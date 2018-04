GrosShot – hoďte si po svém premiérovi

GrosShot je velmi jednoduchá hra vytvořená spíše jako legrácka pro odreagování. Tuto legrácku má na svědomí brněnská společnost Axima prodávající kontent pro mobilní telefony na svém internetovém portálu www.mojelogo.cz. GrosShot pochází přímo z její vlastní dílny a vznikl jako vedlejší produkt při vývoji jiné komerční aplikace. Autoři celou hru pojali ryze jako legrácku, čemuž odpovídá i její popis na webu či přímo v nápovědě hry. Ten říká: „Dej jim, co si zaslouží :-))) Vrhat můžeš vajca, rajčata a další předměty. Na socdemáky nabíjej jídlem, na komouše potřebuješ těžší kalibr! Jsi-li politik, pošli své foto na adresu supolitik@mojelogo.cz. Rádi Tě přidáme do další verze :-). Jsi-li politik a chceš nás žalovat, pošli e-mail na adresu chcuzalovat@mojelogo.cz.“

A čím že můžete po našich politicích vrhat? K dispozici jsou vejce, rajčata a stolice. Pokud chcete za úspěšné zásahy získávat body, musíte na příslušníky ČSSD využít první ze dvou jmenovaných nábojů a na členy KSČM pak ten poslední.

Pokud vám nejde o body, ale o zábavu, můžete metat po kom chcete co chcete. Metat různé předměty můžete zatím jen po čtyřech politicích – premiéru Grossovi, ministryni Buzkové, ministru Škromachovi a po předsedovi KSČM Grebeníčkovi. Časem možná přibudou další politici. Každý z těchto politiků, jehož hlava se objevuje v záchodovém okénku, se po úspěšném zásahu zatváří adekvátně tomu, čím byl zasáhnut.

Mobilní politická satira

Politická satira formou Java her pro mobilní telefony je poměrně originálním nápadem. Podobné aplikace u nás nejsou příliš obvyklé ani v počítačové branži. Tam se nejlépe uchytila asi hra Matiční, která reagovala na problém stavby zdi ve stejnojmenné ústecké ulici.

GrosShot je však svou povahou poněkud odlišný. Jednak reaguje na problematiku, která se patrně dotýká mnohem více lidí než problematika Matiční ulice a jednak nabízí možnost aspoň virtuálně učinit něco, co by podle příspěvků v internetových diskusích soudě někteří rádi realizovali v praxi. Každopádně se jedná o poměrně jednoduchou hru, která vás asi po pár úspěšných zásazích přestane bavit. Na druhou stranu však minimálně prvních pár zásahů bude stát za to.

Navíc je zřejmé, že se najde asi také řada lidí, co si touto hrou bude krátit volný čas častěji a je již jedno, jestli při cestě hromadnou dopravou do práce nebo například při mnohdy nudných jednáních v poslanecké sněmovně.

Hru si můžete stáhnout přes WAP na adrese wap.mojelogo.cz. Ve verzi pro Nokia Series 40 ji můžete stáhnout přímo zde a ve také ve verzi pro Nokia Series 60.