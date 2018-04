GSM banka vystupuje ze stínu

V pondělním článku "Přijměte nového člena do rodiny GSM bankovnictví" jsme krátce představili novou službu GE Capital Bank, která by měla být v něčem odlišná a výjimečná od ostatních služeb souvisejících s GSM bankovnictvím. Zda tomu tak je se můžete přesvědčit na následujících řádcích.

GSM banka je ve své podstatě klasickou službou přímého bankovnictví nabízenou GE Capital Bank a.s. ve spolupráci s Radiomobilem a.s., který jako jediný u nás v současné době disponuje podporou technologie GSM banking. Před nedávnem banka otevřela možnost styku s účtem pomocí služby Telefon banka (ovládání po telefonu tónovou volbou), odkud se vyvíjela další cesta, která vedla až k GSM Bance. Klienti GE Capital Bank nyní mají možnost být ve styku se svým účtem 24 hodin denně 7 dní v týdnu pomocí mobilního telefonu, stejně jako tomu je u zákazníků Expandia banky, Union banky, IPB, ČSOB a Poštovní spořitelny. Co umožňuje GE Capital Bank, se příliš neliší od nabídky ostatních bank - zadávání jednorázových platebních příkazů, informace o zůstatku na účtech, pohybu na účtech, aktuálních směnných kurzech a úrokových sazbách.

Takže co pro nás připravila GE Capital Bank a.s. nového? Jak již bylo zmíněno v předchozím článku, nejvíce by měla veřejnost ohromit nabídka mobilního telefonu zdarma.

"GE Capital Bank chce motivovat klienty k používání moderního produktu přímého bankovnictví, jímž je GSM Banka. Proto klientům dává možnost zvolit si v rámci komplexního přístupu, který je pro GE Capital Bank jedním ze základních principů při poskytování služeb, speciální nabídku při otevření služby GSM Banka," řekl ředitel retailového bankovnictví GE Capital Bank, Tomáš Solomon.

Tato speciální nabídka se týká Ericssonu A1018s s Twistovou kartou, včetně kreditu na 200 korun (samozřejmě s nahranou bankovní aplikací). Bosch 909 dual S, který je zřejmě ještě větším lákadlem, dostanou klienti GE Capital rovněž s Twist kartou přednabitou na 200 korun. Další speciální nabídkou je Nokia 3210, jejíž získání je podmíněno podepsáním smlouvy s Radiomobilem na dva roky. Zpočátku měl být do této nabídky zahrnut i Alcatel One Touch 302, z technických, marketingových a časových důvodů se tak však nestalo. V budoucnu by ale měl být touto cestou nabízen i tento přístroj.

Pro získání telefonu tímto způsobem však musíte splňovat jisté podmínky. Musíte si zřídit běžný účet s platební kartou a možností čerpat do mínusu (což v praxi znamená podepsat smlouvu o Flexikontu), aktivovat si GSM Banku, mít trvalý zdroj příjmů v minimální výši 7 000 Kč čistého měsíčně, zavázat se převádět svůj příjem na účet GECB a nakonec složit první vklad minimálně 3 000 korun, z nějž budou strženy počáteční poplatky!

Takže pokud se rozhodnete pro využití speciální nabídky, můžete si vybrat, zda budete služeb GSM Banky užívat 18 nebo 24 měsíců. Počátečními poplatky je míněna aktivace služby GSM Banka, která činí u Ericssonu 400 korun (smlouva na užívání po dobu dvou let) a u Bosche 1 999 korun (smlouva na užívání po dobu osmnácti měsíců. Pokud se rozhodnete pro užívání Nokie 3210, zaplatíte 200 korun. Částky jsou to vesměs symbolické, nicméně je tím částečně napadnutelný termín "telefon zdarma". Nutno zdůraznit, že pokud se pro speciální nabídku nerozhodnete, žádnou aktivaci neplatíte, ale měsíční paušály vás neminou.

Za provoz služby GSM Banka zaplatíte měsíční poplatek 30 Kč (fyzická osoba), 45 Kč (podnikatelé), nebo 100 Kč (společnosti) i přesto, že jste si telefon nevybrali. Ti, kdo využili speciální nabídky, platí měsíčně 60 Kč. Poplatek za transakce přes mobilní telefon je levnější než klasickou cestou (5 Kč) a činí pouze 2 Kč.

Pokud se rozhodnete pro aktivaci služby GSM Banka, účet je zaveden zdarma a platební kartu získáváte také zdarma. Máte-li již některé služby zavedené, ale na speciální nabídku to nestačí, nezbývá vám než si chybějící služby doplnit.

Příjemnou zprávou (byť ne novinkou) je fakt, že výměna stávajících SIM karet na bankovní karty probíhá zcela zdarma a přesto, že celá akce bude zahájena až 23.10.2000, byli již zákazníci GE Capital Bank, kteří splňují stanovené podmínky již dnes, informováni, a výměny SIM karet probíhají již od pondělka 16.10.2000.

Bezpečnost komunikace mezi bankou a telefonem je zajištěna sadou šifrovacích klíčů. Před vstupem do bankovního menu na mobilu vás telefon požádá o tzv. BPIN a až poté vám zobrazí položky, se kterými můžete manipulovat. Při odeslání SMS na Paegas SMS centrum je zpráva zašifrována, přeposlána na GECB, kde je "rozbalena" a zpracována. Následuje stejný proces při odesílání zprávy na mobilní přístroj účastníka. Celý proces je tak chráněn nejen proti zneužití na samotném telefonu, ale i při cestování.

Pokud jste stále nedůvěřiví, máte možnost vyzkoušet si bankovní služby v pobočkách GECB před podepsáním smlouvy na demonstračních mobilních telefonech a poté se rozhodnout.