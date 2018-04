GPS za $99,99 - DELL již oficiálně - a další aktuality

Dataquest upravoval výsledky

Vinou špatných čísel o prodaných handheldech Hewlett-Packard musela firma Dataquest upravovat svoje výsledky prodejů za III.Q. Výsledky HP byly trošku nadsazené, takže podle upravených čísel se po prvním Palmu (31,7% podíl) stala světovou dvojkou PDA trhu firma Sony, třetí je HP. PalmOS handheldy měly 50,2% trhu a WinCE 28,3% (v USA měl Palm 69,5% a WinCE 19,7%). Trh meziročně celkově zaznamenal podle této upraveného odhadu mírný pokles (původní odhad byl optimistický a mluvil o mírném nárůstu).

Handango: Výsledky prodeje ve třetím kvartále

Tradičně zajímavá čísla o prodejích PDA software zveřejnil server Handango. Nejvíc na Handangu nakupují majitelé iPAQů (14%), pak Sony Clié (9%), Palmů m500 (9%), m100 (7%) a Visorů (5%). 22% prodaného software bylo z oblasti osobní produktivity, 22% v kategorii her, 14% nástroje pro vývojáře, 13% zábava. Průměrná cena koupeného programu byla $19,16.

A které programy se ve třetím kvartále nejlépe prodávaly? U PalmOS to byl DateBk5, Splash Wallet Suite a Documents ToGo Premium, u PocketPC Battery pack 2002, Agenda Fusion a Pocket Informant. V kategorii Java to byly WebBrowser, timeSheet a mobileSafe, SymbianOS kralovaly Active Desk for Nokia 9210, PDF+ for Nokia 9200 a Nokia Communicator Essentials. A Linux? tkcCalendar, tkcBundle a tkcAddressBook.

GPS k PDA za $99,99...

... je k mání na stránkách firmy Radio Shack. DigiTraveller Personal má ve svých parametrech schopnost spolupráce s PalmOS 3.0 a vyšším a Windows CE 3.0 (Pocket PC a Pocket PC 2002).

Obsahuje mapy DeLorme XMap (USA) a 3 kabely k PDA (iPAQ 3600 a 3800 a Palm s universal konektorem). Vyžaduje napájení 3 AAA baterie, či DC adapter (není součástí dodávky).

Jak si WinCE a PalmOS dělí trhy?

Podle prneswire jsou PalmOS handheldy oblíbené zejména ve zdravotnictví, školství a správy. naproti tomu WindowsCE/ PocketPC se zase lépe prosazují v obchodních firmách oblasti služeb včetně veřejných. Průzkumu se zúčastnilo 1000 respondentů z různých oblastí.