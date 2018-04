Graffiti vkládání znaků na PocketPC (recenze programu Rukopis)

Pro uživatele, kteří přešli z PalmOS na PocketPC platformu může být velkým problémem odlišný způsob zadávání a rozeznávání písma. Graffiti z palmu nahrazují standardní metody zadávání Block či Letter Recognizer, Transcriber či virtuální klávesnice, které jsou od palmovského řešení poněkud odlišné. Zadávání znaků do PocketPC neřeší ani všechnu diakritiku a to může mnohým uživatelům chybět.

Skutečnost si uvědomil Andrej Chisťjakov, ruský autor programu Rukopis. A ačkoliv byl jeho výtvor původně určen jen na vkládání azbuky, vypracoval na podnět Martina Duriana profil, který umožňuje zadávání diakritických znaků také pro českou a slovenskou abecedu.

Program je velký pouhých 255 kilobajtů a soubor netřeba instalovat z počítače, ale přímo z PPC, kam jej stačí nakopírovat a poté jej kliknutím rozbalit.

V pravém dolním rohu obrazovky se poté vedle standardních možností volby vkládání znaků objeví také Rukopis. Ten stačí vybrat a můžete začít psát. Avšak ještě předtím doporučujeme zvolit jazyk vkládaného textu z ruského na anglický a v menu Options nastavit evropský profil.

Pak již můžete výhody aplikace využívat naplno, vkládání diakritických znamének probíhá stejně jako na palmu s lokalizací Piloc.

Co se zadávání samotných znaků týče, není programu co vytknout, chová se opravdu jako Graffiti v PalmOS, a to včetně tahů pro vymazání písmene, řádkování atd. Snad jen, kdyby se úhlopříčným tažením vyvolala stejně jako u PalmOS nápověda..

Program Rukopis je ještě ve stádiu betatestování. Jeho největší nevýhodou je zatím lokalizace - aplikace se totiž nachází stále v ruském jazyce, což může být pro někoho problém. Zejména čerství příchozí uživatelé palmu na PocketPC by však mohli aplikaci uvítat. Stejně tak si ji mohou vyzkoušet ti z vás, kteří palm nikdy nevlastnili, ale chtěli by zjistit, jak jednoduše lze znaky do PDA pomocí Graffiti vkládat. Program je užitečný i pro ty, kteří používají jak palm, tak PocketPC zařízení a chtěli by systém vkládání znaků sjednotit.

Pro ostatní PocketPC uživatele aplikace asi není, existují mnohem propracovanější možnosti vkládání textu - za software jmenujme například kvalitní CalliGrapher, spousta pisálků (včetně mě) zase nedopustí na rozkládací klávesnici.

Zkušební verzi programu v aktuální verzi 1.18b si můžete stáhnout zde, plný program stojí 10 eur.