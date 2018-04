Grafitový fešák nestojí moc, dovede mnoho: test Sony Ericsson K320i

Sony Ericsson K320i se na pultech prodejen v tuzemsku ukázal poprvé na konci loňského roku. Už od začátku ale bylo jasné, že nepůjde o běžný telefon v kategorii do 3000 korun. Na první pohled totiž vyčnívají funkce poněkud atypické pro mobily nejnižší třídy. Jmenujme například bezdrátovou technologii Bluetooth nebo datové přenosy HSCSD. Low-endové modely, třeste se! Grafitový fešák od Sony Ericssonu přichází.

Stručná charakteristika:

Levný low-endový mobilní telefon s dostačující výbavou.

Design telefonu s klasickou konstrukcí a zaoblenými hranami je zpracován v kombinaci šedé a černé barvy; s výjimkou klávesnice, která se na dálku třpytí stříbrným odstínem. Na našem trhu ale ještě můžete narazit na verzi Misty Silver, tedy mlžnou stříbrnou. Displej a reproduktor, mezi nimiž se již tradičně nachází nápis Sony Ericsson, jsou orámovány černými pruhy. Tento prvek telefonu sluší. Okolí displeje je tak alespoň něčím odlišné od zbylé plochy přístroje.

Zadní kryt je celý oblečen do šedého kabátku. Jen ve spodní části můžeme naleznout černý pruh, na kterém je vyobrazeno logo výrobce. V horní části se poté nachází čočka integrovaného digitálního fotoaparátu a hlasitý reproduktor. Zatímco na levém boku se nachází tlačítko pro spuštění režimu fotografování a spoušť v jednom, na pravém boku je klávesa pro rychlý přechod k některým funkcím. Na spodní straně je umístěn konektor pro zapojení nabíječky a horní část telefonu je klasicky opatřena zapínacím tlačítkem.

Rozměry telefonu jsou 101 x 44 x 18 milimetrů, čímž ho lze zařadit do kategorie menších. S hmotností 82 gramů nijak rapidně nezatíží ani vaši kapsu u kalhot. Po našem několikadenním testování jsme nezaznamenali žádné vrzání některé z částí přístroje. Ba naopak, kryt baterie drží oproti jiným modelům až překvapivě pevně na svém místě.

Displej a ovládání – neurazí, nenadchne

Barevný displej typu UFB-STN sice zobrazí 65 000 různých odstínů, je však zároveň pasivní, což mu na celkovém dojmu značně ubírá. Jeho rozlišení je 128 x 160 obrazových bodů. To v závislosti na schopnostech telefonu podle našeho názoru dostačuje. Celkovou kvalitu zobrazení lze ještě vylepšit nastavením jasu v pěti různých úrovních. Ani to však nezabrání nevlídnostem hrubšímu rastru, které jsou znát především při snímání scény fotoaparátem.

Zobrazené motivy na displeji jsou řízeny barevným schématem. Pokud však budete chtít, lze si zvolit svou vlastní tapetu, která může být animovaná. Samozřejmostí je i podpora úsporného režimu. U něj máte na výběr mezi dvěma možnostmi, a to nechat displej úplně vypnutý nebo zobrazující digitální hodiny. Vzhledem k tomu, že právě v úsporném režimu je veškeré podsvícení vypnuto, je ale aktuální čas velmi špatně čitelný.

Klávesnice je vedle klasických numerických tlačítek stejně jako u ostatních modelů Sony Ericssonu doplněna dvěma systémovými klávesami, tlačítkem pro návrat o jednu úroveň v menu výše, korekčním tlačítkem s písmenem C a pětisměrnou navigační klávesou. Na vrchní straně přístroje je pak umístěno tlačítko pro zapnutí a vypnutí telefonu, které slouží také pro přepínání mezi jednotlivými profily. Na levém boku je umístěna klávesa pro spuštění fotoaparátu a vpravo tlačítko pro přístup k menu zkratek. Jedinou výtku zde máme právě k několikasměrné navigační klávese, která je příliš zapuštěna uvnitř telefonu a pohyb v menu složeném z matice devíti ikon tak může některým uživatelům dělat nemalé problémy.

Výdrž, telefonování a zprávy – vše potřebné obsaženo

Od baterie, která je typu Li-ion, můžete při běžném používání očekávat zhruba tři dny plného provozu. U výdrže ale vždy záleží na způsobu, jakým budete mobilní telefon používat. Pokud příliš nevoláte ani nepíšete textové zprávy a necháte přístroj dlouho v pohotovostním režimu, může baterie pracovat až čtyři nebo dokonce pět dnů.

Funkce, které dělají telefon telefonem, tedy volání a posílání textových zpráv, se ani u modelů z nejlevnější kategorie snad ničím neliší od drahých přístrojů. Adresář kontaktů je vícepoložkový a dokáže pojmout až 1000 záznamů (nanejvýš však 2500 čísel). V telefonu jsou k dispozici profily vyzvánění, skupiny volajících či možnost přidání obrázku ke kontaktu.

Sony Ericsson K320i dokáže vyzvánět nejen polyfonně, ale i reálně, a to například ve formátu MP3. Vyzvánění je velmi kvalitní; je však třeba si dávat pozor na jeho hlasitost. Když jsme chtěli, aby telefon vyzváněl co nejhlasitěji, začal reproduktor vydávat nejrůznější šumy a praskání. Nebylo to sice nijak zřetelné, ale pro lepší zvukovou kvalitu je radno vyzvánění nepatrně ztlumit. Kvalita hovoru je dostatečná – zde jsme žádný šum ani jiný nedostatek nezaznamenali. Aby bylo volání jednodušší, můžete jednotlivá telefonní čísla vytáčet i hlasem.

Editoru textových zpráv zůstaly stejné neduhy jako u předchůdců. Při psaní textové zprávy nevidíme počet zbývajících znaků – ty se zobrazí až u konce a při započetí nové zprávy nás telefon informuje pouze sekundovým zvukovým signálem a probliknutím malé ikonky na displeji. Telefon samozřejmě podporuje i český slovník T9. Ten dokáže psát s diakritikou i bez ní. K dispozici jsou multimediální zprávy i e-mailový klient. Sony Ericsson se před časem rozhodl implementovat RSS čtečku do modelů nižších tříd (jmenujme například Z310i). K našemu nemilému údivu jsme však tuto funkci v testovaném přístroji nemohli za žádnou cenu nalézt.

Organizace a data – nadprůměr ve své třídě

Ačkoliv by se dalo namítnout, že K320i patří do kategorie nejlevnějších telefonů a žádné složitější organizační ani datové funkce nepotřebuje, výrobce se mu jich rozhodl nadělit pár do vínku. Oproti „konkurenčním“ telefonům ve stejné kategorii dozajista příjemně překvapí podpora bezdrátové technologie Bluetooth a infračerveného portu. V balení navíc spolu s telefonem naleznete i datový kabel a CD se softwarem, takže vzájemné propojení počítače a vašeho nového mobilního telefonu určitě nebude žádným problémem. Můžete si vybrat prakticky ze všech tří variant.





Jestliže se rozhodnete brouzdat s telefonem po internetu, bude vám nabídnuto GPRS a wapový prohlížeč verze 2.0. EDGE v tomto modelu nehledejme, výrobce ho implementuje (když už tak) do dražších přístrojů. Vzhledem ke skutečnosti, že vnitřní paměť disponuje kapacitou o velikosti 14 MB, si obrázků, her a melodií příliš neužijete. I přes to se jedná o průměrnou hodnotu ve skupině levnějších telefonů.

Co se týče organizačních schopností, je na tom telefon prvotřídně a obsahuje prakticky kompletní výbavu. V menu tak nalezneme například hlasový záznamník, kalendář, opakovaný budík, úkolovník, poznámky, kalkulačku, minutku, stopky a dokonce i program na uložení vašich tajných hesel. Pokud by vám i v takto bohaté nabídce něco chybělo, můžete si prostřednictvím platformy Java případně nějakou aplikaci doinstalovat.

Zábava – složte si svůj song!

Co se týče multimediálních funkcí, nebuďte příliš optimističtí. Narozdíl od organizačních schopností, jež se hodí spíše pro manažery a tedy i dražší kategorii telefonů, jsou zábavní funkce zastoupeny v menším počtu. Jak již bylo řečeno, telefon sice podporuje formát MP3, ale lze ho nastavit pouze pro reálné vyzvánění. Ostatně, MP3 přehrávač s takto malou vnitřní kapacitou by asi ani neměl cenu. Jak již bylo řečeno, mobilní telefon podporuje platformu Java. Předinstalováno je i několik her a aplikací. Mezi ty nejzajímavější programy bychom pak zařadili Music DJ na skládání vlastních hudebních skladeb a Photo DJ pro úpravu fotografií a obrázků. Hry nalezneme čtyři, a to klasickou „skákačku“ Treasure Towers, Minigolf, graficky pěkně zpracovanou trojrozměrnou hru Deep Abyss a snad všemi věrnými uživateli Sony Ericssonu známý Erix.

Jako velmi zajímavou funkci hodnotíme dálkový ovladač Bluetooth zařízení. Tato položka nalezne největší uplatnění pravděpodobně pro ovládání klasického stolního počítače. Prostřednictvím několika jednoduchých úkonů tak můžete přímo z menu svého telefonu na dálku ovládat svou prezentaci, plochu nebo například přehrávač médií.

Digitální fotoaparát – žádná sláva

K320i sice vlastní integrovaný digitální fotoaparát, ale pro své VGA rozlišení (640x480) jeho využití nalezneme leda tak v multimediálních zprávách nebo při prohlížení miniaturních fotografiích na displeji mobilu. I přes nízké rozlišení je však podporován noční režim, možnost samospoušti či nejrůznější doplňkové efekty. Jestliže budete mít zájem, můžete si také natočit krátkou videosekvenci. Ačkoliv se o prohlížení obrázků pořízených fotoaparátem o takto malém rozlišení na monitoru počítače nedá příliš hovořit, pořídili jsme pro vás dvojici exemplářů.