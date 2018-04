GPS SOLUTION (Tungsten E s GPS) - balík od PalmOne

Na stránkách firmy PalmOne, což je výrobce palmů řady Tungsten a Zire, se objevil balíček navigačního software s příznačným názvem „GPS Solution“, spolu s kompletním hardwarem. Ten obsahuje handheld Tungsten E a speciální držák do automobilu, který obsahuje systémový konektor a k němu již připojenou speciální GPS jednotku.







Stránky PalmOne jsou zde. A na stránkách vývojářů software zase nalezneme pěknou flash animaci a možnost si stáhnout 5MB aplikaci na PC. Ta nás provede nejenom instalací, ale také jejím používáním a ukáže nám, co všechno MapSonic dokáže...







Podle základních informací ze stránek je držák PDA možné nainstalovat do automobilu. Zřejmě neobsahuje napájení palmu a tak bude energeticky náročný pro baterii v PDA. Dle vyobrazení to nelze říci s jistotou, možná bude přibalen cigaretový napáječ zajišťující provoz jak vlastní GPS (přijímač satelitních dat a vyhodnocující polohu), tak pro palm (který zde bude využit jako zobrazovač a vyhodnocovací část). Už před časem jsem uvedl, že k palmu Tungsten E nelze GPS připojit. Obsahuje totiž USB mini konektor, na kterém chybí sériové rozhraní. Vypadá to, že vývojáři od PalmOne pokročili dále a buď vyvinuli ve spolupráci s třetími stranami speciální GPS, nebo ji připojili značně nekonvenčně (klasické GPS mají RS232 rozhraní, nebo USB pro stolní PC, či notebook).







Co mohu však s jistotou říci, je, že navigační software je úžasný. Podle screenshotů a prezentace je práce s ním logická. Můžete měnit pohodlně rozlišení a další vymoženosti jako body zájmu, hlasovou navigaci v několika jazycích atp. Otázkou ovšem zůstává, zda budou mapové podklady pro Evropu, resp. pro Českou republiku. Další otázkou je, kde budou data uložena, zda na paměťové kartě, nebo v RAM PDA, kde by mohla zabírat značný prostor. A také si musíme počkat, jaké to bude se svižností vykreslování a hledání ve vlastní mapě.

Vypadá to, že PalmOne vsadil na správnou kartu. Celý balíček vypadá velice lákavě, hned bych si ho nainstaloval do auta a vyjel ven. Velkým otazníkem zatím zůstává cena, která našim zrakům zůstává zatím utajena. O dalších údají vás nezapomeneme informovat a přineseme recenzi, až se GPS SOLUTION dostane do ČR. Už teď mohu svědomitě říci, že se moc těšíme!