Groundsurf: netradiční skateboard, který se ovládá mobilem

Francouzská společnost Ratleads představila nový zdroj zábavy, u kterého není nutné podávat sportovní výkony. Revoluční skateobard Groundsurf se třemi kolečky totiž pro pohon používá elektromotor. Ovládat Groundsurf bude možné pomocí mobilního telefonu přes Bluetooth.

Počítá se s podporou komunikátorů s operačním systémem Windows Mobile. Ovládaní bude jednoduché. Pro zrychlení bude stačit přejet prstem po dotykovém displeji nahoru, pro zpomalení dolu. Ovládat netradiční skateboard bude možné i nohama pomocí senzorů umístěných na samotné desce.

Tvůrci nemluví ve spojitosti s Groundsurfem o skateboardu, ale o surfboardu - novinka by měla zprostředkovat pocit z jízdy na surfu na pevné zemi. Groundsurf se pohybuje díky originální konstrukci zadního kolečka jinak než tradiční skateboard.

Groundsurf nabídne na jaře příštího roku výrobce surfového vybavení Gordon & Smith. Cena by se měla pohybovat podle typu od 1770 do 2040 dolarů, tedy v přepočtu od 32 000 do 37 000 korun. Tvůrci plánují v příštím roce prodat okolo 10 000 revolučních skateboardů, tedy surfboardů .