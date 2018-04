GrayPaint - perla, za kterou nemusíte platit

Kreslících programů na palmy je poměrně málo a jsou docela vyhraněné. Dosud nejlepším z nich (všimněte si toho slova "dosud"!) byl TelPaint. Existuje i celá řada specializovaných programů na jiné účely (kreslit se dá třeba v "poznámkovníku" MemoPlus, v "zapamatováčcích" BugMe!, DiddleBug, či TipU. Na prohlížení obrázků je asi nejlepší FireViewer.

Minulý týden představila firma Questions program Gray Paint 2.0.0 a hned od počátku je jasné, že se zrodil velký program. V kreslících programech je to rozhodně zatím produkt roku, rozhodně strčí do kapsy všechny PDAToolBoxové kreslící hříčky za 10$. GrayPaint je zadarmo, to jsem ještě neřekl? A vážně jsem se ještě nezmínil, že je to český výrobek????

Práce se soubory

Stiskem tlačítka menu vyvoláte okno pro práci se soubory. Je jednoduchá - můžete použít povely na vytvoření nového obrázku (velikost v pixelech lze zvolit), editovat/mazat stávající obrázky, či zjistit informace o uložených obrázcích.

Ovládací prvky

Ovládání GrayPaintu je jednoduché - v pravé části obrazovky je ovládací lišta, v jejíž horní části je velká ikona aktivního nástroje. Kliknutím na tuto ikonu můžeme vyvolat menu s dalšími nástroji. Některé nástroje zobrazí v této liště ještě velikost pera (levý dolní roh ikony) a písmeno/číslo na rychlé vyvolání nástroje (horní levý roh ikony).

Pod ikonou nástroje je několik dalších :

- oko v rámečku - změna zobrazení - je-li aktivní, znamená kliknutí na kreslící plochu vystředění obrázku kolem tohoto místa - (zkratka m)

- napravo od něj je Undo - vrátí poslední operaci (zkratka - backspace)

- lupa +/- - zvětšení 1x, 2x, 4x, 8x a 16x (i a o)

- přepínač barev - prohodí barvy popředí a pozadí (mezera)

- pipeta na načtení barvy na místě kliknutí (p)

Pod těmito ikonami je selektor barev (spíše tedy odstínů šedi) . Aktivní popředí je označeno velkým čtverečkem v horním levé rohu a pozadí malým čtverečkem v dolním levém rohu. Barvu popředí vyberete kliknutím na odstín, pozadí dvojklikem.

Nástroje

- výmaz celého okna (c)

- nastavení velikosti pera (1, 2, 3)

- kreslící mód - mění tah na barvu popředí (5)

- kreslící mód s gumou - funguje jako kreslící mód, začne-li však tah na barvu popředí, změní se v barvu pozadí (4)

- stínovací mód - je-li pixel světlejší než barva popředí, ztmavne o 1 odstín (6)

- mód "uhel" - opakovaným tahem prohlubuje odstíny, velmi účinný mód (7)

- mód rozmazávání (8)

- výběrová guma - nahrazuje barvu pozadí barvou popředí (9)

- spojitá výplň barvou popředí (f)

Výběr a práce s výběry

- výběr obdélníkové oblasti - kliknete na místo levého horního bodu a pak pravého dolního (d)

- výběr celého obrázku (a)

- předefinování výběru (r)

Jestliže je definován výběr, lze na něj použít následující povely :

- zrušení definovaného výběru (u)

- klonování výběru - 2 typy (k, t)

- přetočení výběru v požadovaném směru (y)

- rotace výběru (z)



K usnadnění práce doporučují autoři několik triků :

- maximální používání Graffiti zkratek velmi zrychluje ovládání

- protože program používá 16 odstínů šedi, je velmi vhodné pečlivě nastavit kontrast displeje

- zrušení lupy a vycentrování obrázku provede Graffiti "tečka" (dva kliky do plošky)

- zkratka v skryje toolbar, zkratka w slouží ke klonování

- lupu a posuv lze ovládat rovněž hardwarovými tlačítky

Autoři avizují vývoj programu pro export/import obrázků, tento program by měl být za menší poplatek (do 10$). Hezké obrázky lze zasílat na určenou adresu, předpokládá se vytvoření obrázkové galerie těch nejhezčích.

Hodnocení programu a srovnání

GrayPaint je "hodně jiný" grafický editor a velmi se liší od podobných produktů.

Například oblíbený TealPaint (17,95$) má víc hrotů pera, navíc vkládání písma, vkládání geometrických prvků (rovná čára, obdélník, elipsa apod.) a vzorky.

GrayPaint vládne oproti tomu vynikajícími kreslícími nástroji (viz náš předchozí popis), pomocí nichž lze na Palmu relativně snadno vytvořit velmi působivé kresby s plynulými přechody. Velmi užitečná je několikastupňová lupa.

Celkově hodnotím program jako vynikající, absolutní nutnost pro všechny, kteří na Palmu chtějí kreativně malovat.

ad Questions Protože program je české provenience a na stránce výrobců je ještě několik zajímavých programů a produktů, chtěl bych se ještě v brzké době poohlédnout po ostatních zajímavých aplikacích firmy. Taky bychom se rádi trošku podívali do zákulisí projektu spolu s hlavními lidmi kolem Questions...

+

vynikající kreslící nástroje a lupa

program je zdarma

GUI, ovládání, zkratky



-

chybí některé grafické prvky (rovná čára, čtverec, kruh apod.)

export/import ještě není k dispozici (ale + pracuje se na něm)