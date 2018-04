GSM Asociace si stěžuje na Evropské regulace

GSM Asociace napsala telekomunikačnímu komisaři Evropské Unie stížnost, která hovoří o tom, že nový směrnice z roku 1999, který se má starat o soutěž a regulace mezi telekomunikačními firmami a který byl sestaven pro potřeby pozemních komunikací, je aplikován i na mobilní sítě.

V dopise, který byl odeslán komisaři se praví, že přetrvávání aplikací těchto regulací na mobilní telekomunikace znamená nedostatečnou inovativnost komise v tomto směru a tím pádem i její chybování.

"Nemyslíme si, že komise má stejné cíle, jaké máme my, řekl Rutger van Basten Batenburg z Lebertelu, který je zároveň šéfem GSM Europe. "Myslíme si, že bychom měli komisi uvědomit o důležitosti tohoto problému a jeho možných důsledcích.

Dále řekl, že směrnice byly sestaveny na Bruselském semináři v únoru podle většinových názorů, které zde byly vyřčeny. Ovšem podle tohoto dopisu, který poslala GSM Asociace, vedou závěry a směrnice špatným směrem.

Na konec měsíce listopadu naplánovala asociace setkání hlav telekomů, které, jak členové asociace doufají, dokáže GSM asociace ovlivnit a tím i vyřešit tento problém.

Van Basten Batenburg řekl: "Jsme na prahu doby, kdy se budou investovat nemalé peníze do sítí třetí generace. Musíme zde vytvořit cash flow, které napomůže investicím do vývoje nových technologií. Směrnice z roku 1999 selhaly, jelikož úplně investice zakázaly.

Dodal, že jakmile dosáhnou mobilní operátoři 20% podílu na trhu, budou tlačeni k soutěži, která je donutí soutěžit více s cenami, než se službami a postupně by již nezbývaly peníze na investice do výzkumu a vývoje, takže by došlo k útlumu růstu těchto poskytovatelů. Řekl, že mobilní trh je úplně jiný, než trh s pozemními-pevnými komunikacemi.

Komise upřednostňuje změny ve směrnicích až v roce 2003, ale tento trh nemůže čekat tři roky. "Úspěch UMTS a jiných systémů bude závislý na tom, jak rychle reaguje komise a směrnice upraví, dodal Van Basten Batenburg.