé ze zmíněných bank máte své konto. Jestliže však teprve nyní uvažujete o zřízení bankovního účtu, může pro vás být náš článek vodítkem. Přidejte k němu zkušenosti svých známých o tom, jak dlouho trvá převod peněz z banky vašeho zaměstnavatele do té, kterou jste si vybrali - a můžete si s lehkým srdcem jít založit konto, které budete ovládat pouze mobilním telefonem.