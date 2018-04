GSM*0000*kódy#

Vzpomínáte, kdy jste naposledy zažili pocit, že jste chytřejší než váš mobilní operátor nebo výrobce telefonu? Že máte něco, díky čemuž zažijete svobodu při ovládání svého telefonu? Po příchodu GSM telefonů na trh se začaly objevovat na různých webových stránkách kódy, umožňující telefonům zobrazovat a provádět věci nevídané.

Občas i teď se v naší redakční poště objeví dotazy na toto téma. Přestože si většinu funkcí a vlastností můžete nastavit v menu telefonu, GSM kódy jsou stále používané, protože umožňují rychlé a bezproblémové nastavení. Proto si některé z kódů GSM sítě připomeneme v následujícím souhrnu. Můžete najít i větší speciality - jestli o nějakých víte, tak se o ně můžete podělit se čtenáři v diskusi. Napište nám také, jaké kódy používáte a zda podle vašeho názoru mají dnes ještě smysl.

Základní prvky GSM kódů

znak význam znaku * aktivace ** registrace a aktivace *# zjištění stavu # zrušení registrace ## deaktivace a zrušení registrace

PIN a bezpečnostní funkce

akce kód Změna PIN kódu **04*starý PIN*nový PIN*nový PIN*# Změna PIN2 kódu **042*starý PIN*nový PIN *nový PIN # Odblokování SIM karty **05*PUK*nový PIN*nový PIN# Změna PUK kódu **05*starý PUK *nový PUK*nový PUK# Změna PUK2 kódu **052*starý PUK*nový PUK*nový PUK# Zobrazení IMEI *#06# Změna PIN kódu

po špatném zadání (3x) **05*kód_PUK*nový_PIN*nový_PIN# Změna PIN2 kódu

po špatném zadání (3x) **052*kód_PUK2*nový_PIN2*nový_PIN2

Teleservisní kódy

Služby provozované v síti GSM mají své značení, čehož se dá využít při zapínání a vypínání blokování nebo přesměrování.

název služby číslo služby všechny služby 10 přenos hlasu 11 přenos dat 20 fax 13 sms 16 všechno kromě sms

(vhodné pro roaming) 19

Přesměrování hovoru

Přesměrování Aktivace Zrušení Kontrola Všechny hovory **21*telefonní_číslo*služba# ##21# *#21# Když není odpověď **61*telefonní_číslo*služba**interval# ##61# *#61# Když je nedosažitelný **62*telefonní_číslo*služba# ##62# *#62# Když je obsazeno **67*telefonní_číslo*služba# ##67# *#67# Zrušení všech přesměrování ##002# Zrušení všech podmíněných přesměrování ##004#

Existují dva druhy přesměrování - podmíněné a nepodmíněné.

U podmíněného přesměrování se nastavuje druh podmínky pro přesměrování. Podporovány jsou tyto:

Když je nedosažitelný - tato podmínka platí v případě, že se nacházíte v oblasti, kde není signál vašeho operátora nebo operátora roamujícího s vaším. Také platí v případě že jste sice v oblasti, kde je pokrytí vašeho domácího, nebo roamujícího operátora, ale nebylo možno navázat korektního spojení mezi BTS a vaším mobilním telefonem. Toto může být zapříčiněno špatnou kvalitou signálu, nedostatečným počtem volných kanálu na BTS nebo dalšími technickými vlivy.



Když není odpověď - tato podmínka platí pokud v daném intervalu neodpovíte na příchozí hovor. tento interval se nastavuje v rozmezí 5-30 vteřin.



Když je obsazeno - podmínka platící v případě že máte obsazeno, ale i v případě, že vám někdo volá nevhod a vy příchozí hovor odmítnete. V případe, že toto přesměrování nebudete mít aktivní a odmítnete příchozí hovor, volající bude upozorněn obsazovacím tónem.



Nepodmíněné přesměrování existuje pouze jedno všechny hovory. Tento druh přesměrování je praktický v případě roamingu. Cena přesměrování je závislá natom, na jakou linku přesměrování provádíte a na tarifu, který používáte.

Blokování hovorů

Blokování hovoru se hodí v případě, že chcete zabránit volání zahraníčího čísla nebo nechcete aby se k vám někdo ze zahraničí dovolal. Pozor nato, že nelze použít blokování a přesměrování najednou.

Aktivace Zrušení Kontrola Všechny hovory *330*heslo*služba# #330*heslo# *#330# Všechny odchozí hovory *333*heslo*služba# #333*heslo# *#333# Všechny odchozí mezinárodní hovory *331*heslo*služba# #331*heslo# *#331# Všechny odchozí hovory v roamingu kromě místních a hovorů domů *332*heslo*služba# #332*heslo# *#332# Všechny příchozí hovory *353*heslo*služba# #353*heslo# *#353# Všechny příchozí hovory při roamingu *351*heslo*služba# #351*heslo# *#351# Změna hesla pro blokování *03*330*starý_kód*nový_kód*nový_kód#

Všechny odchozí hovory se dají zablokovat kromě jediné výjimky, a to je nouzové číslo 112.



Všechny odchozí mezinárodní hovory - Zablokování všech odchozích mezinárodních hovorů vám povolí volat pouze do místní sítě.



Všechny odchozí mezinárodní hovory kromě domácích - Zablokování všech odchozích mezinárodních hovorů, kromě domovské sítě, vám povolí pouze hovory do místní a domácí sítě.



Všechny příchozí hovory - blokování všech příchozích hovorů, vám povolí volat kam budete chtít, ale vám se nikdo nedovolá.



Všechny příchozí hovory při roamingu - blokování všech příchozích hovorů v případě, že budete zaregistrován u roamingového operátorora.



Všechna blokování zrušíte pomocí kódu #330*heslo#

Vaše heslo změníte pomocí **03**staré heslo*nové heslo*nové heslo#

Nezobrazení čísla volanému

inkognito Aktivace aktuální stav *#31# jen pro následující volání #31#telefonní číslo zrušení pro následující volání *31#telefonní číslo