GRemote Pro: ovládejte své PC přes mobil z pohodlí gauče

Nástrojů pro vzdálené ovládání PC prostřednictvím Windows telefonu je hned několik. Troufáme si ale tvrdit, že dnes recenzovaná nechává všechny své konkurenty daleko za sebou.

Skvělá aplikace GRemote Pro, kterou má na svědomí tým GBM Software, umí v mžiku displej Windows nebo Android telefonu proměnit v rozměrný touchpad, který za asistence klávesnice umožní zcela ovládnout vaše PC.

Jistě, ne všechny úkony jsou takto na dálku pohodlnější. Jen těžko si lze představit, že budete skrze dotykový displej "datlovat" dlouhý dopis, stejně úsměvná představa pak je konstruování modelu třeba v AutoCADu. Ne že by to nešlo, ale patrně byste se při tom hodně zapotili, zanadávali a čas k tomu potřebný by se mnohokrát prodloužil.

Pak jsou zde ale jiné operace, které jsou s pomocí GRemote Pro opravdu pohodlné. Snadno můžete na dálku přepínat právě přehrávanou skladbu, regulovat hlasitost reprodukce nebo pozastavit přehrávaný film; to když si půjdete dolít podivně rychle vypitou číši oblíbeného nápoje.

K tomu je ale nutné nejprve telefon k PC bezdrátově připojit. Ano, jde to i pomocí kabelu, ovšem pak už program ztrácí své hlavní kouzlo.

Instalace a spárování telefonu

GRemote Pro je komerční aplikací, kterou ale před samotnou koupí můžete bezplatně otestovat. Aplikace není nijak vybíravá a vystačí se prakticky s libovolným telefonem na Windows Mobile 5/6.x a podporuje všechny možné rozlišení displejů, tedy od QVGA až po dnes nejčastěji používaném WVGA.

V průběhu instalace se kromě telefonní aplikace nainstaluje také nezbytný klient na PC.

Spárování PC a telefonu pomocí Bluetooth

1.Zapněte Bluetooth modul ve svém telefonu i PC/notebooku

2. V telefonu nastavte viditelnost pro ostatní zařízení

3. Na telefonu zvolte vyhledávat okolní zařízení a ze seznamu vyberte váše PC/notebook

4. Pokračujte potvrzením kódu - autorizací - na obou zařízeních

5. Na obrazovce laptopu se nyní zobrazí nabídka služeb, které technologie BT nabízí. Ze seznamu vyberte ActiveSync a zvolte Dokončit.

6. Následně zvolte ActiveSync i v seznamu na telefonu a v dalším kroku vyberte vhodný port (nejčastěji COM2).

7. Na PC se objeví dialog, který oznamuje, že se váš telefon pokouší o vytvoření sériového připojení s PC. Připojení schvalte, zároveň můžete zatržením políčka zařídit automatické spárování bez tohoto potvrzování.

Telefon nyní máte spárován s počítačem prostřednictvím Bluetooth a synchronizačního nástroje ActiveSync.

Připojení pomocí wi-fi je o mnoho jednodušší a v podstatě sestává z připojení telefonu ke stejnému AP jako je PC. Zde tedy není nutno sepisovat podrobný návod.

Zkuste jaké je to je ovládat PC na dálku

Po úspěšném bezdrátovém spojení telefonu a počítače je ten správný čas ke spuštění jak GRemote Pro v telefonu, tak i klienta na PC.

GRemote Pro je i graficky velmi zdařilá aplikace, jejíž rozhraní je "touch-friendly" a tak si pohodlně vystačíte bez dotykového pera.

V základním menu zvolte ze spodní lišty settings a v další obrazovce pak Add computer. Nyní nechte program vyhledat možná připojení. V našem případě jsme měli telefon připojený k notebooku jak přes wi-fi, tak i prostřednictvím Bluetooth.

Klepněte na možnost add ve spodní liště a následně nalezená připojení uložte volbou Save v další obrazovce.

V této fázi je vše připraveno a zbývá zvolit, zda budete PC ovládat telefonem přes BT nebo wi-fi. Vyberte tedy příslušnou možnost a stiskněte Connect.

Objeví se hlavní nabídka aplikace se šesticí velkých ikon, které představují způsoby ovládání PC telefonem. Prvním je myš, kdy kurzor na PC ovládáte stiskem displeje a nakláněním telefonu. Dvojici tlačítek po stranách sekunduje středová linka sloužící k rychlému rolování webem nebo dokumenty.

Mnohem přesnější, pohodlnější a opravdu použitelný je ale druhý režim, který velmi zdařile simuluje touchpad notebooku, v který se promění displej telefonu.

Kromě nezbytné dvojice tlačítek ani zde nechybí boční rolovací sloupec, který při spuštěném přehrávači slouží k regulaci hlasitosti. Zachována zůstala podpora dvojitého klepnutí na touchpad pro spuštění aplikací.





Kdykoli je možné ze spodní lišty vysunout klávesnici a zadat třeba v prohlížeči na PC kýženou webovou adresu. Není ale možné vysunout jinou než továrně nastavenou klávesnici – výběr jiné přes kontextové menu aplikace neumožňuje.

Tlačítkem v pravém spodním rohu přepnete na velkou numerickou klávesnici k pohodlnému zadávání čísel. Ta je v aplikaci dle našeho názoru tak trochu navíc.











GRemote Pro nabízí ještě druhý touchpad v režimu landscape, který obsahuje navíc několik funkčních kláves. Pomocí tlačítka control tak můžete ovládat velikost stránky, tabulátorem pak snadno přeskakovat mezi odkazy na webu.

V PC aplikaci můžete velmi podrobně měnit nastavení touchpadu, tedy jeho citlivost, nastavit rozličné funkce a příkazy. Tovární nastavení je ale zvoleno dobře a tak nebude mít většina uživatelů potřebu cokoli měnit.

Největší zbraní aplikace je přitom možnost plně ovládnout multimediální přehrávače, konkrétně Windows media player, Winamp a XBMC.





Ovládací panel GMedia obsahuje veškerá tlačítka známá z libovolného přehrávače. Krom obligátní stop/pause/play tak nechybí přeskakování mezi skladbami (filmy), posun vpřed/vzad nebo ovládání hlasitosti.

Horní trojice tlačítek pak slouží k selekci a zapnutí/ukončení daného přehrávače. Na dálku tak můžete aktivovat třeba Winamp a ihned začít přehrávat hudbu z předem zvoleného adresáře. To je ale nutné provést přes PC aplikaci.

Z hlavní nabídky zvolte Files – Options a v objevivším se okně klepněte na záložku Explorer. Následně zbývá jen vybrat kýžené složky, pojmenovat je a změny posvětit tlačítkem apply.







Na telefonu nyní už můžete klepnutím na symbol složky a následně pomocí jednouchého správce zvolit libovolnou předtím definovanou složku a začít s přehráváním muziky. Stejně tak můžete pracovat s filmy, s kterými si Winamp také poradí (i když na ty je přece jen lepší Windows media player vybaven navíc příslušnými kodeky).







Zkušenější uživatelé opět ocení možnost detailního přizpůsobení příkazů v jednotlivých aplikacích. Měnit lze skutečně vše a je jen na uživateli, zda si vystačí s výchozím nastavením či nikoli.









Poslední funkcí GRemote Pro je nástroj označený jako GRace, který slouží k ovládání některých závodních her prostřednictvím akcelerometru v telefonu. Tuto funkci jsme při testování nevyzkoušeli, ovšem přiložené video z YouTube ukazuje, že funguje skvěle.

GRemote Pro: klady a zápory: + Přívětivé uživatelské rozhraní s velkými tlačítky a nabídkami

+ Možnost vzdáleně ovládat PC připojením přes wi-fi nebo Bluetooth

+ Široká podpora různých rozlišení (QVGA, SQVGA, WQVGA, VGA, WVGA)

+ Několik režimu pro ovládání PC (GMouse, Touchpad)

+ GMedia pro ovládání multimediálních přehrávačů

+ Bohaté možnosti nastavení v PC aplikaci (citlivost myši/touchpadu, nastavení příkazů,…)

+ Zkušební verze, po zakoupení produktu doživotní upgrade v ceně - Gmouse nefunguje spolehlivě

- U zkušební verze se po čase přeruší spojení (doprovázeno zobrazením okna na PC s výzvou k zakoupení produktu)

- Po opakovaném odpojení/připojení aplikace nereaguje a je nutný její restart

- Nelze vybrat libovolnou klávesnici k psaní

Závěr: nejlepší svého druhu

Pokud jste do dnešního dne marně hledali aplikaci pro svůj telefon s Windows nebo Google Androidem, která by dokonale suplovala dálkový ovladač vašeho PC, pak je vaše hledání u konce.

Není totiž pochyb o tom, že GRemote Pro, vašim potřebám vyhoví. Aplikace nabízí několik režimů k ovládání počítače (dvojice touchpadů, GMouse) a zvlášť pak sofistikované rozhraní pro práci s multimediálními přehrávači.

Licence programu si autoři cení na necelých 15 USD (asi 290 Kč), což je vzhledem k jeho možnostem snesitelný požadavek.

Zkušební verzi GRemote Pro stahujte zde