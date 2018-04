Graffiti - Tipy, Triky, Pověry (2)

Několik tipů a triků všem, kterým dělá Graffiti stále nejaké problémy a potíže

Zobrazte se tahy v Graffiti plošce

Jestli vám nestačí firemní samolepka nalepená na víku Palmu, můžete zkusit samolepku nalepenou přímo na Graffiti plošce - třeba GrafCheaty Elliota C.Evanse:

Nechte si pro kontrolu zobrazovat vaše Graffiti tahy!

Existuje řada programů, které umějí zobrazit na displeji vaše graffiti tahy a dají vám lepší kontrolu nad přesností tahu i přítlaku pera - například programy TealEcho, Field Edit Manager, freewarový GrafAid apod.

Dalším možným řešením je zakoupení počítače HandEra330, který má Virtuální Graffiti plošku a zapisované tahy zobrazuje standardně.

Graffiti Help

Ne všichni víte, že příslušným nastavitelným tahem si můžete nechat zobrazit přímo na displeji Graffiti Help - zobrazí se vám tabulky tahů, ve kterých můžete listovat. Ve většině menu, kde se edituje text, najdete položku Graffiti Help ... Graffiti Help lze stáhnout i jako samostatnou aplikaci.

Nahraďte Graffiti

Víte, že když jste úplně v koncích, můžete systém Graffiti úplně vyřadit a nahradit jej jiným systémem rozeznávání tahů? Nebo že můžete původní Graffiti modifikovat dle svých potřeb? Článek na toto téma jsme publikovali asi před dvěma roky.

Jestli chcete změnu, vyzkoušejte program Graspeedy - dokáže překonfigurovat nastavení Graffiti plošky (střední část slouží k psaní velkých písmen) a má i autokorekci psaných tahů.

Přečtěte si další odborné články na toto téma - například zde.

"D" efektivně

Jeden ze čtenářů nám poslal svůj tip na efektivní psaní písmene "D" - to se mu prý velmi osvědčilo: