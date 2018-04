GPS, ve kterém nikdy nedojdou baterie - i-Blue 757

Bluetooth GPS přijímače jsou mezi uživateli velmi populární – dají se použít s notebookem, PDA nebo s mobilním telefonem, podle libosti a jak jen potřebujete. Jedním z problémů těchto zařízení ale bývá nedostatečná kapacita baterie, která vydrží jen několik hodin.

Vzhledem k tomu, že při navigaci pomocí mobilu v autě bude zřejmě třeba nabíjet hlavně mobil, takže pro připojení GPS budete muset shánět rozdvojky. Díky novému přijímači od Transystem vás to už ale nemusí trápit.

Stačí trocha světla

Nový model GPS přijímače s označením i-Blue 757 je totiž kromě své 1000 mAh Li-Ion baterie osazen také solárním panelem, takže se GPS přijímač při používání téměř neustále dobíjí. Přitom výdrž na baterie by za normálních okolností měla být asi 26 hodin, plně nabitý by měl být přijímač během tří hodin. Přitom samozřejmě nechybí ochrana proti přehřátí nebo přebíjení.

Malá krabička o rozměrech 80,86 x 61,17 x 25,2 mm váží 105 gramů a její design je na asijskou produkci docela povedený. Ostatně s některými modely i-Blue se můžeme potkat i na českém trhu. i-Blue 757 je postaven na čipsetu Nemerix a obsahuje šestnácti kanálový přijímač s citlivostí více než -152 dBm.

Při studeném startu by měl být přístroj připraven pracovat během 46 sekund, znovu nalezení družic při ztrátě signálu by měl zvládnout za pouhé 3 sekundy.

Přístroj zvládne zrychlení až do 2G, maximální výšku 18 tisíc metrů a rychlost 515 metrů za sekundu.

Troufneme si tvrdit, že až na výjimky nikdo z nás limity tohoto zařízení nevyzkouší. GPS přijímač vysílá údaje ve formátu NMEA 0183 (V3.01) - GGA, GSA, GSV, RMC, případně lze na přání integrovat i podporu VTG, GLL.

Přístroj zatím není na českém trhu k dispozici, nicméně výrobce o jeho uvedení zájem má. Jakmile se nám jej podaří získat k testu, určitě se s vámi o zkušenosti podělíme.