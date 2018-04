GPS - SW Geobáze

V dalším testíku se budu zabývat mapovým software od výrobce přímo v Čechách, to znamená, že je zde předpoklad dalšího vývoje jak software, tak mapových podkladů. Jedná se o Autoatlas ČR z edice Geobáze od firmy Geodézie ČS. Je to soubor map od mapy ČR v měřítku 1:1200000 až k mapám měst v jednotlivých regionech. Regiony, stejně tak jako bonusová mapa celé ČR jsou v měřítku 1:100000 a mapy měst v regionech jsou v měřítku 1:10000. Cena jednotlivých map je stanovena na 999 Kč/kus a při koupi více jak pěti druhů map získáváte automaticky mapu ČR v měřítku 1:100000 jako bonus. O dalších cenových nabídkách se dozvíte více u distributorů, pro Čechy je to Geodézie ČS a pro Moravu Dynatech. Tolik k nabídce nyní přitupme k popisu programu.

Po otevření programu se nám zobrazí logo výrobce a následuje vlastní program s mapou ČR v měřítku 1:1200000. Prostým kliknutím na místo, kde chcete znát větší detaily se otevře mapa v měřítku 1:800000 centralizovaná na místo kliku a dalším klikem se dostáváte na měřítko 1:400000. Na obrázku nahoře vidíte obrazovku počítače po aktivaci všech možných oken a pod nimi je právě mapa v měřítku 1:400000 v oblasti Horažďovic. Pokud se Vám obrazovka zdá zkreslená, můžete si ji kliknutím zvětšit na rozměr 800x600 bodů (110kB).

Program se ovládá pomocí Menu na levém spodním okraji obrazovky. Odleva se jedá o spuštění navigátoru, dále malého okna s mapou menšího rozlišení, zmenšování měřítka mapy (zapnutí této ikony zabezpečuje proklikávání do podrobnějších úrovní mapy), zvětšování měřítka mapy, posun, kurzorový posun, vyhledávání podle zeměpisných souřadnic, okno spolupráce s GPS a jako poslední je vyhledávání podle různých filtrů.

Navigátor nám dovolí přepnout se na zvolenou mapu. V mém případě mohu přepínat mezi uvedenými mapami, mapou ČR ve třech měřítkách a mapou Prahy ve dvou měřítkách. Volba Edice mi zobrazí výběr mezi edicemi map, v mém případě pouze Česká Republika a volba Vrstvy zobrazí právě aktivní vrstvu.

Malé okno otevře menší okno s mapou s nižším rozlišením. V mém případě s aktivní mapou 1:400000 se otevřelo okýnko s částí mapy měřítka 1:800000.

Zvětšování a zmenšování mapy je vcelku jasná záležitost a posun je v programu řešen dvěma způsoby. Jednak pomocí tlačítka menu, kde po aktivaci tlačítka Posun mohu pomocí pravého tlačítka myši posunout celý obraz, jednak pomocí šipek, kterými posunuji mapu o krok daným směrem.

Souřadnice je volba, která mi umožňuje vyhledávat na mapě podle zadaných souřadnic. Připomeňme, že souřadnice mohu zadávat v systémech WGS-84, JTSK, S42 a UTM/UPS. Souřadný systém nastavuji v Konfiguraci. Po zmačknutí tlačítka Mapa je hledané místo označeno jasně viditelným červeným bodem.

GPS je možnost připojení GPS přístroje k počítači s tímto SW a sledovat svojí polohu přímo na mapě a navíc na malém displeji. Poloha se zobrazuje jako červený bod, posunující se po mapě. Měřené veličiny vidíte na obrázku, přeloženo do mluvy výrobců GPS, zobrazují se LAT, LON, Alt, Time, Speed a Bearing.

Poslední možností je volba Hledat, vyhledávání podle různých kritérií. V mém případě jsem mohl vyhledávat Hory, Hraniční přechody, Sídla a Vodu. Na obrázku vidíte vyhledávání města Horažďovice. Po zmačknutí tlačítka Mapa se mapa vycentruje k hledanému objektu a ukazuje na něj červená šipka (viz nahoře první obrázek).

Zároveň se objeví Popis hledaného města. Tolik k funkcím programu.

Dojmy

Hned po spuštění mě program zaujal zpracováním map. Avizovaná kartografická kvalita je beze zbytku naplněna. Je to opravdu jako by člověk koukal do mapy. Také přesnost souřadnic je vysoká. Faktem je, že jsem si od programu, který byl avizován jako spolupracující s GPS představoval, že budu moci s GPS opravdu spolupracovat a ne jenom číst z ní data. To je pobídka pro programátory pro další verze. Dostatečným způsobem vyřešit SPOLUPRÁCI s GPS. To znamená navrhování cesty, vytváření trasových bodů, přenos těchto bodů do GPS a zpět nejenom číst aktuální data, ale moci si stáhnout z GPS projetou trasu a zobrazit si jí na mapě, dále uložit si stažené hodnoty v nějaké formě na disk pro použití v budoucnu.

Co jsem ocenil je možnost exportu vybrané části mapy do BMP souboru pro použití v jiných sw, spolupracujících s GPS, jako je například OziExplorer. O tom se zmíním později.

Zhodnocení

Program slouží jako velmi dobrá a pro vyhledávání daleko rychlejší náhražka papírového Autoatlasu. Oproti Autoatlasu jsou zde navíc popisy jednotlivých obcí a možnost připojení GPS. Při instalaci plné verze program spolkne 53 MB diskového prostoru, při instalaci minimální, kde mapy zůstávají na CD a kopírují se pouze ovládací programy je velikost instalačního adresáře cca 6 MB. Vzhledem k tomu, že se jedná o první verzi software, je program zpracován dobře, ale pro budoucnost bych zvýšení prodejnosti viděl jednak ve zvýšení možností spolupráce s GPS, protože málokdo může s sebou vozit notebook na kole nebo nosit pěšky a plánovat trasy s pravítkem a pak je ručně zadávat do GPS je pěkná otrava, jednak ve větším rozsahu mapových podkladů, hlavně pro cizinu. Vzhledem k tomu, že se v ČR málokdo ztratí, bych viděl jako lukrativní digitální plány světových velkoměst a okolních zemí v přijatelném měřítku.

Došlo po uzávěrce

Když jsem tuto recenzi poslal výrobci programu, tento se mi obratem ozval a upozornil mě na z opohledu uživatelů GPS dalekosáhlé změny v programovém vybavení. Zároveň mi poslal betaverzi programu k vyzkoušení a musím říci, že po prvním shlédnutí mě opravdu zaujala. Rozhodl jsem se, že až vyjde na CD, udělám znovu recenzi tohoto programu, takže se máte na co těšit.

Co nám výrobce slibuje :

Možnost vektorové kresby nad mapou (plochy, čáry, body, texty)

K těmto prvkům bude možno připojit uživatelské databáze

Vektorové výkresy je možno v Navigátoru připojovat, odpojovat, měnit na aktivní

Při spolupráci s GPS od Garminu je možno off-line importovat i exportovat data (body, linie, etc.)

Při on-line práci s GPS je možno zobrazovat trasu po časových nebo vzdálenostních krocích

S ostatními GPS přístroji pracuje protokolem NMEA0183, to znamená, že funguje jen přenos dat z GPS a vykreslování trasy

Program umí měřit vzdálenosti, plochy, poloměry nad mapou

Chystá se optimalizace trasy podle různých kritérií (nejrychlejší, nejkratší)

A v neposlední řadě, mluví česky

Já myslím, že sena co těšit.

Výrobce

Děkujeme tímto firmě Geodézie ČS za zapůjčení software. Další podrobnosti a informace o cenách získáte na adrese Geodezie ČS.