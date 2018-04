GSM antény pro lepší volání z automobilu

Když už někdo z nás našetřil na pořádné hands-free do svého vozidla, patrně si k němu chce nechat namontovat i anténu. Správná anténa totiž zbaví svého majitele velké části problémů se signálem, značně zreální mapy pokrytí a hlavně odpomůže od neustálého "Haló, slyšís mě?". Jenže která anténa je ta správná? Kterou si koupit a nevyhodit peníze zbytečně? Proto je tu náš malý přehled typů antén. Připomínám, že existuje mnoho výrobců antén pro GSM a ti se mezi sebou liší - nicméně odchylky u stejných typů u seriosních výrobců jsou nevelké.

Zde jsou pro ilustraci použity snímky z katalogů Hama, Dachstraller a Kathreiner.

Především: kam anténu umístit.

Nejlepším místem je střecha, ideálně pak její prostředek. Anténa je tu hezky vysoko, plech střechy působí příznivě jako protiváha a zároveň jako clona proti vyzařování signálu do vozidla.

Smůla je, že montáž na střechu většinou předpokládá díru a výroba díry předpokládá servis, nebo vlastní - povětšinou dosti neodbornou a dle toho vypadající - práci. Tato anténa je typiciky určena pro montáž na střechu a jejím úkolem je pouze obsluha GSM. Montáž antény fešácky na zadní část střechy, nebo naopak dopředu, nepřinese takový efekt. Ztráty ale nejsou tak vysoké, abyste to nemuseli oželet. Rozhodně nedoporučuji montáž na kufr a jiné části karosérie, natož pak dopředu.

Co počít, když nechcete dělat díru do střechy?

I zde si můžete pomoci - existují dva typy antén pro "bezděrovou montáž".

Tím prvním jsou samolepící antény.

Ty se přidělávají typicky na sklo zadního okna, kam se jednoduše přilepí. Pod sklo z vnitřní strany se přilepí protikus, ze kterého vede kabel do hands-free. Vysokofrekvenční signál GSM snadno přeskočí těch pár milimetrů sklem, které pro něj neznamená žádný izolant. Na střeše to samozřejmě nefunguje. Výhoda je jasné: žádné vrtání. Nevýhodou je nižší signálový zisk - anténa nemá protiváhu a většinou ani tak výhodnou polohu. Kupodivu jsou tyto antény velmi spolehlivé, ačkoliv se nám to může zdát podezřelé. Ale už jste někdy viděli, jak "vodivě" jsou upevněny antény v samotných mobilních telefonech?

Druhým typem jsou antény magnetické.

Tyto antény se přichytí na střechu silou magnetu a kabelem se signál svede do handsfree například dveřmi, kde se trošku zdeformuje gumové těsnění. Výhodou antény je snadná montáž a možnost kdykoliv ji uklidit do vozu navztek nenechavcům. Také zisk antény je vlastně totožný se ziskem pevně montované střešní antény. Nevýhodou je nehezké zakabelování a možné poškrábání častou manipulací. Obavy ze ztracení antény rychlou jízdou se mi zatím nikdy nepodařilo prokázat - ačkoliv to na hmat vypadá, že magnet drží anténu fosti fórově, praxe je jiná. Neztraťte gumovou krytku magnetu, jinak si auto poškrábete dozajista.

Třetí variantou jsou antény určené přo připevnění na okno.

Ty se prodávají ve více provedeních - na obrázku vidíte antény, které se přichycují na okraj stočeného okna a jeho vytočením se přimáčknou a pevně sedí. Kvalitní antény tohoto typu dovolí dokonale zavřít okno a vystačí si s malým smáčknutím okenního těsnění. Výhodou antén je snadná montáž a demontáž, nevýhodou samozřejmě kabeláž povalující se ve vozidle.

Problémem těchto antén je také vysoké vyzařování do prostoru vozidla, což samozřejmě je k ničemu. Dále vyzyřovací radiant je poměrně neefektivní vzhledem k pozici. Rovněž efekt protiváhy se zde neuplatňuje a z osobní zkušenosti považuji tyto antény za poměrně špatnou alternativu - zvolit byste je měli jen v případě nouze, když nemůžete použít žádnou z předchozích variant.

Variantou těchto antén jsou antény lepené jako proužky za okno. Podobně se před lety prodávaly antény pro rádia a většina řidičů zjistila, že stejný efekt přinese ponechání anténních kabelů v montážním prostoru svému osudu. Podobný případ jsou tyto antény - varuji před nimi, jsou to vyhozené peníze. Nevěřte na žádné americké kosmické patenty (častý argument na krabici zázraku), NASA zatím pro svoje kosmonauty žádné GSM telefony nepoužívá.

Toliko k anténám určeným výhradně pro GSM telefony. Pokud již máte ve voze rádio a pro něj speciálně vyvedenou a vrtanou anténu na střechu, je samozřejmě škoda dělat další díru někde poblíž. Zde bych doporučil nákup kombinované antény - většina z nich vyhovuje pro provoz rádia i GSM telefonu a některé jsou dokonce uzpůsobeny i pro GPS satelitní navigátory. Samozřejmě efekt této kombinované antény není tak veliký, ale pro běžné použití to naprosto vyhovuje!

Pokud jste si vybrali kýžený typ autoantény a víte, kam ji budete montovat, je třeba si vybrat zisk antény. Kupodivu neplatí pravidlo, že čím vyšší zisk antény, tím lépe - ačkoliv právě antény s vyšším ziskem jsou dražší.

Antény s vyšším ziskem mají sice "delší dosah" na signál, ale jejich vyzařovací diagram je užší, zatímco antény s 0 dB zisku - tedy bezziskové -představují větší akční plochu. To se uplatňuje především v kopcích a ve městech s vyššími budovami - tam je doporučená anténa bezzisková, tedy 0 dB, zatímco na rozsáhlé roviny (do Holandska). Zde jsou doporučeny antény 3 dB a 5dB zisku. Takže vybírejte podle sebe.

Pozor: vysokofrekvenční rádiový přenos je ovlivňován spoustou aspektů, včetně meteorologické situace. Výrazně doporučuji nedat na řeči a rady lidí, kteří s rádiem nemají nic společného - sice možná někde porovnávali dvě antény, ale za různých situací. Typicky častou "dobrou radou" jsou ty antény pro připevnění na či za okno dveří - podle hodně lidí "to taky stačí". Stačí - ale za jen o málo více peněz můžete mít podstatně lepší anténu!

Také se vyplatí nechat montáž antény do střechy na odborníkovi - v Praze tuším dobře pochodíte u Radiocomu nebo Oasa (pozor, tam je to nějaká divize), Brno zase Radiocom, nebo RCS. Dále doporučím koupit značkové antény - dobré zkušenosti jsou s Hamou, Kathreinerem, C.P.A.