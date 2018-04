Graph32 v2.0 - profesionálně na grafy

Doba ZX-Spectra je sice už dávno pryč, ale přesto ve mně stále matematické analytické a vizualizační nástroje evokují ty probdělé noci spojené s nahráváním programů z pásku či jejich přepisováním do paměti počítače. Graph32 distribuovaný organizací FreEPOC (v rámci FreEPOC Open Source License) a určený pro všechna EPOC32 kompatibilní zařízení včetně Geofox One a Oregon Scientific Osaris samozřejmě nikam přepisovat nemusíte, nýbrž si ho můžete stáhnout a používat zdarma.











Vizualizace matematických funkcí a rovnic byla a stále je nejen dobrou pomůckou při výuce matematiky, ale také při jejím využívání v praxi. Určitě znáte nejednu reklamu na nejrůznější CAD atp. systémy (například konstrukce jednotlivých komponent Formule 1), které se bez špičkových modelovacích a vizualizačních nástrojů už dávno neobejdou. Nejrůznější zakřivení ploch a všechny ty ladné křivky a aerodynamické tvary nemají původ nikde jinde než v matematických rovnicích a vzorcích a Graph32 je pouze skromnou demonstrací jednoho z typů vizualizačních nástrojů. Program podporuje čtyři typy funkcí (Cartesian, Parametric, Polar a Inductive), obsahuje analytické nástroje pro první z uvedených typů funkcí a jeho výstupem může být klasický 2D nebo prostorový 3D graf ve stupních šedi či barvě. Graph32 umí, podobně jako každý slušně vychovaný nástroj pro analýzu rovnic, derivovat a trasovat funkce a umí rovněž pracovat s fyzickými konstantami (např. g, G, ce, me, NA nebo vlastní definovatelné konstanty).







Netroufám si posuzovat užitečnost Graph32, pro někoho může být program užitečný hodně, pro někoho zase vůbec, a proto se tentokrát zdržím i celkového hodnocení. Stabilita Graph32 je dobrá (zatím mi ani jednou na Psionu 5mx nespadl), také rychlost vykreslování 3D grafů je, lehce depresivně řečeno, snesitelná. Když si k tomu připočtu nulovou cenu programu, nemohu si opět nepovzdechnout nad relativně nedávnou minulostí, kdy jsem pracně "datloval" Prostorové Grafy do ZX-Spectra, a pak minimálně deset minut čekal na to, až mi program vykreslí jeden 3D graf - a to se vám s Psionem rozhodně nestane!