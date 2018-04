GPS - SW OziExplorer

Našel jsem v Internetu software, který se mi docela líbil. Je až z daleké Austrálie a myslím si, že co se týče spolupráce s GPS, je na vysoké úrovni. Navíc je zde předpoklad dalšího vývoje, protože i tato verze, kterou jsem si nedávno stáhnul, je 3.51 beta. Ta beta je dost znát, protože se mi prográmek dost často zasekával, ale základní splnil a to téměř na výbornou. Navíc je volně šířitelný a i jeho registrační poplatek 50USD není nikterak přemrštěný. Za tyto peníze ovšem dostáváte poslední plně funkční verzi, zde předpokládám verzi 3.0. Přistupme ale k popisu programu.

Po odstartování se nám zobrazí logo výrobce a následuje vlastní program. Obrazovka je prázdná a je na vás, co se rozhodnete dělat, jestli spolupracovat s GPS nebo načíst a kalibrovat mapu. Pro ukázku jsem použil dodané demo, i když mám už zkušenosti i vlastní, ale pouze s předešlou verzí programu. Kliknutím na obrázek nebo tento odkaz dostanete celou obrazovku o velikosti 800x600 bodů (222kB).

Program se ovládá pomocí Menu na levém horním okraji obrazovky. Odleva se jedá o ukončení programu, dále menu pro nahrávání a ukládání vytvořených map, waypointů a událostí, menu pro ukládání téhož, tlačítko, aktivující vytváření waypointů a eventů na mapě, tlačítko, aktivující vytváření pozic a komentářů, dále dvě tlačítka jednak pro aktivaci manuálního vytváření trackpointů, jednak pro centrování GPS na zvolenou pozici, dvě tlačítka pro kontrolu trackpointů a pro vykreslení trasy, dvě tlačítka pro správu navržené cesty, aktivace okna s nasimulovanou GPS, tlačítko pro zobrazení zoom okna v levém rohu obrazovky nahoře (malý obrázek), tlačítko pro aktivaci navigátoru map, nastavení velikosti mapy, posun na mapě a výpis informací o konfiguraci programu. A teď co s tím.

Dříve, než začnete s programem pracovat, zajděte někam do prodejny počítačů a nechte si oskenovat mapu s okolím vašeho bydliště. Je třeba formát BMP nebo TIF. Mapa by měla být se souřadným systémem WGS 84, protože budete potřebovat alespoň dva body s přesně určenými souřadnicemi v LAT/LON. Registrovaná verze je přesnější a dovolí vám zadat čtyři body a odstranit tím případné nepřesnosti při skenování. Pak z nabídky File zvolíte Load and Calibrate Bitmap, nahrajete vaší naskenovanou mapu a zadáte dva (čtyři) kalibrační body. Stačí zadat jedny ze dvou možných souřadnic, zbytek se dopočítá. Tím máte zkalibrovanou mapu a můžete si začít plánovat cestu. Aktivujete zadávání waypointů a začnete je sázet do mapy. Pak aktivujete route editor a naplánujete si cestu. Aktivujete zobrazení cesty a zkontrolujete, odpovídá-li vašim představám. Pak pomocí konfigurace v položce file nastavíte vaší GPS, podotkněme ještě, že program umí pracovat s kanálem NMEA a v rozšířeném módu s Lovrance Globalnav 200 a 212, Eagle Explorer I a II, Garmin II+, 12, 12XL, 45 a dalšími. Pak už zbývá nakonfigurovat na GPS komunikační kanál a pomocí menu s názvem vaší GPS můžete poslat navržená data do GPS. Pak vypnete počítač, aktivujete cestu v GPS a můžete vyrazit. Pro přístroje Garmin je nabídka rozšířena ještě o ovládání osvětlení displeje a vypnutí GPS.

Když se vrátíte, stáhnete si z GPS TrackPointy, doplníte Eventy a můžete si vše i s mapou uložit do souborů. Ty si dáte do archivu a můžete je použít v budoucnu nebo celou sadu zabalíte nějakým pakovačem (PkZip nebo WinZip) a pošlete mi to (Soubor nesmí být větší než 1MB!). Já váš výlet vystavím na serveru a kdo pojede s GPS do vašeho kraje, může projít nebo projet stejnou trasu jako vy a obdivovat se stejným krásám.

Kdo vlastníte program Geobáze, můžete použít i výstupu z něj jako mapového podkladu, neboť umí exportovat aktuální mapu do formátu BMP.

Dojmy

Po průniku do ze začátku poněkud nesrozumitelného ovládání na mě program udělal docela dobrý dojem a myslím si, že pro běžné plánování výletů s GPS úplně postačuje. Líbila se mi filozofie přístupu k práci s mapou.

Zhodnocení

Program umí spolupracovat se všemi GPS přístroji, které podporují komunikaci NMEA. U řady dalších umí pracovat s vnitřní pamětí přístroje a zpracovávat data v ní uložená a pro několik přístrojů, uvedených výše, je navržen a umí je ovládat komplet. Vzhledem k tomu, že se jedná o nejprodávanější přístroje GPS na světových trzích, vyhoví program většině uživatelů. Výhodou je mapová nezávislost, stačí mít k dispozici papírovou mapu se souřadným systémem WGS 84 a scanner, nevýhodou je, že žádné předzpracované mapy nejsou k dispozici, nepočítám-li demo. Je ovšem těžké, představit si velikost programového balíku s předzpracovanými mapami, proto je tato připomínka pouze řečnická.

Výrobce