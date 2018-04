GPS Streetfinder, aneb sci-fi prakticky...(1)

Na začátek několik termínů a pojmů pro úplné začátečníky, aby věděli, o čem se tady bude mluvit.

Co to je vlastně GPS

GPS je zkratka pro Global Positioning System. USA vlastní soustavu 24 družic Novastar GPS, které jsou ve stálém pohybu po oběžné dráze kolem Země a stále vysílají informace o své přesné poloze a času.

Přijímač GPS na Zemi je schopen tyto informace přijmout a na základě nich identifikovat velmi přesně svoji polohu (zeměpisnou šířku i délku, nadmořskou výšku) i rychlost a směr pohybu GPS přijímače. K tomu potřebuje GPS přístroj signál z minimálně tří satelitů. Nejdelší je hledání toho prvního, ale jelikož v sobě každý satelit nese databázi očekávaných poloh ostatních satelitů, je pak identifikace těch dalších mnohem rychlejší.

Prvotní využití GPS bylo samozřejmě vojenské a do systému byly vkládány umělé chyby, které snižovaly jeho přesnost. Od loňského roku je však toto omezení již pryč.

Pár odkazů začátečníkům

Víc teorie najdete na stránce www.gps.cz (jaké překvapení!). Informační jsou i stránky Navigace-GPS Vladimíra Štádlera, kde naleznete řadu informací o hardware i software. Velmi též doporučuji GPS rubriku na Mobil.cz...

Dosti bylo teorie - rozbalme krabici

Krabice se Streetfinderem v sobě skrývá poměrně dost komponentů:

- vlastní GPS jednotka určení ke spojení s vaším Palmem (buď typ V, či III). Je to taková plochá krabička, do které vložíte Palm a zacvaknete ho do úchytu (viz dále)

- stojan na uchycení jednotky a Palmu do automobilu (nutno sestavit) s přísavkami na čelní sklo

- "cigaretový" napáječ do auta

- 3 CD s programem StreetFinder deLuxe 2000 edi

- pouzdro na GPS jednotku

- dvě AAA baterie

Sestavení stojanu do auta je rychlou záležitostí (i když závity na šroubky bylo nutno "prořezat", elektrický šroubovák to zvládl za pár vteřin, jde to ale i ručně). Po očištění čelního skla a vytvarování stojanu na podmínky vaší palubní desky stojan uchytíte pomocí navlhčených přísavek. Drží hned napoprvé, a to velmi dobře.

Určitě musí potěšit přítomnost adaptéru z napájecí zásuvky auta. Baterie se totiž v GPS modulu poměrně rychle vybíjejí, vydrží v průměru asi 8-10 hodin. Při jízdě v autě budete tedy baterie šetřit (pozor - ne dobíjet!), což je důležité. Samozřejmě adaptér nefunguje jako napáječ, či dobíječka Palmu. Jedete-li na delší cestu, je nutná k Vx cestovní nabíječka, či kolébka.

Apropo - baterie - v Streetfinderu pro Palm V/Vx se používají dvě AAA baterie, ve variantě pro řadu III jsou dobíjecí Li-Ion (asi kvůli tloušťce sestaveného zařízení).

Horším oříškem bylo pro mne vložení Palmu Vx do GPS jednotky. Uchycovací trn v GPS jednotce byl totiž trošku posunutý (asi o půl milimetru) dolů a Vx nešlo do jednotky zacvaknout. Použil jsem tedy trošku větší sílu a po mírném tlaku na horní hranu Palmu Vx jsem jej nakonec do GPS jednotky dostal. Jako důkaz se můžete podívat na fotografii místa, kde se trn marně pokoušel proniknout do Palmu a kde vyškrabal malou jizvičku...

Hledáme první družici...

Nainstaloval jsem software GPS Atlas, zapnul jsem Palm a podle návodu jsem v aplikaci otevřel menu GPS - Input - NMEA. Objevil se nápis GPS INIT NO INPUT. Podle návodu jsem čekal asi 20-30 minut na zachycení signálu (důležité je též zaškrtnout STAY ON v preferencích, aby se vám Palm pořád nevypínal)... a nic. Zkusil jsem tedy vysunout ruku s Palmem a GPS ven z okna a účinek byl takřka okamžitý - objevila se ikona družice GPS ---- a záhy poté se vycentrovala i moje poloha na mapě.

Poučení - při chodu by měl být dobrý výhled na oblohu. Sklo (v autě) nevadí, ale nemělo by být pokoveno.

Druhý den jsem se chystal do cestu do Náměště nad Oslavou, a tak jsem se pustil do přípravy na cestu - experimentování s programem. O tom v pokračování našeho článku.

Poděkování

Parametry přístroje:

Výstup NMEA 2.1 operační teplota 0-50 st. C Baterie Li-Ion (pro Palm III),

2 AAA (pro Palm Vx) Rozměry a váha 165x83x22mm, 110g další příslušenství pouzdro na modul, držák do automobilu, napájecí adaptér do automobilu, 2AAA baterie, software StreetFinder 2000